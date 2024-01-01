We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تليفزيون إل جى 55 بوصه ذكى ثلاثى الأبعاد بشاشه السينما LA7400
جميع المواصفات
مواصفات LCD
-
الدقة
1920 × 1080
-
نوع BLU
Edge LED
-
حجم الشاشة (بوصة)
55
-
واجهة تحكم ديناميكية بالوسائط (MCI)
800 (T200هرتز)
نظام البث
-
استقبال تلفاز تناظري
(PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)
-
هوائي
DVB-T
فيديو
-
محرك XD ثلاثي
نعم
-
مرقي دقة (إضافي/أساسي)
أساسي
-
معزز اللون الديناميكي
نعم
-
محسن تباين
نعم
-
وضع الصورة
7 أوضاع (حيوي، قياسي، سينما، ألعاب، صور، isf Expert1 ،isf Expert2)
-
معالج الصور الثاني (ثنائي/ثلاثي الأبعاد)
نعم
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
8 أوضاع (16:9، فحص فقط، أساسي، عرض كامل، 4:3، 14:9، تكبير، تكبير سينما 1)
-
فحص فقط (مطابقة بيكسل 1:1) 0% فحص زايد
(HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p
-
وضع AV
إيقاف/سينما/ألعاب
-
(ثلاثي الأبعاد/MPEG) الحد من الضوضاء
نعم
-
سينما حقيقية 24p (3:3 سحب لأسفل)
نعم
AUDIO
-
أحادي/ستيريو/مزدوج (MTS/SAP)
نعم/نعم/نعم
-
مزيل شفرات دولبي الرقمي
نعم
-
مزيل شفرات DTS
نعم
-
نظام سماعات
2 طريق 3 سماعات
-
خرج الصوت (واط - THD 10%)
12واط+12واط
-
مضخم صوت
نعم
-
نظام الصوت
صوت ظاهري محيطي إضافي
-
Clear Voice II
نعم
-
وضع الصوت
6 أوضاع (قياسي، موسيقى، سينما، رياضة، ألعاب، إعداد المستخدم)
-
وضع الصوت الذكي
نعم
-
محسن الصوت
3 أوضاع (عادي، نوع حامل الجدار، نوع الحامل)
-
مزامنة لاسلكية للصوت
نعم
سينما ثلاثية الأبعاد
-
النوع ثلاثي الأبعاد (SG/FPR/AR/GPR/بدون نظارات)
FPR
-
الصيغ المدعومة
S/S, T/B, C/B, F/S
-
الكشف الذاتي للصيغ
نعم
-
تحويل المصدر من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد
نعم
-
تحويل المصدر من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد
نعم
-
التحكم بالعمق
0~+20 (افتراضي : 10)
-
تحكم بنقطة العرض
-10~+10 (افتراضي : 0)
-
وضع التحويل من الأبعاد الثنائية إلى الأبعاد الثلاثية
5 أوضاع (قياسي، يدوي، سينما، رياضة، فائق)
-
التحكم بالعمق ثلاثي الأبعاد
نعم
-
التحكم بنقطة العرض ثلاثية الأبعاد
-10~+10 (افتراضي : 0)
-
تصحيح الصور ثلاثية الأبعاد
نعم
-
تكبير صوت ثلاثي الأبعاد
نعم
-
وضع الصورة ثلاثي الأبعاد
نعم
-
تشغيل مزدوج
نعم
تلفزيون ذكي
-
صفحة رئيسية ذكية
نعم
-
متجر App Store
نعم
-
CP فائق
نعم
-
متصفح ويب كامل
نعم
-
مركز اجتماعي
نعم
-
البحث والتوصيات
نعم (بحث فقط)
-
عالم الأبعاد الثلاثية (البحث في المحتوى ثلاثي الأبعاد)
نعم
-
عالم الألعاب
نعم
مشاركة ذكية
-
مشاركة الوسائط - تطبيق عن بعد
نعم
-
مشاركة الوسائط - متصفح ملفات الشبكة
نعم
-
ميديا شير - ميديا لينك
نعم
-
ميديا شير - ويندوز ميديا بلاير (تشغيل)
نعم
-
