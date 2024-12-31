Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 50 بوصة من السلسلة UQ7500، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 50 بوصة من السلسلة UQ7500، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

50UQ75006LG

تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 50 بوصة من السلسلة UQ7500، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

(4)
front view

*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
* يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.

منظر خلاب لغروب الشمس والأنهار الجليدية.

تجربة 4K فائقة الوضوح

ترتقي أجهزة تلفزيون UHD من LG بتجربة المشاهدة لديك. استمتع بألوان زاهية وتفاصيل مذهلة على تلفزيونات Real 4K.

تنتقل الكاميرا من لقطة مقرّبة للتلفزيون من أعلى لأسفل إلى لقطة مقرّبة للجزء الأمامي من التلفزيون. شاشة تلفزيون تعرض مشهدًا للشفق الأخضر. تقوم الكاميرا بتصغير المشهد لإظهار منطقة غرفة الجلوس الواسعة جدًا. مشهد يوضح غرفة معيشة رمادية اللون بشكل عام مع ظهور غابة خارج النافذة.

يتلائم بشكل مثالي مع مساحتك

يتميز تلفزيون UHD من LG الآن بتصميم أقل نحافة وإطار صغير يجعله يُكمّل ديكور منزلك بشكلٍ مثالي.

معالج (α5 Gen 5 AI Processor)

عزز تجربة المشاهدة لديك

يعمل معالج (α5 Gen5 AI Processor) على تحسين تلفزيون UHD من LG ليوفر لك تجربة غامرة.

*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).

منظر للطبيعة، ومقارنة جودة الصورة التي لا تحتوي على محتوى بدقة 4K ومحتوى 4K تمت ترقيته.

إعادة تعريف مقياس 4K

شاهد محتوى غيرمتاح بدقة 4K من خلال دقة 4K على شاشات UHD الكبيرة للاستمتاع بالوضوح والدقة في كل لحظة.

التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

يضمن التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI Brightness Control) مستوى سطوع مثالي لأي بيئة، ويتكيف مع السطوع من خلال الإضاءة المحيطة.

شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.

AI Sound تقنية

يعمل معالج (α5 Gen5 AI Processor) افتراضيًا على مزج الصوت ثنائي القناة لتقليد الصوت المحيطي 5.1.2 بشكل مقنع، مما يعزز الجودة للحصول على تجربة استماع أفضل. وتعمل تقنية UHD من LG على تحسين التعرف تلقائيًا على الأنواع وتحسين الأصوات.
فيديو يعرض العصور الوسطى على شكل أسهم يوضح كيف يتدفق الصوت من اتجاهات متعددة.

*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
*يتميز تلفزيون UQ80/75/70 بمزيج من الصوت المحيطي الافتراضي 5.1

شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.

*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.

تقنية ThinQ AI

ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك

من التحكم الصوتي إلى المحتوى المخصص، تجعل تقنية ThinQ AI من تلفزيون UHD من LG تجربة أكثر ذكاءً.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.

ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك

سهولة التحكم بصوتك فقط. وAmazon Alexa وApple AirPlay وغيرها المزيد، كل ذلك يجعل التحكم في تلفاز LG UHD أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

تفاصيل توضح شعارات alexa وApple Airplay و Apple HomeKit التي تتوافق معها تقنية ThinQ AI.

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.

ملفي التعريفي

استمتع بالراحة من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص ومشاهدة المحتوى الموصى به لك فقط.

*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.

التنبيهات الرياضية

مع ميزة التنبيهات الرياضية (Sport Alert)، يمكنك التوقف عن القلق بشأن فقدان المباريات المفضلة لديك! يمكنك تلقي الإشعارات قبل انطلاق جميع المباريات الأكثر أهمية.

*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

صورة تظهر زوجين يشاهدان عرضًا باستخدام تلفزيون LG UHD.

تجربة سينمائية في المنزل

شاهد بدقة 4K واستمتع بتجربة مشاهدة مثل تلك الموجودة في السينما.

*تنطبق قيود 4K Ultra HD. تفضل بزيارة: http://go.nflx.me/4K

HDR10 Pro

مع HDR10 Pro، يتم ضبط مستوى السطوع لتحسين اللون والوضوح في كل صورة. استمتع متعة لا مثيل لها بمدى واقعية المحتوى الخاص بك.

وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)

استمتع بأفلامك المفضلة تمامًا بالطريقة التي تم تصويرها بها، وقدّر عناصر الأصالة من وجهة نظر المخرج.

الوصول إلى مفضلاتك

اتصل بخدمات وسائط OTT التي اشتركت فيها لمواكبة البرامج المفضلة لديك.

*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
تعد * Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة

شاشة تُظهر شخصية ترتدي تجهيزات عالية التقنية.

استعد للألعاب الملحمية

استمتع بتجربة ألعاب رائعة باستخدام Game Dashboard & Optimizer وHGiG.

Game Dashboard & Optimizer

يمكنك الآن الحصول على جميع الإعدادات التي تحتاجها لأسلوب اللعب الأمثل في مكان واحد. تتيح لك لوحة معلومات اللعبة (Game Dashboard) تغيير إعدادات نوع اللعبة الحالية بسرعة.

HGiG

تعد LG شريكًا لبعض أكبر الأسماء في صناعة الألعاب، مما يتيح لك الاستمتاع بأحدث ألعاب HDR والانغماس في طريقة اللعب الخاصة بك.

*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.

صندوق زهور معاد تدويره باستخدام عبوة صندوق شاشة LG UHD.

مواد صديقة للبيئة من أجل مستقبل أفضل

تمت إعادة تصميم عبوة تلفزيون UHD من LG باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K UHD

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • معالج الصور

    ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1130 x 663 x 86.3

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    11.3

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K UHD

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    4K ترقية

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • وضع الصورة

    9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1130 x 663 x 86.3

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1130 x 719 x 235

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    1215 x 775 x 175

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    1034 x 235

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    11.3

  • وزن التلفزيون مع حامل

    11.4

  • وزن العبوة

    14.2

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    200 x 200

صوتي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)

  • صوت واضح برو

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • دعم البلوتوث

    نعم (v 5.0)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

تلفزيون ذكي

  • يعمل مع Apple Homekit

    نعم

  • يعمل مع Apple AirPlay2

    نعم

  • نظام التشغيل (OS)

    webOS 22

  • تنبيه رياضي

    نعم

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • ThinQ

    نعم

  • لوحة معلومات المنزل

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 