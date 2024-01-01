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تليفزيون سمارت ثرى دى 42 بوصه
جميع المواصفات
خصائص الشاشه
-
نوع وحده الإضاءه الخلفيه
البيانات المعززة للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة (EDGE)
-
دقه الصوره
1920 × 1080
-
التعتيم
نعم
-
مقاس الشاشه بالبوصه
42
-
مقاس الشاشه بالسنتيمتر
107
-
معامل وضوح الحركه
400
الصوره
-
محرك XD ثلاثي
نعم
-
فحص فقط (% فحص زايد)
(HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p
-
وضع AV
3 أوضاع (إيقاف/سينما/ألعاب)
-
مرقي دقة (إضافي/أساسي)
أساسي
-
خاصيه Picture Wizard II
نعم
-
نسبه التباين
7 أوضاع (16:9، فحص فقط، أساسي، عرض كامل (DTV فقط)، 4:3، 14:9، تكبير سينما)
-
أنماط الصوره
7 أوضاع (حيوي/قياسي/APS/سينما/رياضة/ألعاب/صور)
الصوت
-
مخرج الصوت
10 واط + 10 واط
-
نظام السماعات
سماعتين بإتجاه واحد
-
نظام الصوت المحيط
صوت محيط لا نهائى
-
وضع الصوت
نعم (7 أوضاع)
-
الصوت الواضح 2
نعم
-
آلة رفع مستوى الصوت الذكية
نعم
-
جهاز فك رموز رقمي بتقنية Dolby
نعم
السينما ثلاثيه الأبعاد
-
النوع ثلاثي الأبعاد (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
FPR
-
الصيغ المدعومة
ورقة تنسيق ثلاثية الأبعاد
-
الكشف الذاتي للصيغ
نعم
-
تحويل المصدر من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد
نعم
-
تحويل المصدر من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد
نعم
-
التحكم بالعمق
'0~+20 (افتراضي : 10)
-
تحكم بنقطة العرض
'-10~+10 (افتراضي : 0)
-
التحكم بالعمق ثلاثي الأبعاد
'0~+20 (افتراضي : 10)
-
التحكم بنقطة العرض ثلاثية الأبعاد
-10~+10 (افتراضي : 0)
-
تصحيح الصور ثلاثية الأبعاد/mtk
نعم
-
تكبير صوت ثلاثي الأبعاد
نعم
-
تشغيل مزدوج/ثلاثي الأبعاد
نعم
التليفزيون الذكى
-
لوحة رئيسية 2.0
نعم
-
متجر App Store
نعم
-
متصفح ويب كامل
نعم
-
مركز اجتماعي
نعم
-
البحث والتوصيات
نعم
-
عالم الأبعاد الثلاثية (البحث في المحتوى ثلاثي الأبعاد)
نعم
-
دعم عن بعد للهاتف الذكي
نعم
-
صورة داخل الصورة
نعم
-
تحميل تطبيق الجهاز الخارجي
نعم
نظام الإرسال
-
أنالوج
(PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)
-
ديجيتال
نعم
الشبكه
-
خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)
نعم
-
ويندوز7 معتمد
نعم
-
ميديا لينك
نعم
-
شاشة واي فاي
نعم
-
واي فاي مباشر
نعم
USB2.0
-
صور
(JPEG)
-
DiVX (SD/HD/HD Plus)
Divx HD
مواصفات خاصه
-
خاصيه Smart Energy Saving
نعم
-
خاصيه Intelligent Sensor
نعم
-
خاصيه Input Labeling
نعم
-
خاصيه EPG(SI)
نعم
-
خاصيه Quick View (Flashback)
نعم
-
خاصيه e-Streamer
نعم
-
كاميرا (جاهزة/مدمجة)
جاهز
البرامج
-
الموالفه الأوتوماتيكيه
نعم
-
حذف البرنامج - تعديل البرنامج
نعم
-
تعديل إسم البرنامج
نعم
-
برمجه القنوات المفضله
نعم
الواجهه الجانبيه
-
USB 2.0
3 (1: Hub)
-
HDMI/HDCP 1.4 (إعداد ذاتي للأبعاد الثلاثية/ARC)
4
الواجهه الخلفيه
-
مدخل RF
1
-
مدخل مكون (Y,Pb,Pr) + صوت
1
-
مدخل RGB (D-sub 15pin) - حاسوب
1
-
شبكة محلية (سلكي)
1
-
دخل صوت الحاسوب
1
-
خرج صوت رقمي (صوتي)
1
-
مدخل AV
1
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