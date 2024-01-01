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تليفزيون إل جى 42 بوصه ذكى ثلاثى الأبعاد بشاشه السينما LA6600

المواصفات

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تليفزيون إل جى 42 بوصه ذكى ثلاثى الأبعاد بشاشه السينما LA6600

42LA6600

تليفزيون إل جى 42 بوصه ذكى ثلاثى الأبعاد بشاشه السينما LA6600

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جميع المواصفات

مواصفات LCD

  • الدقة

    1920 × 1080

  • نوع BLU

    Edge LED

  • حجم الشاشة (بوصة)

    42

  • واجهة تحكم ديناميكية بالوسائط (MCI)

    400

نظام البث

  • استقبال تلفاز تناظري

    (PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)

  • هوائي

    DVB-T

فيديو

  • محرك XD ثلاثي

    نعم

  • مرقي دقة (إضافي/أساسي)

    أساسي

  • معزز اللون الديناميكي

    نعم

  • محسن تباين

    نعم

  • وضع الصورة

    7 أوضاع (حيوي، قياسي، سينما، ألعاب، صور، isf Expert1 ،isf Expert2)

  • معالج الصور الثاني (ثنائي/ثلاثي الأبعاد)

    نعم

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    8 أوضاع (16:9، فحص فقط، أساسي، عرض كامل، 4:3، 14:9، تكبير، تكبير سينما 1)

  • فحص فقط (مطابقة بيكسل 1:1) 0% فحص زايد

    (HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

  • وضع AV

    إيقاف/سينما/ألعاب

  • (ثلاثي الأبعاد/MPEG) الحد من الضوضاء

    نعم

  • سينما حقيقية 24p (3:3 سحب لأسفل)

    نعم

AUDIO

  • أحادي/ستيريو/مزدوج (MTS/SAP)

    نعم/نعم/نعم

  • مزيل شفرات دولبي الرقمي

    نعم

  • مزيل شفرات DTS

    نعم

  • نظام سماعات

    2 طريق 3 سماعات

  • خرج الصوت (واط - THD 10%)

    12واط+12واط

  • مضخم صوت

    نعم

  • نظام الصوت

    صوت ظاهري محيطي إضافي

  • Clear Voice II

    نعم

  • وضع الصوت

    6 أوضاع (قياسي، موسيقى، سينما، رياضة، ألعاب، إعداد المستخدم)

  • وضع الصوت الذكي

    نعم

  • محسن الصوت

    3 أوضاع (عادي، نوع حامل الجدار، نوع الحامل)

  • مزامنة بصرية للصوت

    نعم

  • مزامنة لاسلكية للصوت

    نعم

سينما ثلاثية الأبعاد

  • النوع ثلاثي الأبعاد (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

    FPR

  • الصيغ المدعومة

    S/S, T/B, C/B, F/S

  • الكشف الذاتي للصيغ

    نعم

  • تحويل المصدر من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد

    نعم

  • تحويل المصدر من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد

    نعم

  • التحكم بالعمق

    0~+20 (افتراضي : 10)

  • تحكم بنقطة العرض

    -10~+10 (افتراضي : 0)

  • وضع التحويل من الأبعاد الثنائية إلى الأبعاد الثلاثية

    5 أوضاع (قياسي، يدوي، سينما، رياضة، فائق)

  • التحكم بالعمق ثلاثي الأبعاد

    نعم

  • التحكم بنقطة العرض ثلاثية الأبعاد

    -10~+10 (افتراضي : 0)

  • تصحيح الصور ثلاثية الأبعاد

    نعم

  • تكبير صوت ثلاثي الأبعاد

    نعم

  • وضع الصورة ثلاثي الأبعاد

    نعم

تلفزيون ذكي

  • صفحة رئيسية ذكية

    نعم

  • متجر App Store

    نعم

  • CP فائق

    نعم

  • متصفح ويب كامل

    نعم

  • مركز اجتماعي

    نعم

  • البحث والتوصيات

    نعم (بحث فقط)

  • عالم الأبعاد الثلاثية (البحث في المحتوى ثلاثي الأبعاد)

    نعم

  • عالم الألعاب

    نعم

مشاركة ذكية

  • مشاركة الوسائط - تطبيق عن بعد

    نعم

  • مشاركة الوسائط - متصفح ملفات الشبكة

    نعم

  • ميديا شير - ميديا لينك

    نعم

  • ميديا شير - ويندوز ميديا بلاير (تشغيل)

