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تلفزيون LG UHD 4K الذكي 60 بوصة سلسلة 79 HDR10 Pro، تصميم بدون حواف، معالج a5 Gen5 AI 4K، HGiG
*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.
AI Sound تقنية
*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
*يتميز تلفزيون UQ80/75/70 بمزيج من الصوت المحيطي الافتراضي 5.1
شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.
*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك
تفاصيل توضح شعارات alexa وApple Airplay و Apple HomeKit التي تتوافق معها تقنية ThinQ AI.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
ملفي التعريفي
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
التنبيهات الرياضية
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*تنطبق قيود 4K Ultra HD. تفضل بزيارة: http://go.nflx.me/4K
HDR10 Pro
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
الوصول إلى مفضلاتك
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في +Apple TV.
تعد *Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
Game Dashboard & Optimizer
HGiG
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة.
*سوف يتوفر Game Dashboard & Optimizer على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
جميع المواصفات
النظام الأساسي
-
نظام التشغيل
التلفزيون الذكي بنظام التشغيل webOS
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أربع
-
المعالج الرئيسي (SoC)
معالج α5 Gen5 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ودقة 4K
-
النوع BLU
مباشر
شاشة العرض
-
النوع
تلفزيون بدقة 4K UHD
الشاشة
-
حجم الشاشة
60
-
دقة الوضوح
3840×2160
-
معدل التحديث
معدل التحديث 60 هرتز
جودة الفيديو والصورة
-
رفع مستوى الذكاء الاصطناعي
رفع مستوى دقة 4K
-
التحكم في سطوع بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
تقنية HDR
تقنية HDR نشطة
-
تقنية HDR10 Pro
نعم/نعم/نعم/نعم (4K/2K)
-
HLG
نعم/نعم/نعم/نعم (4K/2K)
-
وضع FILMMAKER MODE™
نعم
-
ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية/ Pro
ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية
-
HEVC
4K بمعدل 60P، 10 بت
-
VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)
4K بمعدل 60P، 10 بت
-
AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)
4K بمعدل 60P، 10 بت
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسِّن الألعاب(VRR/ALLM/GameGenre)
-/نعم/نعم
-
وضع الصورة
نعم 9 أوضاع
(زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، Filmmaker، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))
جودة الصوت
-
مكبر صوتإخراج الصوت
20 واط
(10 واط لكل قناة)
-
القناة
قناة 2.0
-
الاتجاه
مضخم صوت سفلي
-
مخرج صوت متزامن
نعم
-
تقنية AI Sound / Pro
صوت معزز بالذكاء الاصطناعي
(افتراضي 5.1 Up-mix)
-
الموالفة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
Clear Voice Pro
Clear Voice Pro
-
دعم صوت Bluetooth المحيطي
نعم
-
مزامنة الصوت من LG
نعم
-
مشاركة الصوت
نعم
-
ترميز الصوت
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
(راجع الدليل)
-
التحكم في وضع SoundBar
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفزيون
نعم
وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية
-
ThinQ
نعم
-
التعرُّف الذكي على الصوت
نعم
-
ميزة تحويل الكلام إلى نص
نعم
-
خاصية البحث الصوتي من LG
نعم
-
مساعد Amazon Alexa
الإمارات العربية المتحدة / السعودية (الإنجليزية فقط)
(ماجيك مفتاح أليكسا)
-
AI Home
نعم
-
عناوين موصى بها بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
التعديل الذكي
نعم
-
لوحة المعلومات الرئيسية
نعم
-
Apple Homekit
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
نعم
-
تطبيق ThinQ
نعم
-
Airplay2
نعم
-
Magic Explorer
نعم
-
جهاز التحكم عن بُعد السحري
مضمن
-
الاختيارات التالية
نعم
-
الوصول السريع
نعم
-
التحكم الشامل
نعم
-
ميزة تشغيل VR بزاوية 360 درجة
نعم
-
البحث عن المحتوى ذي الصلة
نعم
-
التطبيقات (متجر LG)
نعم
-
DIAL
نعم
-
متصفح الويب
نعم
-
ميزة تشغيل التلفزيون بالهاتف المحمول
نعم
-
تشغيل تلفزيون Wi-Fi
نعم
-
تشغيل تقنية Bluetooth في وضع انخفاض الطاقة
نعم
-
متصفح ملفات الشبكة
نعم
-
حظر الدخول إلى موقع ضار
نعم
-
Live Plus(الخدمة الثنائية المستندة إلى ACR)
نعم
-
وضع الفنادق
نعم
-
تطبيق Sports Alert
نعم
-
تطبيق Music Discovery
نعم
-
المشاركة من غرفة إلى غرفة
نعم
-
إعدادات الأسرة
نعم
-
USB
نعم
البث
-
استقبال تلفزيون رقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
نعم
-
أرضي
DVB-T2
-
كابل
DVB-C
-
قمر اصطناعي
DVB-S2
-
استقبال إشارة تلفزيون تناظري
نعم
-
بث بيانات (مواصفات البلد)
نعم
-
صفحة Teletext
نعم (2000 صفحة)
-
Teletext (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
[DVB] عنوان فرعي
نعم
-
AD (وصف صوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
التوصيل
-
منفذ HDMI
2 (على الجانب)
-
الإصدار
HDMI 2.0
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
eARC / ARC (قناة إرجاع الصوت)
eARC (HDMI 2)
-
USB
1 (خلفية) / 1 (على الجانب)
-
LAN
(خلفية) نعم
-
مدخل RF
2 (على الجانب، RF/القمر الاصطناعي)
-
SPDIF (منفذ الصوت الرقمي البصري)
(خلفية) نعم
-
اتصال Wifi
نعم (802.11ac)
-
تقنية Bluetooth
نعم (الإصدار 5.0)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
الإمداد بالطاقة
تيار متردد 100~240 فولت، 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
المستشعر الأخضر لشدة الإضاءة
نعم
-
Energy Standard
نعم
الملحقات
-
جهاز التحكم عن بُعد
MR22
-
البطاريات
نعم (AA x 2EA)
-
كابل طاقة
نعم (منفصل)
الميزة الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
16 لغة
(الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والبرتغالية، والروسية، والإندونيسية، والماليزية، والفيتنامية، والتايلاندية، والعربية، والكردية، والأفريقانية، والأمهرية، والهوسية، والسواحلية، والفارسية)
-
آلة الزمن (DVR)
نعم
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
DVR تناظري
نعم
-
التفاوت الزمني
نعم
إمكانية الوصول
-
التباين العالي
نعم
-
المقياس الرمادي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
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