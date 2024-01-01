تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026 الذكي مقاس 55 بوصة

55QNED70B6T
المنظر الأمامي لـ تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026 الذكي مقاس 55 بوصة 55QNED70B6T
يُظهر جهاز LG QNED AI QNED70 Mini LED في الصور الأمامية والجانبية شاشة مقاس 55 بوصة بعرض 1228 ملم وارتفاع 715 ملم وارتفاع 776 ملم مع الحامل وعمق 70.8 ملم ومساحة الحامل 989 × 230 ملم.
تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED المزود بخاصية Dynamic QNED Color يملأ الشاشة بتدفّقات نابضة بالحياة وانسيابية لحركة متعددة الألوان تشبه الطلاء، مما يعرض حيوية ألوان محسّنة معتمدة لحجم ألوان بنسبة 100%.
يسلّط تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED الضوء على كيفية كشف Mini LED عن أنسجة صخرية أكثر وضوحًا وتفاصيل محيطية أكثر نقاءً مقارنةً بتلفزيون LED التقليدي في مشهد منحدر ساحلي منقسم، مما يوفر درجات سواد أعمق وتباينًا أكثر دقة لمزيد من الوضوح والعمق.
يتألق معالج alpha 7 AI Processor 4K Gen9 في LG QNED AI QNED70 Mini LED في وسط لوحة دوائر كهربائية صفراء، مما يبرز معالجة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً وقوة التي تعزز وضوح الصورة بدقة 4K مع تحسين التباين والعمق.
يُظهر تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED مع تقنية 4K Super Upscaling وDynamic Tone Mapping مشهدًا خارجيًا منخفض الزاوية لرجل بين المباني الملونة، حيث يتعرف الذكاء الاصطناعي على المشهد ويرتقي بكل إطار إلى دقة 4K.
يظهر LG Shield على شاشة LG QNED AI QNED70 Mini LED، مع شعار LG Shield في المنتصف، وأيقونات الأمان أدناه، وشارة 2026 CES Innovation Awards Honoree أعلاه، والتي تمثل حماية البيانات والنظام.
تعترف شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي بالبحث متعدد الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini وMicrosoft Copilot.
يتميّز LG QNED AI QNED70 Mini LED بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، وAI Concierge، وAI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.
يعرض تلفزيون LG QNED evo AI QNED70 Mini LED توقعات رياضية عبر AI Concierge أثناء بث مباشر لمباراة كرة قدم، مع لوحة ذكية على الشاشة تقدم تنبؤات وتحليلات للمباراة وبيانات الدوري، مما يُظهر كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقّع نتائج المباريات.
يُظهر LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay مشهدًا مكثفًا من لعبة سريعة الوتيرة مع مقارنة تسلط الضوء على الحركة الأكثر سلاسة، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 60Hz وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.
يظهر LG QNED AI QNED70 Mini LED من الخلف، ويكشف عن لوحة خلفية معدنية ذات حواف أفقية متساوية المسافات تضفي مظهرًا أنيقًا ومنظمًا وتؤكد على تصميم Linear Flow Design عبر السطح بأكمله.
الميزات الرئيسية

  • توفر تقنية نطاق الألوان الواسع الفريدة من LG لوحة ألوان غنية بشكل لا يُصدَّق مع Dynamic QNED Color
  • وضوح معزز وتباين استثنائي مع تقنية Mini LED
  • يتميز تصميم التدفق الخطي بلمسة نهائية نقية ومتينة مُصممة لإكمال مساحتك
  • أنظمة webOS الحائزة على جوائز توفر تجارب ذكاء اصطناعي متقدمة - مدعومة من Google Gemini وMicrosoft Copilot.
  • يفتح زر الذكاء الاصطناعي AI Hub للحصول على تجربة ذكية ومخصصة، مؤمنة بواسطة LG Shield
المزيد

لماذا LG QNED‏ | Mini LED؟

توفر شاشة LG QNED AI QNED70 Mini LED تجربة رياضية ديناميكية على شاشة كبيرة وواضحة، مع لوحات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعرض التنبؤات ورؤى اللاعب وبيانات الدوري حيث يتم تحليل اللعب في الوقت الفعلي.

