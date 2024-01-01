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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة - B8
جميع المواصفات
شاشة العرض
-
نوع شاشة العرض
OLED
-
حجم الشاشة
55 بوصة
-
الدقة
3840x2160
-
زاوية المشاهدة
زاوية مشاهدة مثالية
-
مجموعة الألوان الكبيرة
لون مثالي
-
DCI
98.5%
-
ثراء المليار لون
ثراء المليار لون
-
الإعتام
بكسل الإضاءة الذاتية
-
الأسود
تباين مطلق
-
الإضاءة الفائقة
إضاءة فائقة احترافية
الفيديو(جودة الصورة)
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
النطاق الديناميكي العالي (HDR) السينمائي بدقة 4K
-
تقنية Dolby Vision
نعم(4K/2K)
-
HDR10 Pro
نعم (4K/2K)
-
HLG
نعم (4K/2K)
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR) المتقدم من Technicolor
نعم
-
تأثير تقنية HDR
نعم (4K/2K)
-
4K HFR
نعم
-
2K HFR
نعم / نعم
-
المعالج الرئيسي للصور
المعالج الذكي α7
-
وضع خبير Technicolor
نعم
-
تلفزيون الألعاب الاحترافي
نعم
-
مدة الاستجابة المحسَّنة للصورة المتحركة
نعم
-
محسِّن الكائن/العمق النشط
محسِّن العمق النشط
-
محسِّن الألوان
محسّن الألوان التكيفي
-
دقة الألوان
دقة الألوان الحقيقية
-
أداة ضبط المستوى
أداة ضبط مستوى 4K
-
تقليل التشويش
NR
-
تعيين درجة اللون الديناميكية
تعيين درجة لون ديناميكية محسَّنة
-
HEVC
4K بمعدل 120P، 10بت
-
VP9
4K بمعدل 60P، 10 بت
-
UHDA مثالية
نعم
الصوت
-
الخرج
40 واط
-
القناة
2.2 قناة
-
الاتجاه
تشغيل لأسفل
-
مضخم الصوت
2 لكل وحدة، الموجة: 20 واط
-
خرج الصوت المتزامن
نعم
-
تقنية الصوت DOLBY ATMOS
نعم
-
الوضع المحيطي
OLED Surround / Dolby Surround
-
الصوت الواضح
صوت واضح 3
-
موالفة الصوت بلمسة واحدة
نعم
-
التحكم التكيفي في الصوت
نعم
-
أداة ضبط مستوى الصوت
نعم
-
مزامنة الصوت LG
نعم
-
تشغيل صوت Bluetooth
نعم
-
أداة فك ترميز DTS
نعم
-
ترميز الصوت
AC4، AC3 (Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA، apt-X
الملاءمة الذكية
-
نظام التشغيل (OS)
التلفزيون الذكي webOS
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أربع
-
الريموت السحري
مضمن
-
الوصول السريع
نعم
-
التصغير / التكبير للتركيز
نعم
-
التصغير / التكبير المباشر
نعم
-
التحكم الشامل
نعم
-
STT
نعم
-
تقنية الواقع الافتراضي 360
نعم
-
Magic Link
نعم
-
المعرض
نعم
-
متجر محتوى LG
نعم
-
العرض المتعدد
نعم
-
DIAL
نعم
-
مستعرض الويب
نعم
-
مشغل الموسيقى
نعم
-
المحتوى الخاص بي
نعم
-
قنواتي
نعم
-
مرشد القنوات (Channel Advisor)
نعم
اتصال إنترنت الأشياء والجوال/الكمبيوتر
-
تطبيق الهاتف المحمول (LG TV Plus)
نعم
-
تشغيل تلفزيون المحمول
نعم
-
تشغيل تلفزيون WiFi
نعم
-
تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة
نعم
-
تراكب Miracast / Miracast
تراكب Miracast
-
مستعرض ملفات الشبكة
نعم
الميزة الإضافية
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
DVR تناظري
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
نعم
-
المعايرة التلقائية
نعم
استقبال البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
DVB-T2/C/S2
-
الأرضي
DVB-T2
-
الكابل
DVB-C
-
القمر الصناعي
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
[DVB] الترجمة
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
المقبس
-
HDMI
1 (خلفي) / 3 (جانبي)
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
ARC (قناة إرجاع الصوت)
نعم (جانبي، HDMI 2)
-
USB
2 (خلفي) / 1 (جانبي)
-
LAN
نعم (خلفي)
-
المكوّن
نعم (نوع الجنس)
-
دخل المركّب (صوت/صورة)
نعم (نوع الجنس)
-
دخل RF
2 (خلفي، RF/Sat)
1 (خلفي، RF)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
-
خرج سماعة الرأس
نعم (خلفي)
-
خرج الخط
نعم (مخرج سماعة رأس مشترك)
-
WiFi
نعم (802.11ac)
-
Bluetooth
نعم (V4.2)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مصدر الإمداد بالطاقة
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
مستشعر الإضاءة الأخضر
نعم (مستشعر أبيض)
الملحق
-
الريموت
MR18 (فضي)
-
البطاريات
نعم
(AAx2EA)
-
نوع المكوّن/الصوت والصورة
نعم
-
كابل الطاقة
نعم (متصل بالتلفزيون)
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