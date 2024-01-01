تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 الذكي مقاس85 بوصة

1)*HDR10 Pro ليس تنسيقًا ولكنه تخطيط النغمة الديناميكية الخاص بشركة LG المطبق إطارًا بإطار لمحتوى HDR10.

6)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

7)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

8)*تتوفر ميزة AI Search (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

*يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

*قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

9)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

*تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

*لا تتوفر بطاقة "On Now" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

*تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

10)* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

*قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

*تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

11)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

12)*يلزم تحديث الشبكة.

13)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

*قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

14)*يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في التلفزيون ولكنه لا يحتوي على معالجة مدمجة للذكاء الاصطناعي.

* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

15)*يختلف الدعم لبعض LG Channels حسب المنطقة.

16)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

17)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*الخدمة متاحة من خلال اشتراك مدفوع. تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد مع تسجيل الدخول وتسجيل طريقة الدفع. يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا إلى خطة مدفوعة ما لم يتم إلغاؤه قبل انتهاء التجربة. يجوز إلغاء الاشتراك في أي وقت خلال الفترة التجريبية.

18)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

19)*يتم توفير 16 ملف تعريف مختلف، مع توصيات المحتوى التي يتم إنشاؤها عن طريق مطابقة البيانات مع كل نوع من ملفات التعريف.

20)*لا تتوفر ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلا في مناطق أو طرازات معينة.

*يتضمن الاشتراك 20 رصيدًا شهريًا. يتيح لك أحد الاعتمادات إنشاء صورة واحدة.

*اعتمادًا على أداء الجهاز وحجم الملف وسرعة الشبكة، قد تختلف سرعة نقل الملفات في LG Link.

*قد لا يدعم LG Link بعض امتدادات الملفات وفقًا لمواصفات جهازك.

*يمكن لـ LG Link استخدام جهاز تخزين خارجي عند استخدامه وفقًا لمواصفات ذاكرة الجهاز.

21)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق.

22)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز.

23)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

24)*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

25)*قد يختلف حجم الشاشة الأقصى حسب الطراز والمنطقة.

26)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

*قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

*المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

28)*60Hz هو معدل التحديث الأقصى استنادًا إلى معدل التحديث المتغير (VRR) ولا يعمل إلا مع المدخلات التي تدعم 60Hz.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

29)*تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth متوفرة فقط في بعض تلفزيونات LG TV الصادرة عام 2026. لا يتم دعم وظيفة وحدة تحكم ULL إلا عند الاتصال بالأجهزة المتوافقة.

* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

*تُباع وحدة التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

30)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

*يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

31)*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

32)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.