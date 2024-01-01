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سلسلة تلفزيون LG UHD 4K‏ 65 بوصة UP77، بتصميم شاشة السينما الرائع بدقة 4K والمزود بتقنية Active HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ

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سلسلة تلفزيون LG UHD 4K‏ 65 بوصة UP77، بتصميم شاشة السينما الرائع بدقة 4K والمزود بتقنية Active HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ

65UP7760PVB

سلسلة تلفزيون LG UHD 4K‏ 65 بوصة UP77، بتصميم شاشة السينما الرائع بدقة 4K والمزود بتقنية Active HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ

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front view

*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط. برجاء العودة لمعرض الصور أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.

Real 4K UHD.
انغماس غير واقعي.

تتجاز تلفازات LG UHD توقعاتك في كل مرة. استمتع بجودة صورة نابضة بالحياة وألوانًا زاهية بدقة بكسل تفوق أربعة أضعاف دقة Full HD.
تلفزيون LG AI TV

يستمع. يفكّر. يجيب.
والآن باللغة العربية — صدق أو لا تصدق.

تلفزيون LG AI TV متاح لك لإضفاء مزيد من السهولة على الحياة. تحكم أكثر بساطة في القنوات ومستوى الصوت. سرعة أكبر لعمليات البحث عن الموسيقى والأفلام والتلفزيون. ومستوى محسّن من التوصيات المستندة إلى ذوقك الشخصي. وهذا كله في متناول يديك بضغطة واحدة فقط على زر الصوت والتفوه بالكلمة — باللغة العربية بطبيعة الحال.

*تمت محاكاة صور الشاشة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.

جهاز تحكم عن بُعد سحري الآن

أكثر شبهًا بالعصا السحرية.

يمتاز جهاز التحكم عن بُعد السحري المعاد تصميمه بتصميم مريح يسهُل الإمساك به، وبنظام يقوم على التأشير والتمرير لتسهيل البحث بدرجة أكبر. يتيح الذكاء الاصطناعي المدمج سهولة الوصول إلى الخدمات، في ما تتيح لك مفاتيح التشغيل السريع الخاصة بموفري المحتوى الكبار اختصارات إلى المفضلة.

*يجب أن يدعم جهاز التحكم عن بُعد السحري NFC لاستخدام ميزة الضغط السحري.
*يختلف تصميم جهاز التحكم عن بُعد السحري ومواصفاته باختلاف البلد.

منزل جديد

مرحبًا بك في منزلك الجديد.

أيامك التي كنت تضيعها في البحث بلا نهاية عن المحتوى الجديد أو في مفضلتك القديمة آخذة في التحول إلى جزء من الماضي. لقد أعيد تصميم الشاشة الرئيسية لتعرض لك كل ما يستحق المشاهدة في مكان واحد. استمتع بتوصيات المحتوى المخصصة المستندة إلى سجل المشاهدة الخاص بك، وبالوصول السريع إلى مجموعة متنوعة من المحتوى، وبسهولة أكبر في التحكم في الأجهزة المتصلة.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات الوسائط الفائقة.

حماية ثلاثية من إل جي (LG Triple Protection)

حماية مدمجة لمزيد من الأمان

تأتي أجهزة تلفزيون إل جي UHD مزودة بإجراءات وقائية تتيح لك استخدام التلفزيون بأمان. المكثفات المدمجة تحمي من ضربات الصواعق، وتوفر أشباه الموصلات حماية من زيادة التيار وتقلبات خط الكهرباء، وطلاء جل السيليكون حول الشرائح يمنع الرطوبة.

*بما يتوافق مع معايير LGE الخاصة.
**قد لا يحمي بشكل كامل من جميع الأحداث.

أداء رائع مضمون.

اجلب السينما إلى المنزل. توفر لك ™FILMMAKER MODE و HDR تجربة مشاهدة غامرة بمزيد من المتعة. تواصل مع منصات البث المفضلة لديك للوصول إلى المحتوى الذي تحبه.
مدير الألعاب

إعداد الألعاب بشكلٍ سريع وسهل.

قم بإدارة جميع إعداداتك في مكان واحد مع أوضاع محسّنة لأنواع مختلفة من الألعاب: FPS و RPG و RTS. التحكم في التباين مع التثبيت باللونين الأسود والأبيض لتحسين الرؤية.
HGiG

انغمس في اللعبة.

