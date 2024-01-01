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تليفزيون مقاس 47 بوصه فائق الوضوح
جميع المواصفات
خصائص الشاشه
-
نوع وحده الإضاءه الخلفيه
EDGE
-
دقه الصوره
1920 x 1080
-
مقاس الشاشه بالبوصه
47
-
مقاس الشاشه بالسنتيمتر
119
-
معامل وضوح الحركه
100
الصوت
-
مخرج الصوت
10W+10W
-
نظام السماعات
سماعتين بإتجاه واحد
-
نظام الصوت المحيط
صوت محيط لا نهائى
-
وضع الصوت
نعم (5 أوضاع)
-
Clear Voice II
نعم
-
جهاز فك رموز رقمي بتقنية Dolby
نعم
نظام الإرسال
-
أنالوج
(PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)
-
ديجيتال
نعم
الشبكه
-
خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)
نعم
USB2.0
-
صور
(JPEG)
-
DiVX (SD/HD/HD Plus)
Divx HD
مواصفات خاصه
-
خاصيه Smart Energy Saving
نعم
-
خاصيه Intelligent Sensor
نعم
-
خاصيه Input Labeling
نعم
-
خاصيه EPG(SI)
نعم
-
خاصيه Quick View (Flashback)
نعم
-
خاصيه e-Streamer
نعم
البرامج
-
الموالفه الأوتوماتيكيه
نعم
-
حذف البرنامج - تعديل البرنامج
نعم
-
تعديل إسم البرنامج
نعم
-
برمجه القنوات المفضله
نعم
الوقت و الساعه
-
ساعه أوتوماتيكيه
نعم
-
تشغيل تلقائى -إيقاف تلقائى
نعم
-
مؤقت النوم
نعم
-
إيقاف تلقائى
نعم
الواجهه الجانبيه
-
HDMI/HDCP 1.4 (3D Auto Setting/ARC)
1 - ARC X
-
USB 2.0
1
الواجهه الخلفيه
-
RF In
1
-
Component In (Y,Pb,Pr) + Audio
2
-
HDMI In
2
-
RGB In (D-sub 15pin) - PC
1
-
LAN (Wired)
1
-
PC Audio Input
1
-
Digital Audio Out (Optical)
1
جهاز الريموت
-
النوع
S-con
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