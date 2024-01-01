LG، تلفزيون Nanocell، سلسلة NANO77R مقاس 75 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد + LG Soundbar SH7Q