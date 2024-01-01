12 لكل جهاز الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الصينية

13 لكل جهاز الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الصينية، الفارسية

10 لكل جهاز الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الملايو، الفيتنامية (Tiếng Việt)، التايلاندية، العبرية