رياضات ديناميكية مع تلفزيون LG QNED

تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED المزود بخاصية Dynamic QNED Color يملأ الشاشة بتدفّقات نابضة بالحياة وانسيابية لحركة متعددة الألوان تشبه الطلاء، مما يعرض حيوية ألوان محسّنة معتمدة لحجم ألوان بنسبة 100%.

Dynamic QNED Color

حاصلة على اعتماد لحجم اللون بنسبة 100%

تسلط شاشة LG QNED AI QNED70 Mini LED الضوء على تقنية Mini LED من خلال مشهد منحدر ساحلي منقسم، حيث تقارن بين تقنية LED التقليدية وتقنية Mini LED التي تتميز بألوان سوداء أعمق وتباين أكثر دقة عبر طبقات الصخور وتفاصيل المحيط للحصول على وضوح وعمق أكبر.

تقنية Mini LED

يُعرض LG QNED AI QNED70 Mini LED مع نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز، على خلفية داكنة تتضمّن شعاري Microsoft Copilot وGoogle Gemini، مما يشير إلى دعم خدمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة عبر واجهة التلفزيون.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

يتميّز LG QNED AI QNED70 Mini LED بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع رمز الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، وAI Concierge، وAI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

AI Hub للتخصيص

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام.

مؤمن بواسطة LG Shield

كيف تضفي شاشات LG QNED Mini LED ألوانًا ديناميكية على كل مشهد؟

تقدّم تقنية Dynamic QNED Color في تلفزيونات LG QNED، الحاصلة على اعتماد 100% Color Volume، ألوانًا نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة تنبض بالواقعية. من السينما إلى الرياضة، استمتع بالمحتوى المعروض بألوان نابضة بالحياة ووضوح.

Dynamic QNED Color

ترتقي تقنية نطاق الألوان المعتمدة على تقنية Nano من LG بتجربتك التلفزيونية، لتمنحك 100% Color Volume على شاشة تلفزيونك.

شاهد الألوان الديناميكية والنابضة بالحياة أثناء الحركة باستخدام تقنية نطاق الألوان الواسع القائمة على تقنية Nano من LG التي تحل محل Quantum Dot، مما يعزز معدل إعادة إنتاج الألوان في التلفزيون للتعبير عن مجموعة متنوعة من الحالات المزاجية باستخدام لون QNED الديناميكي.

يملأ تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED المزود بتقنية Dynamic QNED Color الشاشة بانفجارات لونية نابضة ومتدفقة تحاكي حركة الطلاء متعدد الألوان، ليقدّم تعبيرًا حيًا للألوان مع 100% Color Volume وتجربة بصرية ديناميكية.

اطّلع على شهادة 100% Color Volume الخاصة بتلفزيونات LG QNED. (2

تقنية Mini LED

سطوع متقن بدقة متناهية

اكتشف تباينًا أعمق ومرئيات ساطعة باستخدام تقنية Mini LED من LG، مما يوفر تحكمًا دقيقًا في الضوء لكل مشهد.

يسلّط تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED الضوء على كيفية كشف Mini LED عن أنسجة صخرية أكثر وضوحًا وتفاصيل محيطية أكثر نقاءً مقارنةً بتلفزيون LED التقليدي في مشهد منحدر ساحلي منقسم، مما يوفر درجات سواد أعمق وتباينًا أكثر دقة لمزيد من الوضوح والعمق.

*الصور أعلاه هي صور محاكاة لأغراض توضيحية.

مُعالج alpha 7 AI Processor 4K Gen9

تمت ترقيتها لمعالجة أكثر ذكاءً وقوة

يعمل معالج alpha 7 AI Processor، المدفوع بقوة وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية المحسّنة، على تحسين الصورة بدقة النانو لتوفير وضوح 4K مع تباين محسّن وعمق ثلاثي الأبعاد.