    نعم

  • مشاركة الوسائط - اتصال جوجل

    يحدد لاحقًا

  • ميديا شير - DLNA

    نعم

  • مشاركة الشاشة - MHL

    نعم

  • مشاركة الشاشة - Miracast

    نعم

  • مشاركة الشاشة - الشاشة الثانية

    نعم

  • مشاركة الشاشة - الاتصال قريب المدى (محمول تلفزيون، تلفزيون محمول)

    نعم

  • مشاركة الشاشة - WiDi

    نعم

  • أخرى واي فاي ب/مدخل/واي فاي جاهز

    ب/مدخل

  • أخرى - واي فاي مباشر

    نعم

  • أخرى - ويندوز 7/8 معتمد

    نعم

  • أخرى - Simplink (HDMI CEC)

    نعم

آلة التوقيت

  • التسجيل - دعم قرص صلب خارجي

    نعم

  • تسجيل - الذاكرة الداخلية

    نعم

  • تغيير الوقت - دعم قرص صلب خارجي

    نعم

  • مشاهدة وتسجيل - تسجيل الإدخال الخارجي

    نعم

  • تسجيل الإدخال الخارجي

    RF/مركب فقط

  • حفظ التسجيل - يدوي

    نعم

USB 2.0

  • DiVX (SD/HD/HD Plus)

    Divx HD

  • Picture

    نعم (JPEG)

  • تحميل تطبيق الجهاز الخارجي

    نعم

  • كوديك صوت

    AC3(دولبي رقمي), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM,DTS

خاص

  • عناية بحركة العيون

    نعم

  • EPG(SI - 8 أيام)

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • علامات الدخل

    نعم

  • دليل إلكتروني

    نعم

  • قفل المفاتيح

    نعم

نص متلفز

  • صفحات

    2000

  • جدول صفحة (TOP) Flof/قائمة

    Flof

EZ OSD(نظام قائمة)

  • اللغة

    EN/FR/TH/MA/IN/AR/RU/Kurd/Far/VN/SP/PO

  • قائمة سريعة

    نعم

قناة(برنامج)

  • برمجة/توليف ذاتي

    نعم

  • برنامج (القناة) تعديل (إضافة/حذف)

    نعم

  • تعريف (القناة) البرنامج (تعيل الاسم)

    نعم

  • برمجة القنوات المفضلة

    نعم

الوقت/الساعة

  • ساعة يدوية/ذاتية

    نعم

  • تشغيل الوقت/إيقاف الوقت

    نعم

  • مؤقت النوم

    نعم

  • إيقاف ذاتي/نوم ذاتي

    نعم

الواجهة الجانبية

  • HDMI1.4

    3 (فولت)

  • USB 2.0

    نعم (3)

واجهة خلفية

  • RF In

    نعم

  • مدخل مكون (Y,Pb,Pr) + صوت

    1 (مركب، مركب)

  • خرج صوت رقمي (صوتي)

    1 (بصري)

  • شبكة محلية (سلكي)

    نعم (1)

  • مخرج سماعة الرأس

    1 (H)

وصف الغلاف

  • الدوران (يسار/يمين)

    نعم

  • متوافق مع VESA

    نعم

  • نوع المفتاح الموضعي

    8 مفتاح

  • إضاءة الشعار

    نعم

جهاز الإدخال/UX

  • جهاز سحري للتحكم عن بعد ب/مدخل/جاهز

    ب/مدخل (MR13)

  • جهاز سحري للتحكم عن بعد ب/مدخل/جاهز - الأوضاع (4 أوضاع)

    4 أوضاع (تحديد/إيماءة/بكرة/صوت)

  • التعرف على الصوت

    نعم

  • التعرف على الصوت - وظيفة (TBD)

    بحث/تصفح ويب/خدمة شبكات اجتماعية

  • جهاز تحكم عن بعد في الهاتف الذكي (تطبيق عن بعد)

    نعم

  • جهاز تقليدي للتحكم عن بعد

    S-con

  • كاميرا تلفزيون ب/مدخل/جاهز

    جاهز (VC400)

ملحقات

  • نظارات ثلاثية الأبعاد - رقم النظارات ثلاثية الأبعاد (رقم الموديل)

    2 صندوق (4EA,F310)

الطاقة

  • إمدادات الطاقة (الجهد الكهربائي، هرتز)

    100~240فولت تيار متردد 50-60هرتز

  • استهلاك الطاقة (المصنع) تشغيل وضع الطاقة

    يحدد لاحقًا

  • وضع الاستعداد

    يحدد لاحقًا

الأبعاد

  • صندوق نظارات ثلاثية الأبعاد - أبعاد العبوة (الارتفاع × العرض × العمق) (ملم)

    160 * 180 * 35

  • صندوق زجاجي ثلاثي الأبعاد - وزن العبوة (جم)

    111

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