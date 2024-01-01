LG، تلفزيون OLED، سلسلة A3 مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما رباعية الجوانب، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد + LG Soundbar SH7Q