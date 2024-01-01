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تلفزيون LG UHD 4K الذكي 60 بوصة سلسلة 79 HDR10 Pro، تصميم بدون حواف، معالج a5 Gen5 AI 4K، HGiG

الميزات

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تلفزيون LG UHD 4K الذكي 60 بوصة سلسلة 79 HDR10 Pro، تصميم بدون حواف، معالج a5 Gen5 AI 4K، HGiG

60UQ79006LD

تلفزيون LG UHD 4K الذكي 60 بوصة سلسلة 79 HDR10 Pro، تصميم بدون حواف، معالج a5 Gen5 AI 4K، HGiG

(0)
Front view

*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.

منظر خلاب لغروب الشمس والأنهار الجليدية.

تجربة 4K فائقة الوضوح

ترتقي أجهزة تلفزيون UHD من LG بتجربة المشاهدة لديك. استمتع بألوان زاهية وتفاصيل مذهلة على تلفزيونات Real 4K.
تنتقل الكاميرا من لقطة مقرّبة للتلفزيون من أعلى لأسفل إلى لقطة مقرّبة للجزء الأمامي من التلفزيون. شاشة تلفزيون تعرض مشهدًا للشفق الأخضر. تقوم الكاميرا بتصغير المشهد لإظهار منطقة غرفة الجلوس الواسعة جدًا. مشهد يوضح غرفة معيشة رمادية اللون بشكل عام مع ظهور غابة خارج النافذة.

يتلائم بشكل مثالي مع مساحتك

يتميز تلفزيون UHD من LG الآن بتصميم أقل نحافة وإطار صغير يجعله يُكمّل ديكور منزلك بشكلٍ مثالي.
صورة لمنظر غروب الشمس ملتقطة بين شجرتين في حقل اللافندر تم تحسينها باستخدام معالج (α5 Gen5 AI Processor 4K).
معالج (α5 Gen 5 AI Processor)

عزز تجربة المشاهدة لديك

يعمل معالج (α5 Gen5 AI Processor) على تحسين تلفزيون UHD من LG ليوفر لك تجربة غامرة.

*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).

منظر للطبيعة، ومقارنة جودة الصورة التي لا تحتوي على محتوى بدقة 4K ومحتوى 4K تمت ترقيته.

إعادة تعريف مقياس 4K

شاهد محتوى غيرمتاح بدقة 4K من خلال دقة 4K على شاشات UHD الكبيرة للاستمتاع بالوضوح والدقة في كل لحظة.

التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

يضمن التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI Brightness Control) مستوى سطوع مثالي لأي بيئة، ويتكيف مع السطوع من خلال الإضاءة المحيطة.

شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.

AI Sound تقنية

يعمل معالج (α5 Gen5 AI Processor) افتراضيًا على مزج الصوت ثنائي القناة لتقليد الصوت المحيطي 5.1.2 بشكل مقنع، مما يعزز الجودة للحصول على تجربة استماع أفضل. وتعمل تقنية UHD من LG على تحسين التعرف تلقائيًا على الأنواع وتحسين الأصوات.
فيديو يعرض العصور الوسطى على شكل أسهم يوضح كيف يتدفق الصوت من اتجاهات متعددة.

*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
*يتميز تلفزيون UQ80/75/70 بمزيج من الصوت المحيطي الافتراضي 5.1

شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.

*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.

مقطع فيديو يُظهر ThinQ AI الذي يتم التحكم فيه عن طريق الأوامر الصوتية، حيث يتم عرض الاختيارات الموصى بها بعد عرض فقاعة الكلام.
تقنية ThinQ AI

ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك

من التحكم الصوتي إلى المحتوى المخصص، تجعل تقنية ThinQ AI من تلفزيون UHD من LG تجربة أكثر ذكاءً.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.

ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك

سهولة التحكم بصوتك فقط. التحكم الصوتي الذكي عبر Amazon Alexa وApple AirPlay وغيرها المزيد، كل ذلك يجعل التحكم في تلفاز LG UHD أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

تفاصيل توضح شعارات alexa وApple Airplay و Apple HomeKit التي تتوافق معها تقنية ThinQ AI.

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.

ملفي التعريفي

استمتع بالراحة من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص ومشاهدة المحتوى الموصى به لك فقط.

