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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة - B8

المواصفات

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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة - B8

OLED55B8PVA

تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة - B8

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جميع المواصفات

شاشة العرض

  • نوع شاشة العرض

    OLED

  • حجم الشاشة

    55 بوصة

  • الدقة

    3840x2160

  • زاوية المشاهدة

    زاوية مشاهدة مثالية

  • مجموعة الألوان الكبيرة

    لون مثالي

  • DCI

    98.5%

  • ثراء المليار لون

    ثراء المليار لون

  • الإعتام

    بكسل الإضاءة الذاتية

  • الأسود

    تباين مطلق

  • الإضاءة الفائقة

    إضاءة فائقة احترافية

الفيديو(جودة الصورة)

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    النطاق الديناميكي العالي (HDR) السينمائي بدقة ‎4K

  • تقنية Dolby Vision

    نعم(4K/2K)

  • HDR10 Pro

    نعم (4K/2K)

  • HLG

    نعم (4K/2K)

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR) المتقدم من Technicolor

    نعم

  • تأثير تقنية HDR

    نعم (4K/2K)

  • 4K HFR

    نعم

  • 2K HFR

    نعم / نعم

  • المعالج الرئيسي للصور

    المعالج الذكي α7

  • وضع خبير Technicolor

    نعم

  • تلفزيون الألعاب الاحترافي

    نعم

  • مدة الاستجابة المحسَّنة للصورة المتحركة

    نعم

  • محسِّن الكائن/العمق النشط

    محسِّن العمق النشط

  • محسِّن الألوان

    محسّن الألوان التكيفي

  • دقة الألوان

    دقة الألوان الحقيقية

  • أداة ضبط المستوى

    أداة ضبط مستوى 4K

  • تقليل التشويش

    NR

  • تعيين درجة اللون الديناميكية

    تعيين درجة لون ديناميكية محسَّنة

  • HEVC

    ‎4K بمعدل ‎120P‏، 10بت

  • VP9

    4K بمعدل 60P، ‏10 بت

  • UHDA مثالية

    نعم

الصوت

  • الخرج

    40 واط

  • القناة

    2.2 قناة

  • الاتجاه

    تشغيل لأسفل

  • مضخم الصوت

    2 لكل وحدة، الموجة: 20 واط

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم

  • تقنية الصوت DOLBY ATMOS

    نعم

  • الوضع المحيطي

    OLED Surround / Dolby Surround

  • الصوت الواضح

    صوت واضح 3

  • موالفة الصوت بلمسة واحدة

    نعم

  • التحكم التكيفي في الصوت

    نعم

  • أداة ضبط مستوى الصوت

    نعم

  • مزامنة الصوت LG

    نعم

  • تشغيل صوت Bluetooth

    نعم

  • أداة فك ترميز DTS

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC4‏، AC3‏ (Dolby Digital)‏، EAC3‏، HE-AAC‏، AAC‏، MP2‏، MP3‏، PCM‏، DTS‏، DTS-HD‏، DTS Express‏، WMA‏، apt-X

الملاءمة الذكية

  • نظام التشغيل (OS)

    التلفزيون الذكي webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أربع

  • الريموت السحري

    مضمن

  • الوصول السريع

    نعم

  • التصغير / التكبير للتركيز

    نعم

  • التصغير / التكبير المباشر

    نعم

  • التحكم الشامل

    نعم

  • STT

    نعم

  • تقنية الواقع الافتراضي 360

    نعم

  • Magic Link

    نعم

  • المعرض

    نعم

  • متجر محتوى LG

    نعم

  • العرض المتعدد

    نعم

  • DIAL

    نعم

  • مستعرض الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى

    نعم

  • المحتوى الخاص بي

    نعم

  • قنواتي

    نعم

  • مرشد القنوات (Channel Advisor)

    نعم

اتصال إنترنت الأشياء والجوال/الكمبيوتر

  • تطبيق الهاتف المحمول (LG TV Plus)

    نعم

  • تشغيل تلفزيون المحمول

    نعم

  • تشغيل تلفزيون WiFi

    نعم

  • تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة

    نعم

  • تراكب Miracast / Miracast

    تراكب Miracast

  • مستعرض ملفات الشبكة

    نعم

الميزة الإضافية

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • DVR تناظري

    نعم

  • المشاهدة المؤجلة

    نعم

  • المعايرة التلقائية

    نعم

استقبال البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    DVB-T2/C/S2

  • الأرضي

    DVB-T2

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    DVB-S2

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الترجمة

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

المقبس

  • HDMI

    1 (خلفي) / 3 (جانبي)

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • ARC (قناة إرجاع الصوت)

    نعم (جانبي، HDMI 2)

  • USB

    2 (خلفي) / 1 (جانبي)

  • LAN

    نعم (خلفي)

  • المكوّن

    نعم (نوع الجنس)

  • دخل المركّب (صوت/صورة)

    نعم (نوع الجنس)

  • دخل RF

    2 (خلفي، RF/Sat)
    1 (خلفي، RF)

  • SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

  • خرج سماعة الرأس

    نعم (خلفي)

  • خرج الخط

    نعم (مخرج سماعة رأس مشترك)

  • WiFi

    نعم (802.11ac)

  • Bluetooth

    نعم (V4.2)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مصدر الإمداد بالطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • مستشعر الإضاءة الأخضر

    نعم (مستشعر أبيض)

الملحق

  • الريموت

    MR18 (فضي)

  • البطاريات

    نعم
    (AAx2EA)

  • نوع المكوّن/الصوت والصورة

    نعم

  • كابل الطاقة

    نعم (متصل بالتلفزيون)

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