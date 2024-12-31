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تلفزيون LG LED LQ63 32 (81.28 سم) تلفزيون ذكي عالي الدقة بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي | ويب أو إس | ثينكيو الذكاء الاصطناعي | تقرير التنمية البشرية النشط | 20 واط
تلفزيون LG LED LQ63 32 (81.28 سم) تلفزيون ذكي عالي الدقة بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي | ويب أو إس | ثينكيو الذكاء الاصطناعي | تقرير التنمية البشرية النشط | 20 واط
*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.
*قد يختلف المنتج الفعلي والصورة المعروضة على الشاشة عن الصورة المعروضة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك
تفاصيل توضح شعارات Hey Google وalexa وApple Airplay و Apple HomeKit التي يتوافق معها ThinQ AI.
*تعد Google علامة تجارية مسجلة لشركة Google LLC.
*لا يتوافر Google Assistant بلغات ودول معينة.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
ملفي التعريفي
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
التنبيهات الرياضية
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.br>*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
HDR10 Pro
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
الوصول إلى مفضلاتك
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*قد يختلف توافر المحتوى والتطبيق حسب الدولة أو المنطقة. يلزم وجود اشتراك منفصل لـ Disney +.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. جميع الحقوق محفوظة. يتم استخدام HBO Max™ بموجب ترخيص. يلزم الاشتراك في HBO Max.
تعد *Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
Game Dashboard & Optimizer
HGiG
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
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