*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.

التنبيهات الرياضية

مع ميزة التنبيهات الرياضية (Sport Alert)، يمكنك التوقف عن القلق بشأن فقدان المباريات المفضلة لديك! يمكنك تلقي الإشعارات قبل انطلاق جميع المباريات الأكثر أهمية.

*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

صورة تظهر زوجين يشاهدان عرضًا باستخدام تلفزيون LG UHD.

تجربة سينمائية في المنزل

شاهد بدقة 4K واستمتع بتجربة مشاهدة مثل تلك الموجودة في السينما.

*تنطبق قيود 4K Ultra HD. تفضل بزيارة: http://go.nflx.me/4K

HDR10 Pro

مع HDR10 Pro، يتم ضبط مستوى السطوع لتحسين اللون والوضوح في كل صورة. استمتع متعة لا مثيل لها بمدى واقعية المحتوى الخاص بك.

وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)

استمتع بأفلامك المفضلة تمامًا بالطريقة التي تم تصويرها بها، وقدّر عناصر الأصالة من وجهة نظر المخرج.

الوصول إلى مفضلاتك

اتصل بخدمات وسائط OTT التي اشتركت فيها لمواكبة البرامج المفضلة لديك.

*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في +Apple TV.
تعد *Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة

شاشة تُظهر شخصية ترتدي تجهيزات عالية التقنية.

استعد للألعاب الملحمية

استمتع بتجربة ألعاب رائعة باستخدام Cloud Game وGame Dashboard & Optimizer وHGiG.

Game Dashboard & Optimizer

يمكنك الآن الحصول على جميع الإعدادات التي تحتاجها لأسلوب اللعب الأمثل في مكان واحد. تتيح لك لوحة معلومات اللعبة (Game Dashboard) تغيير إعدادات نوع اللعبة الحالية بسرعة.

HGiG

تعد LG شريكًا لبعض أكبر الأسماء في صناعة الألعاب، مما يتيح لك الاستمتاع بأحدث ألعاب HDR والانغماس في طريقة اللعب الخاصة بك.

*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب الدولة.
*سوف يتوفر Game Dashboard & Optimizer على الألعاب السحابية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.

صندوق زهور معاد تدويره باستخدام عبوة صندوق شاشة LG UHD.

مواد صديقة للبيئة من أجل مستقبل أفضل

تمت إعادة تصميم عبوة تلفزيون UHD من LG باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.

طباعة

جميع المواصفات

النظام الأساسي

  • نظام التشغيل

    التلفزيون الذكي بنظام التشغيل webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أربع

  • المعالج الرئيسي (SoC)

    معالج α5 Gen5 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ودقة 4K

  • النوع BLU

    مباشر

شاشة العرض

  • النوع

    تلفزيون بدقة 4K UHD

الشاشة

  • حجم الشاشة

    60

  • دقة الوضوح

    3840×2160

  • معدل التحديث

    معدل التحديث 60 هرتز

جودة الفيديو والصورة

  • رفع مستوى الذكاء الاصطناعي

    رفع مستوى دقة 4K

  • التحكم في سطوع بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • تقنية HDR

    تقنية HDR نشطة

  • تقنية HDR10 Pro

    نعم/نعم/نعم/نعم (4K/2K)

  • HLG

    نعم/نعم/نعم/نعم (4K/2K)

  • وضع FILMMAKER MODE™

    نعم

  • ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية/ Pro

    ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية

  • HEVC

    4K بمعدل 60P، ‏10 بت

  • VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    4K بمعدل 60P، ‏10 بت

  • AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    4K بمعدل 60P، ‏10 بت

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسِّن الألعاب(VRR/ALLM/GameGenre)

    -/نعم/نعم

  • وضع الصورة

    نعم 9 أوضاع
    (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، Filmmaker، ‏ (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))

جودة الصوت

  • مكبر صوتإخراج الصوت

    20 واط
    (10 واط لكل قناة)

  • القناة

    قناة 2.0

  • الاتجاه

    مضخم صوت سفلي

  • مخرج صوت متزامن

    نعم

  • تقنية AI Sound / Pro

    صوت معزز بالذكاء الاصطناعي
    (افتراضي ‎5.1 ‎Up-mix)

