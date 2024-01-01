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43LJ510V

المواصفات

التقييمات

الدعم

43LJ510V

43LJ510V

43LJ510V

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جميع المواصفات

الشاشة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    43

  • الدقة

    1920 * 1080

الفيديو(جودة الصورة)

  • حركة فعلية / معدل إعادة التحميل

    -/ 50 هرتز

  • محرك رئيسي للألوان

    نعم

  • - برنامج ترقية

    برنامج ترقية الدقة

  • مزيل أكواد HEVC

    ‏2K@30 بكسل، 10 بت

الصوت

  • خرج الصوت

    10 وات

  • نظام السماعة (قناة)

    2.0 قناة

  • وضع مجسم

    مجسم افتراضي

  • نوع تثبيت التلفزيون

    نعم

  • - صوت نقي

    صوت نقي

  • ترميز الصوت

    AC3(دولبي رقمي), EAC3, HE-AAC AAC, MP2, MP3, PCM, WMA

التلفزيون الذكي

  • - المعالج

    أحادي

ميزة إضافية

  • (Simplink (HDMI CEC

    نعم

  • تلفزيون الألعاب

    نعم

  • لغة OSD

    12 لكل جهاز الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الصينية
    13 لكل جهاز الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الصينية، الفارسية
    10 لكل جهاز الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الملايو، الفيتنامية (Tiếng Việt)، التايلاندية، العبرية

نظام البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    DVB-T2/C/S2

  • [DVB] بث البيانات (مواصفات البلد)

    MHEG

  • [DVB] CI + (واجهة مشتركة)

    T/T2 : -, T2/C/S2 :نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوية/Flof/قائمة)

    نعم

  • الترجمة

    نعم

  • EPG(8 أيام)

    نعم

إمكانية التوصيل

  • HDMI

    2

  • USB

    1

  • دخل المكون / المركب

    1(مركب, 5)

  • فتحة CI

    T/T2 : -, T2/C/S2 :نعم

  • RF In

    T/T2 : 1, T2/C/S2 : 2

  • خرج سماعة الرأس

    نعم

  • خرج الخط

    1(خرج سماعة رأس مشترك)

التصميم

  • التصميم

    C/Top

البيئة

  • وضع توفير الطاقة

    إيقاف تشغيل افتراضي

الملحقات

  • وحدة تحكم عن بعد

    L-con

  • كابل طاقة

    نعم

  • دليل المالك

    نعم

  • دعامة Vesa للتثبيت على الحائط

    نعم

  • بطاريات (لوحدة التحكم عن بعد)

    نعم

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