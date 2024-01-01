تلفزيون NanoCell من LG مقاس 65 بوصة من سلسلة NANO77، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط بدقة 4K بتصميم الشاشة السينمائية وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

استمتع بصوت غامر مع خاصية (AI Sound Pro). تقوم خوارزميات التعلم العميق بتقنية الذكاء الاصطناعي بتحويل قناتين من الصوت إلى صوت محيط افتراضي 5.1.2، مما يسمح بتزويد أي محتوى بصوت غني ومحسّن. كما تعمل خاصية (AI Sound Pro) أيضًا على ضبط إعدادات الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تستمتع به للحصول على تجربة صوتية ومرئية استثنائية بغض النظر عن أي شيء.