يتألق معالج alpha 7 AI Processor 4K Gen9 في LG QNED AI QNED70 Mini LED في وسط لوحة دوائر كهربائية صفراء، مما يبرز معالجة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً وقوة التي تعزز وضوح الصورة بدقة 4K مع تحسين التباين والعمق.

لماذا تلفزيون LG AI TV؟

يحسِّن تلفزيون LG AI TV الصورة والصوت مع جعل كل يوم أكثر ذكاءً باستخدام AI Hub المخصص

استكشف المزيد عن تلفزيون LG AI TV

اكتشف 3 مزايا مميزة لـ AI Hub

البحث المتقدم متعددة نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام ‏Google Gemini‏ و‏Microsoft Copilot‏

ما عليك سوى قول ما تبحث عنه، ثم تحديد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك. يتصل النظام بنماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة لتقديم نتائج أوسع وأكثر ملاءمة.5)

احصل على توصيات ومعلومات مخصصة للمحتوى

يقترح AI Concierge المحتوى والتحديثات المصممة خصيصًا لاهتماماتك. يقدم "في هذا المشهد" توصيات ومعلومات ذات صلة بناءً على ما تشاهده، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي البحث عن الصور وإنشائها.6)

يتعرف تلفزيون LG AI TV على صوتك وينتقل بك إلى My Page المصممة خصيصًا لك!

بالانتقال إلى My Page، يمكنك رؤية كل شيء في لمحة، من الطقس والتقويم وعناصر واجهة المستخدم إلى درجاتك الرياضية المفضلة.7)

تظهر شارة Honoree CES Innovation Awards 2026 على خلفية داكنة. يتم التعرف على Multi-AI Architecture في فئة الذكاء الاصطناعي.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

نظام التشغيل webOS الحائزة على جوائز أصبح الآن مؤمَّنًا عبر LG Shield

تظهر شارة AVForums Editor’s Choice على خلفية داكنة لنظام LG webOS 25، الذي يحمل اسم أفضل نظام تلفزيون ذكي 2025/2026.

8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي 

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام. كما يتم عرض شارة CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

أمان يمكنك الوثوق به

تضمن التقنيات الأساسية السبعة من LG Shield بقاء بياناتك آمنة مع تخزين وإدارة البيانات الآمنة، وخوارزميات التشفير الآمنة، وسلامة البرامج المضمونة، ومصادقة المستخدم والتحكم في الوصول، ونقل البيانات الآمن، والكشف عن الأحداث الأمنية والاستجابة لها، وإدارة التحديثات الآمنة.

أمان يمكنك الوثوق به اكتشف المزيد عن LG Shield

webOS Re:New Program

إمكانية ترقية تلفزيونك حتى 5 سنوات مجانًا9)

يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

حماية LG الرباعية

تم تصميم تلفزيون LG ليدوم طويلًا بفضل حماية LG الرباعية

من الأجهزة إلى البرامج، تتم حماية تلفزيون LG TV. المكثفات المدمجة توفر حماية ضد الجهود العالية بما في ذلك الصواعق، بينما تم تصميم أشباه الموصلات بتقنية مقاومة لارتفاعات الجهد المفاجئة. يحمي جل السيليكون والطلاءات الواقية الرقائق من الرطوبة وحتى بياناتك تظل آمنة ومأمونة مع LG Shield.

AI Magic Remote

أطلق العنان لكل تجربة ذكاء اصطناعي (AI Experience) باستخدام زر واحد للذكاء الاصطناعي

زر واحد للذكاء الاصطناعي هو كل ما يتطلبه الوصول إلى جميع التفاعلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها. بفضل عجلة التمرير والأوامر الصوتية الفورية، تشعر بسهولة كل وحدة تحكم.10)

يتميّز LG QNED AI QNED70 Mini LED بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، وAI Concierge، وAI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

انغمس في كل مباراة رياضية

تلقي توقعات الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي

يحلل الذكاء الاصطناعي إحصائيات فريقك وأدائه لتوفير توقعات اللعبة. شجّع فريقك واستمتع بدعمه بهذه الرؤى التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي.11)

نعومة الحركة التي تتكيف مع كل نوع

تقوم ميزة AI Genre Selection بتحديد نوع المحتوى، بينما تضبط تقنية TruMotion مستوى الاهتزاز لتوفير قدر مناسب من التنعيم لتجربة مشاهدة طبيعية سواء للأفلام أو الرياضة أو غيرها.