يتعرف HGiG على أداء التفاز وجودة الصورة ثم يضبط رسومات HDR لتوفير أفضل تجربة ألعاب HDR.

استمتع بالرياضات المثيرة

تجعلك تشعر وكأنك في قلب الملعب. تتيح لك خاصيةBluetooth Surround Ready تجربة اللعبة كما لو كنت على الخط الجانبي. ومع تنبيه الرياضة، ستعرف دائمًا متى تلعب فرقك المفضلة.
التنبيهات الرياضية

لا تفوت مشاهدة مباريات فريقك المفضل

توفر لك التنبيهات الرياضية الإخطارات قبل وأثناء وبعد الألعاب. لا داعي للقلق بشأن فوات المسرحيات الكبيرة التي تقدمها فرقك المفضلة، حتى عند مشاهدة المحتويات الأخرى.

*قد يختلف الاستخدام حسب الدولة.

صوت محيطي جاهز عبر تقنية البلوتوث

ميزة منزلية واضحة.

يمكنك توصيل مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث بسهولة للحصول على تجربة صوت لاسلكي محيطي حقيقي. تبدو جميع الحركات أكثر ثراءً وواقعية، مما يضفي أجواء اللعب الرائعة على غرفة المعيشة الخاصة بك.

* تباع مكبرات الصوت بشكل منفصل.

عزز ديكورك الداخلي

أضف UHD إلى الديكور الداخلي الخاص بك. يساهم اللوح والإطار النحيفان جنبًا إلى جنب مع التصميم الجمالي في إضفاء اللمسة الفاتنة على الديكور الداخلي

غرفة معيشة فاخرة مع تلفاز يعرض منظراً جوياً للغابات باللون الأحمر.

يوجد تلفزيون يعرض صورة لجسر لندن في غرفة عمل قديمة الطراز. لقطة مقرّبة لجهاز تلفزيون يعرض صورة جسر لندن على طاولة في غرفة عمل قديمة الطراز.

α5 يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعى 4k معالج

ارتق بجميع ما تشاهده.

يقوم المعالج بالقضاء على ضجيج الفيديوهات ويوفر ألوانا وتباينا أكثر حيوية. يتم تحديث الصور منخفضة الدقة واستنساخها بجودة تقارب جودة 4K.

*تمت محاكاة صور الشاشة.
**معالج α5 هو تقنية خاصة بشركة إل جي ويعتمد على معالج رباعي النواة

رفع مستوى تقنية AI دقة عرض 4K

شاهد كل شيء بدقة 4K.

يحوّل تلفزيون UHD من إل جي محتوى 2K إلى صورة 4K الأكثر واقعية من خلال تحسين التفاصيل والتحديد واللون. استمتع بنصوص وصور أكثر وضوحًا مع تقليل التشويش والحدة المحسّنة.
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي

فكرة رائعة لتلفزيون أفضل.

يحدد المعالج الأصوات والتأثيرات والترددات عبر الاستفادة من أكثر من 17 مليون نقطة من نقاط البيانات الصوتية ليتمكن من تحسين الصوت حسب النوع للحصول على تجربة استماع ومشاهدة غامرة. تحافظ ميزة الضبط التلقائي لمستوى الصوت الجديدة على مستويات صوت متسقة بما يتوافق مع مختلف أنواع المحتوى.
صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي

صوت يستحقه كل نوع.

يحدد المعالج الأصوات والتأثيرات والترددات عبر الاستفادة من أكثر من 17 مليون نقطة من نقاط البيانات الصوتية ليتمكن من تحسين الصوت حسب النوع للحصول على تجربة استماع ومشاهدة غامرة.

*لا يتضمن هذا المنتج هوائي أو كابلات توصيل الهوائي أو أجهزة خارجية.

