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حامل تلفزيون OLED من إل جي بتصميم المعرض

الميزات

المعرض

المواصفات

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حامل تلفزيون OLED من إل جي بتصميم المعرض

FS21GB

حامل تلفزيون OLED من إل جي بتصميم المعرض

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ثلاثة أجهزة تلفزيون بتصميم المعرض مع الحامل أشبه ما تكون بعمل فني في أي موضع تتم فيه عملية التثبيت
حامل المعرض

مصمم ليكون أكثر تميزاً.

لم تعد الأعمال الفنية الخلابة مخصصة للجدران فقط. يمنحك حامل المعرض حرية في عملية تثبيت التلفزيون في الهواء الطلق وتحويل منزلك إلى معرض.

اعرف كيفي سيضيف استخدام حامل المعرض طابع التميز إلى مساحتك الخاصة.

الصور توضح جميع زوايا حامل المعرض.

* يتم شراء حامل المعرض على نحو منفصل.
** يتم تقديم حامل المعرض مع موديلات OLED G1 (65 بوصة، 55 بوصة)، OLED C1 (65 بوصة، 55 بوصة)، OLED B1 (65 بوصة، 55 بوصة)، OLED A1 (65 بوصة، 55 بوصة) فقط

صورة توضح الكتيفة الملحقة ونظام إدارة الكابلات.

سهولة التثبيت، سهولة الإدارة.

يقدم حامل المعرض مع كتيفة ملحقة وقطع إضافية تسمح لجهاز التلفزيون الخاص بك بحمل الأجهزة الصغيرة الأخرى. تم تصميم نظام إدارة الكابلات خصيصًا للحفاظ على المظهر والملمس المتميزين للمعرض الفني.
سهولة التثبيت، سهولة الإدارة. هل شاهدت فيديو عملية التثبيت؟
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