إعداد التنبيهات وعدم تفويت أي لحظة

تابع كل لحظة من لحظات الحدث. فعِّل التنبيهات لتصلك إشعارات بمواعيد مباريات فريقك ونتائجها والمزيد.

ادخل عالمًا متناغمًا لتحقيق الفوز

تجربة لعب فائقة

لعبة للفوز بأداء سلس

استمتع بتجربة ألعاب رائعة مع ميزة VRR حتى 60Hz. مع وحدة التحكم الأولى من نوعها المعتمدة من BT ULL والمقترنة بمعدل تحديث سريع، تصبح كل لحظة لعب أكثر متعة.12)

يُظهر LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay مشهدًا مكثفًا من لعبة سريعة الوتيرة مع مقارنة تسلط الضوء على الحركة الأكثر سلاسة، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 60Hz وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.

يعرض تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED المزود بتقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth وحدة تحكم لاسلكية على الشاشة تحمل اسم "Razer Wolverine V3 Bluetooth"، مما يشير إلى دعم محسن لأجهزة التحكم عبر البلوتوث لتجربة لعب سريعة الاستجابة.
يتميز LG QNED AI QNED70 Mini LED بوابة LG Gaming Portal بتصميم مركز ألعاب، يجمع بين المحتوى المميز ومربعات الألعاب في واجهة موحدة تتوسع لتوفر الوصول إلى GeForce NOW وتطبيقات ألعاب webOS.
يعرض تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED المزود بميزة Game Dashboard وOptimizer شاشات ألعاب جنبًا إلى جنب مع قائمة على الشاشة لضبط إعدادات اللعب مثل معدل التحديث، وزمن الاستجابة، وأنماط العرض في الوقت الفعلي.
أول تلفزيون في العالم يدعم وحدات تحكم Bluetooth ذات زمن استجابة منخفض للغاية

استمتع بزمن استجابة منخفض للغاية، وألعاب سحابية عالية الأداء مع دعم وحدة التحكم في تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth، مما يقلل تأخير الإدخال إلى أقل من 2.5 مللي ثانية. استمتع بتحكم سلس وسريع الاستجابة يبدو تمامًا مثل الاتصال السلكي، حتى عند اللعب في السحابة.13)

مركزك المتكامل للألعاب

استكشف آلاف الألعاب من NVIDIA GeForce Now وتطبيقات webOS الأصلية والمزيد. يمكنك العثور بسهولة على الألعاب عن بُعد أو لوحة الألعاب وحتى التنافس مع اللاعبين الآخرين عبر وضع التحدي.14)

ضبط إعدادات اللعبة بسهولة لتناسب نمط لعبك

يمكنك تخصيص تجربة لعبك بسهولة باستخدام لوحة التحكم في اللعبة للتحكم السريع في الوقت الفعلي ومحسِّن الألعاب لضبط إعداداتك المفضلة بدقة. اضبط معدل التحديث وزمن الاستجابة والأوضاع المرئية لتحسين كل جلسة لعب بسهولة.

سينما حقيقية، محفوظة بتفاصيل دقيقة

يظهر جهاز LG QNED AI QNED70 Mini LED في الاستوديو بينما يعمل المخرج على لوحة التحكم أثناء تحرير فيلم معروض على الشاشة. يظهر شعارا FILMMAKER MODE في الجزء السفلي الأيسر.