  • الموالفة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • Clear Voice Pro

    Clear Voice Pro

  • دعم صوت Bluetooth المحيطي

    نعم

  • مزامنة الصوت من LG

    نعم

  • مشاركة الصوت

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
    (راجع الدليل)

  • التحكم في وضع SoundBar

    نعم

  • مشاركة وضع صوت التلفزيون

    نعم

وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية

  • ThinQ

    نعم

  • التعرُّف الذكي على الصوت

    نعم

  • ميزة تحويل الكلام إلى نص

    نعم

  • خاصية البحث الصوتي من LG

    نعم

  • مساعد Amazon Alexa

    الإمارات العربية المتحدة / السعودية (الإنجليزية فقط)
    (ماجيك مفتاح أليكسا)

  • AI Home

    نعم

  • عناوين موصى بها بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • التعديل الذكي

    نعم

  • لوحة المعلومات الرئيسية

    نعم

  • Apple Homekit

    نعم

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • تطبيق ThinQ

    نعم

  • Airplay2

    نعم

  • Magic Explorer

    نعم

  • جهاز التحكم عن بُعد السحري

    مضمن

  • الاختيارات التالية

    نعم

  • الوصول السريع

    نعم

  • التحكم الشامل

    نعم

  • ميزة تشغيل VR بزاوية 360 درجة

    نعم

  • البحث عن المحتوى ذي الصلة

    نعم

  • التطبيقات (متجر LG)

    نعم

  • DIAL

    نعم

  • متصفح الويب

    نعم

  • ميزة تشغيل التلفزيون بالهاتف المحمول

    نعم

  • تشغيل تلفزيون Wi-Fi

    نعم

  • تشغيل تقنية Bluetooth في وضع انخفاض الطاقة

    نعم

  • متصفح ملفات الشبكة

    نعم

  • حظر الدخول إلى موقع ضار

    نعم

  • Live Plus(الخدمة الثنائية المستندة إلى ACR)

    نعم

  • وضع الفنادق

    نعم

  • تطبيق Sports Alert

    نعم

  • تطبيق Music Discovery

    نعم

  • المشاركة من غرفة إلى غرفة

    نعم

  • إعدادات الأسرة

    نعم

  • USB

    نعم

البث

  • استقبال تلفزيون رقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    نعم

  • أرضي

    DVB-T2

  • كابل

    DVB-C

  • قمر اصطناعي

    DVB-S2

  • استقبال إشارة تلفزيون تناظري

    نعم

  • بث بيانات (مواصفات البلد)

    نعم

  • صفحة Teletext

    نعم (2000 صفحة)

  • Teletext (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] عنوان فرعي

    نعم

  • AD (وصف صوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

التوصيل

  • منفذ HDMI

    2 (على الجانب)

  • الإصدار

    HDMI 2.0

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • eARC / ARC (قناة إرجاع الصوت)

    eARC ‏(HDMI 2)

  • USB

    1 (خلفية) / 1 (على الجانب)

  • LAN

    (خلفية) نعم

  • مدخل RF

    2 (على الجانب، RF/القمر الاصطناعي)

  • SPDIF (منفذ الصوت الرقمي البصري)

    (خلفية) نعم

  • اتصال Wifi

    نعم (802.11ac)

  • تقنية Bluetooth

    نعم (الإصدار 5.0)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • الإمداد بالطاقة

    تيار متردد 100~240 فولت، 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • المستشعر الأخضر لشدة الإضاءة

    نعم

  • Energy Standard

    نعم

الملحقات

  • جهاز التحكم عن بُعد

    MR22

  • البطاريات

    نعم (AA x 2EA)

  • كابل طاقة

    نعم (منفصل)

الميزة الإضافية

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    16 لغة
    (الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والبرتغالية، والروسية، والإندونيسية، والماليزية، والفيتنامية، والتايلاندية، والعربية، والكردية، والأفريقانية، والأمهرية، والهوسية، والسواحلية، والفارسية)

  • آلة الزمن (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • DVR تناظري

    نعم

  • التفاوت الزمني

    نعم

إمكانية الوصول

  • التباين العالي

    نعم

  • المقياس الرمادي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

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