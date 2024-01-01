Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG NanoCell TV 55 Inch NANO80 Series, Cinema Screen Design 4K Active HDR WebOS Smart AI ThinQ Local Dimming

المواصفات

التقييمات

الدعم

LG NanoCell TV 55 Inch NANO80 Series, Cinema Screen Design 4K Active HDR WebOS Smart AI ThinQ Local Dimming

55NANO80VNA

LG NanoCell TV 55 Inch NANO80 Series, Cinema Screen Design 4K Active HDR WebOS Smart AI ThinQ Local Dimming

(1)
55NANO80VNA
طباعة

جميع المواصفات

الشاشة

  • نوع الشاشة

    4K NanoCell

  • حجم الشاشة

    55

  • الدقة

    3840*2160

  • شاشة بتقنية NanoCell

    نعم

  • لوحة IPS

    نعم

  • زاوية المشاهدة الواسعة

    نعم

  • مجموعة الألوان الواسعة

    ألوان Nano

  • مليار من الألوان الثرية

    نعم

  • التعتيم

    تعتيم موضعي

  • الإضاءة الفائقة

    الإضاءة الفائقة

  • نوع BLU

    الحافة

  • TruMotion/معدل التحديث

    TM100 (معدل تحديث 50 هرتز)

الفيديو(جودة الصور)

  • معالج

    معالج رباعي النواة 4K

  • تعزيز وتحسين الصور

    تعزيز وتحسين الصور

  • HDR

    صيغة HDR النشطة

  • HDR10 Pro

    نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)

  • HLG

    نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)

  • وضع مخرج الفلم™

    نعم

  • تأثير HDR

    نعم (4K/2K)

  • رسم خرائط درجات الألوان الديناميكية/الاحترافية

    خرائط درجات الألوان الديناميكية HDR

  • خوارزميات التعتيم

    التباين الموضعي من إل جي

  • المرقي

    مرقي 4K

  • فك شفرات فيديو (HEVC)

    4K 60P 10بت

  • فك شفرات فيديو (VP9)

    4K 60P 10بت

  • AV1

    4K@60p, 10بت

  • وضع HGIG

    MR

  • استجابة فورية خلال الألعاب (VRR/ALLM)

    - / نعم

  • وضع الصورة

    نعم 10 أوضاع
    مشرق، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضي، ألعاب، تأثير HDR مخرج الفيلم، خبير (ISF) (غرفة ساطعة)، خبير (ISF) (غرفة مظلمة)

الصوت

  • مكبر الصوت (خرج الصوت)

    55 بوصة 20واط (10واط لكل قناة)

  • القناة

    55 بوصة: 2.0قناة

  • الاتجاه

    سماعات سفلية

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم (الموديلات التي تدعم HP أو المخرج البصري)

  • صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي/الاحترافي

    صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي

  • معايرة بتقنية الذكاء الاصطناعي للصوت

    نعم

  • الوضع المحيطي

    محيطي فائق

  • صوت واضح

    صوت واضح III

  • صوت محيطي جاهز

    نعم

  • مزامنة الصوت من إل جي

    نعم

  • إشعارات ذاتية (اقتران يتسم بالسهولة عبر البلوتوث)

    نعم

  • مشاركة الصوت

    نعم

  • كوديك صوت

    AC4، AC3(تقنية دولبي الرقمية), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (راجع الدليل)

وظيفة الذكاء الاصطناعي

  • ThinQ

    نعم

  • التعرف الذكي على الصوت

    نعم

  • تحويل الكلام إلى نص

    نعم

  • البحث الصوتي من إل جي

    نعم

  • AI UX

    نعم

  • صفحة الذكاء الاصطناعي الرئيسية

    نعم

  • توصيات الذكاء الاصطناعي توصيات الذكاء الاصطناعي المخصصة (كوريا)

    نعم

  • تحرير ذكي تحرير مخصص (واحد)

    نعم

  • لوحة رئيسية

    نعم

  • الاكتشاف التلقائي للأجهزة/ اتصال الجهاز التلقائي (واحد)

    نعم

  • الاتصال بالأجهزة المحمولة

    نعم

  • تطبيق ThinQ

    نعم

الاتصال

  • مشاركة الشاشة

    نعم

  • HDMI

    2 (خلفي)/2 (جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 2.0

  • Simplink (HDMI CEC)

    نعم

  • eARC / ARC (قناة إعادة الصوت)

    ARC (HDMI 2)

  • USB

    1 (خلفي)/1 (جانبي)

  • شبكة منطقة محلية

    نعم (خلفي)

  • المكون

    نعم (خلفي، مدخل مكون/مدخل AV عام)

  • مدخل توليف (AV)

    نعم (خلفي، مدخل مكون/مدخل AV عام)

  • A-CAS

    نعم (جانبي)

  • مدخل RF

    2 (خلفي, تردد لاسلكي/قمر صناعي)

  • مخرج الصوت الرقمي البصري (SPDIF)

    نعم (خلفي)

  • واي فاي

    نعم (802.11ac)

  • البلوتوث

    نعم (V5.0)

الوظيفة الذكية

  • نظام التشغيل (OS)

    تلفزيون ذكي webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    رباعي

  • الجهاز السحري للتحكم عن بعد

    مدمج

  • الدخول السريع

    نعم

  • تحكم عالمي

    نعم

  • التشغيل المحيطي 360°

    نعم

  • البحث عن المحتويات ذات الصلة

    نعم

  • LG Store

    نعم

  • الاتصال

    نعم

  • متصفح الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى

    نعم

  • تشغيل التلفزيون عبر الهاتف المحمول

    نعم

  • تشغيل الواي فاي:

    نعم

  • تشغيل البلوتوث منخفض الطاقة

    نعم

  • متصفح ملفات الشبكة

    نعم

  • حجب الدخول إلى المواقع الضارة

    نعم

  • وضع الفندق

    نعم

  • الإشعارات الرياضية

    نعم

  • اكتشاف الموسيقى

    نعم

نظام البث

  • استقبال تلفزيون رقمي (أرضي، كابلات، أقمار صناعية)

    نعم

  • هوائي

    DVB-T2

  • كابل

    DVB-C

  • قمر صناعي

    DVB-S2

  • استقبال تلفزيون تناظري

    نعم

  • صفحات النصوص المتلفزة

    نعم

  • نصوص متلفزة (الجزء العلوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الحاشية السينمائية

    نعم

  • وصف الصوت (AD)

    نعم

  • EPG (8أيام)

    نعم

باور آند جرين

  • مصدر الطاقة

    تيار متردد 100~240فولت 50-60هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    أقل من 0.5واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    يختلف حسب الحجم والإقليم

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • جهاز استشعار الإضاءة الخضراء

    نعم

  • معيار الطاقة

    نعم

الملحقات

  • عن بعد

    MR20

  • البطاريات

    نعم (AA × 2لكل وحدة)

  • كابل الطاقة

    نعم (منفصل عن التلفزيون)

الوظائف الإضافية

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    15لكل وحدة (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية
    12لكل وحدة (إيران) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية
    10لكل وحدة (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية (Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية

  • آلة التوقيت (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • DVR التناظري

    نعم

  • تغيير الوقت

    نعم

  • موديل حامل جدار فيزا

    راجع ورقة الملحقات

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 