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تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 83 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65 عام (2024)

الميزات

المعرض

المواصفات

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تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 83 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65 عام (2024)

83G4.65Q80T

تلفزيون LG OLED evo AI G4 4K الذكي مقاس 83 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024) + تلفزيون LG QNED AI QNED80 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 65 عام (2024)

(0)
front size
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المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K QNED

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED

معالج الصور

معالج α5 AI 4K Gen7

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

مخرج الصوت

20W

نظام السماعة

2.0 channel

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1456 x 840 x 29.7 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;22.5 &lrm;

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K QNED

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

معدل التحديث

60Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

ألوان QNED

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α5 AI 4K Gen7

ترقية الذكاء الاصطناعي

4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم محلي

وضع الصورة

(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع

الألعاب

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1456 x 840 x 29.7 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1456 x 904 x 295 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1600 x 970 x 172 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1167 x 295 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎22.5 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎22.9 ‎

وزن العبوة

‎29.6 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎300 x 300 ‎

صوتي

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

20W

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلى

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

نظام السماعة

2.0 channel

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

2ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

Webos 24

إعدادات العائلة

نعم

ThinQ

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

القوة

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

سلك الطاقة

نعم (قابل للفصل)

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

طباعة

المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

معالج α11 AI بدقة 4K

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

مخرج الصوت

60 واط

نظام السماعة

4.2 channel

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1847 x 1057 x 28.0 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;40.9 &lrm;

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K OLED

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

معدل التحديث

120Hz Native

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α11 AI بدقة 4K

ترقية الذكاء الاصطناعي

α11 AI Super Upscaling 4K

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

الألعاب

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1847 x 1057 x 28.0 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1847 x 1115 x 321 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2050 x 1210 x 253 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎501 x 321 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎40.9 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎46.9 ‎

وزن العبوة

‎56.3 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 400 ‎

صوتي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α11 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 11.1.2 Up-mix)

صوت واضح برو

نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

60 واط

نظام السماعة

4.2 channel

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلى

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

3ea (v 2.0)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

Webos 24

ThinQ

نعم

إعدادات العائلة

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

دائما مستعد

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم (حتى 4 مشاهدات)

تحكم صوتي بدون اليدين

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

بطاريات التحكم عن بعد

نعم (aa x ​​2ea)

كابل الأشعة تحت الحمراء

نعم

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

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