FILMMAKER MODE

شاهد الأفلام كما أراد المخرج

يقوم وضع Filmmaker Mode بإيقاف المعالجة الإضافية والحفاظ على اللون والحركة ونسبة العرض إلى الارتفاع التي يختارها المخرج. يتم تشغيل الأفلام بنفس الشكل والمظهر المقصودين في الاستوديو.15)

تصميم يرتقي بمساحتك

تصميم التدفق الخطي

لمسة نهائية مُنقّاة ومتينة تكمل مساحتك

يتميز التلفزيون بلمسة نهائية معدنية عصرية مع وزن حقيقي وتصميم خطي أنيق مصمم للارتقاء بمساحتك.16)

يتم عرض LG QNED AI QNED70 Mini LED بتصميم التدفق الخطي من زوايا متعددة، مع عرض اللوحة الخلفية في الأعلى، ومشهد غرفة معيشة مثبتة على الحائط في أسفل اليسار، ولقطة مقربة للجزء الخلفي المعدني المضلع في أسفل اليمين.

اكتشف تحفًا فنية لا حدود لها مع LG Gallery+

LG Gallery+

صمم مساحتك باستخدام مجموعة متنوعة من المحتويات للاختيار من بينها

يتيح لك LG Gallery+ الوصول إلى أكثر من 100 عمل فني ومقاطع فيديو محيطة ومحتوى مرئي آخر لرفع مساحتك. مع تحديثات المكتبة المنتظمة، يمكنك تخصيص منزلك بمحتوى منسق يعكس أسلوبك.18)

يعرض LG Gallery+ مع خاصيتي BGM وMusic Lounge في تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED مشهد "مساء الغابة" لبحيرة وسط الغابة على الشاشة، مع ظهور لوحة واجهة المستخدم الخاصة بـ Music Lounge التي تتضمن موسيقى المزاج، وتشغيل البلوتوث، وعناصر التحكم.

BGM مع Music Lounge

اضبط الأجواء المناسبة مع الموسيقى

اخلق الأجواء المناسبة مع الموسيقى التي تطابق صورك. استخدم الموسيقى الموصى بها وفقًا لتفضيلاتك أو اتصل عبر Bluetooth لتشغيل مساراتك الخاصة.

يعرض تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED شبكة صور من Google Photos تتضمن لقطات عائلية، بينما يظهر على الهاتف قائمة ألبومات مع تفعيل ألبوم "رحلة العائلة".

صوري

يمكنك الوصول بسهولة إلى Google Photos وعرض ذكرياتك

قم بتوصيل حسابك على Google Photos بالتلفزيون بسهولة باستخدام هاتفك. يمكنك تخصيص مساحتك بسهولة باستخدام محتوى من مكتبة الصور لديك.21)

تم تثبيت تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED على جدار أخضر فوق وحدة تحكم حمراء، ويعرض لوحة معلومات تتضمن الطقس ونتائج المباريات وجدول التلفزيون وHome Hub.

لوحة المعلومات

ابقَ على اطلاع باستخدام لوحة معلومات مخصصة شاملة

اطلع على المعلومات المهمة في لمحة سريعة. احصل على تحديثات الطقس، والتنبيهات الرياضية، وشاهد تقويم Google Calendar، بل وقم أيضًا بإعداد إشعارات Home Hub، وعرض الحجوزات والمزيد.

وضع المعرض (Gallery Mode)

التبديل من التلفزيون إلى العمل الفني بسلاسة

مع تشغيل وضع المعرض، يمكن لتلفزيونك توفير الطاقة حتى أثناء عرض الأعمال الفنية التي اخترتها، مما يضفي لمسة من الأناقة والرقي على مساحتك.

تحكم ذاتي في السطوع

سطوع مثالي في أي إضاءة

يقوم التحكم في السطوع تلقائيًا بضبط مخرج الشاشة استنادًا إلى الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة واضحة ومريحة في أي بيئة.22)

مستشعر الحركة

يستجيب لوجودك

ميزة اكتشاف الحركة تتيح للتلفزيون الاستجابة بذكاء، مع تبديل الأوضاع بناءً على ما إذا كنت قريبًا أم لا.23)

LG Channels

ترفيه مجاني بلا حدود

تجمع LG Channels محتوى متنوعًا من المنصات المباشرة وحسب الطلب في محور واحد، مما يسهل العثور على المحتوى الذي تحبه أكثر من أي وقت مضى.24)

شاشة LG QNED AI QNED70 Mini LED المزودة بخاصية "إمكانات الاتصال الذكي" تعرض واجهة Home Hub على الشاشة، مما يعرض الاتصالات بـ Google Home وLG ThinQ، مع لوحات للتلفزيون والأجهزة والتطبيقات في تخطيط تحكم واحد.