مشاركة الوسائط - اتصال جوجل
يحدد لاحقًا
-
ميديا شير - DLNA
نعم
-
مشاركة الشاشة - MHL
نعم
-
مشاركة الشاشة - Miracast
نعم
-
مشاركة الشاشة - الشاشة الثانية
نعم
-
"مشاركة الشاشة - الاتصال قريب المدى (محمول تلفزيون، تلفزيون محمول)"
نعم
-
مشاركة الشاشة - WiDi
نعم
-
أخرى واي فاي ب/مدخل/واي فاي جاهز
ب/مدخل
-
أخرى - واي فاي مباشر
نعم
-
أخرى - ويندوز 7/8 معتمد
نعم
-
أخرى - Simplink (HDMI CEC)
نعم
آلة التوقيت
-
التسجيل - دعم قرص صلب خارجي
نعم
-
تسجيل - الذاكرة الداخلية
نعم
-
تغيير الوقت - دعم قرص صلب خارجي
نعم
-
مشاهدة وتسجيل - تسجيل الإدخال الخارجي
نعم
-
تسجيل الإدخال الخارجي
RF/مركب فقط
-
حفظ التسجيل - يدوي
نعم
USB 2.0
-
DiVX (SD/HD/HD Plus)
Divx HD
-
Picture
نعم (JPEG)
-
تحميل تطبيق الجهاز الخارجي
نعم
-
كوديك صوت
AC3(دولبي رقمي), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM,DTS
خاص
-
عناية بحركة العيون
نعم
-
EPG(SI - 8 أيام)
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
علامات الدخل
نعم
-
دليل إلكتروني
نعم
-
قفل المفاتيح
نعم
نص متلفز
-
صفحات
2000
-
جدول صفحة (TOP) Flof/قائمة
Flof
EZ OSD(نظام قائمة)
-
اللغة
EN/FR/TH/MA/IN/AR/RU/Kurd/Far/VN/SP/PO
-
قائمة سريعة
نعم
قناة(برنامج)
-
برمجة/توليف ذاتي
نعم
-
برنامج (القناة) تعديل (إضافة/حذف)
نعم
-
تعريف (القناة) البرنامج (تعيل الاسم)
نعم
-
برمجة القنوات المفضلة
نعم
الوقت/الساعة
-
ساعة يدوية/ذاتية
نعم
-
تشغيل الوقت/إيقاف الوقت
نعم
-
مؤقت النوم
نعم
-
إيقاف ذاتي/نوم ذاتي
نعم
الواجهة الجانبية
-
HDMI1.4
3 (فولت)
-
USB 3.0/2.0
0 / 3 (فولت)
واجهة خلفية
-
مدخل RF
نعم
-
مدخل مكون (Y,Pb,Pr) + صوت
1 (مركب، مركب)
-
خرج صوت رقمي (صوتي)
1 (بصري)
-
شبكة محلية (سلكي)
نعم (1)
-
مخرج سماعة الرأس
1 (H)
وصف الغلاف
-
الدوران (يسار/يمين)
نعم
-
متوافق مع VESA
نعم
-
نوع المفتاح الموضعي
8 مفتاح
-
إضاءة الشعار
نعم
جهاز الإدخال/UX
-
جهاز سحري للتحكم عن بعد ب/مدخل/جاهز
ب/مدخل (MR13)
-
جهاز سحري للتحكم عن بعد ب/مدخل/جاهز - الأوضاع (4 أوضاع)
4 أوضاع (تحديد/إيماءة/بكرة/صوت)
-
التعرف على الصوت
نعم
-
التعرف على الصوت - وظيفة (TBD)
بحث/تصفح ويب/خدمة شبكات اجتماعية
-
جهاز تحكم عن بعد في الهاتف الذكي (تطبيق عن بعد)
نعم
-
جهاز تقليدي للتحكم عن بعد
S-con
-
كاميرا تلفزيون ب/مدخل/جاهز
جاهز (VC400)
ملحقات
-
نظارات ثلاثية الأبعاد - رقم النظارات ثلاثية الأبعاد (رقم الموديل)
2 صندوق (4EA,F310)
الطاقة
-
إمدادات الطاقة (الجهد الكهربائي، هرتز)
100~240فولت تيار متردد 50-60هرتز
-
استهلاك الطاقة (المصنع) تشغيل وضع الطاقة
يحدد لاحقًا
-
وضع الاستعداد
يحدد لاحقًا
الأبعاد
-
صندوق نظارات ثلاثية الأبعاد - أبعاد العبوة (الارتفاع × العرض × العمق) (ملم)
160 * 180 * 35
-
صندوق نظارات ثلاثية الأبعاد - وزن العبوة (جم)
111
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.