إمكانات الاتصال الذكي

Home Hub،  كل أجهزتك الذكية في مكان واحد

يجمع Home Hub جميع أجهزتك الذكية معًا. يمكنك الاتصال والتحكم والتفاعل بسلاسة مع أجهزة إنترنت الأشياء المنزلية عبر Google Home والمزيد.25)

ترفع مكبرات الصوت LG Soundbar من جودة كل مشهد بصوت محيطي أكثر ثراءً

WOW Orchestra

نظام صوت محيطي كامل من تلفزيون LG TV ومكبر الصوت Soundbar في تناغم وتزامن

من خلال مزامنة التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar كجهاز واحد، يعمل النظام على توسيع العمق والاتجاه للحصول على تجربة محيطية أكثر ثراءً.26)

يُظهر تلفزيون LG QNED AI QNED70 Mini LED المزود بميزة WOW Orchestra موسيقيين يؤدّون على الشاشة، بينما تملأ موجات صوتية متعددة الطبقات تنبعث من التلفزيون ومن مكبر الصوت Soundbar في الأسفل أرجاء غرفة المعيشة، لتمنحك تجربة صوت محيطي متزامنة ومتناغمة.

تجلس عائلة مع أطفالهم وأجدادهم معًا على أريكة في غرفة معيشة مشرقة، وهم يحملون جهاز التحكم عن بُعد ويشاهدون التلفزيون.

إمكانية الوصول (Accessibility)

الميزات المساعدة تجعل المشاهدة أكثر شمولية

تم تصميم تلفزيونات LG TV مع مراعاة إمكانية المساعدة (Accessibility)، حيث تشمل ميزات مثل فلتر ضبط الألوان، ودليل لغة الإشارة، ودعم الاتصال المباشر بأجهزة المساعدة الصوتية.

إخلاء المسؤولية

 

* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تختلف المواصفات والميزات حسب المنطقة والطراز والحجم.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*يلزم وجود حساب LG وقبول الشروط والأحكام ذات الصلة للوصول إلى الخدمات والميزات الذكية القائمة على الشبكة، بما في ذلك تطبيقات البث. بدون حساب LG، لا تتوفر سوى توصيلات الجهاز الخارجية (على سبيل المثال عبر HDMI) والتلفزيون الأرضي/الهوائي (فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالفة). لا توجد رسوم لإنشاء حساب LG.

2)*حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.

 

3)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

 

4)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

 

5)*تتوفر ميزة AI Search (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

*يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

*قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

 

6)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

*تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

*لا تتوفر بطاقة "On Now" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

*تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

 

7)* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

*قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

*تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

 

8)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

 

9)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

*قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

 

10)*يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في التلفزيون ولكنه لا يحتوي على معالجة مدمجة للذكاء الاصطناعي.

* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

 

11)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

*قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

*المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

 

12)*60Hz هو معدل التحديث الأقصى استنادًا إلى معدل التحديث المتغير (VRR) ولا يعمل إلا مع المدخلات التي تدعم 60Hz.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

 

13)*تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth متوفرة فقط في بعض تلفزيونات LG TV الصادرة عام 2026. لا يتم دعم وظيفة وحدة تحكم ULL إلا عند الاتصال بالأجهزة المتوافقة.

* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

*تُباع وحدة التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

14)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

*يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

15)*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

 

16)*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

 

18)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

 

21)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق.

 

22)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز.

 

23)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

 

24)*يختلف الدعم لبعض LG Channels حسب المنطقة.

 

25)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

 

26)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

جميع المواصفات