طباعة

جميع المواصفات

شاشة

  • النوع

    4K UHD

  • حجم الشاشة

    65

  • الدقة

    3840x2160

  • وحدات بت الشاشة الملونة / أكثر من مليار لون رائع

    نعم

  • الحركة / معدل التحديث

    معدل التحديث 50 هرتز

النظام

  • نوع BLU

    مباشر

  • المعالج الرئيسي (SoC)

    معالج رباعي النواة بتقنية 4K
    (K7Lp)

  • نظام التشغيل (OS)

    التلفزيون الذكي webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أربع

جودة الفيديو والصورة

  • ضبط المستوى بتقنية الذكاء الاصطناعي

    ضبط المستوى 4K

  • تحسين الصورة

    تحسين الصورة

  • التحكم في مستوى السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    النطاق الديناميكي العالي (HDR) النشط

  • HDR10 Pro

    نعم (4K/2K)

  • HLG

    نعم (4K/2K)

  • FILMMAKER MODE™‎

    نعم

  • تعيين درجة اللون الديناميكية / احترافية (+ تعيين درجة اللون بتقنية HDR والذكاء الاصطناعي)

    تعيين درجة اللون الديناميكية بتقنية HDR

  • خوارزمية الإعتام

    تباين LG المحلي

  • أداة ضبط المستوى

    أداة ضبط مستوى 4K

  • HEVC

    4K عند 60p و10 بت

  • VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    4K عند 60p و10 بت

  • AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    4K عند 60p و10 بت

  • وضع HGIG

    نعم

  • استجابة فورية للألعاب (VRR/ALLM)

    نعم

  • وضع الصورة

    نعم 9 أوضاع
    (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، مخرج الأفلام، (ISF) خبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) خبير (غرفة معتمة))

جودة الصوت

  • سماعة (خرج الصوت)

    20 واط (10 واط لكل قناة)

  • قناة

    ‎2.0 قناة

  • الاتجاه

    تشغيل لأسفل

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)

  • صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي / احترافي

    صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي

  • ضبط صوت الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • الوضع المحيطي => 21Y المواصفات الخارجية

    محيطي فائق

  • الصوت الواضح

    الصوت الواضح 3

  • دعم صوت Bluetooth المحيطي

    نعم

  • مزامنة الصوت من LG

    نعم

  • مشاركة الصوت

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC4،‏ AC3 (Dolby رقمي)، EAC3،‏ HE-AAC،‏ AAC،‏ MP2،‏ MP3،‏ PCM،‏ WMA،‏ apt-X
    (راجع الدليل)

  • مزامنة وضع الصوت

    نعم

  • صوت حي

    نعم

وظيفة الذكاء الاصطناعي

  • ThinQ

    نعم

  • التعرف الذكي على الصوت

    نعم

  • تحويل الكلام إلى نص

    نعم

  • بحث LG الصوتي

    نعم

  • UX للذكاء الاصطناعي

    نعم

  • AI Home

    نعم

  • توصيات الذكاء الاصطناعي /AI ‎

    نعم

  • التحرير الذكي

    نعم

  • لوحة التحكم الرئيسية

    نعم

  • Apple Homekit

    نعم

  • اتصال الجوّال

    نعم

  • مشاركة الشاشة

    نعم

  • تطبيق ThinQ

    نعم

  • Airplay2

    نعم

  • الاختيارات التالية ( قناة الذكاء الاصطناعي)

    نعم

  • المستكشف السحري ( رابط الذكاء الاصطناعي)

    نعم

  • الريموت السحري

    مدمج

  • الوصول السريع

    نعم

  • التحكم الشامل

    نعم

  • تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة

    نعم

  • البحث في المحتوى ذي الصلة

    نعم

  • متجر LG

    نعم

  • الطلب

    نعم

  • مستعرض الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى -> مشغل الموسيقى

    نعم

  • قنوات LG

    نعم

  • تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال

    نعم

  • تشغيل Wi-Fi على التلفزيون

    نعم

  • تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة

    نعم

  • حظر الدخول إلى موقع ضار

    نعم

  • مستعرض ملفات الشبكة

    نعم

  • وضع الفنادق

    نعم

  • التنبيه الرياضي

    نعم

  • اكتشاف الموسيقى

    نعم

البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    نعم

  • الأرضي

    DVB-T2

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    DVB-S2

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الترجمة

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

التوصيل

  • HDMI

    2 (جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 2.0

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • eARC / ARC (قناة إرجاع الصوت)

    eARC ‏(HDMI 2)

  • USB

    1 (جانبي)

  • LAN

    نعم (خلفي)

  • دخل RF

    2 (خلفي، RF/Sat)

  • SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

  • Wifi

    نعم (802.11ac)

  • Bluetooth

    نعم (V5.0)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مصدر الإمداد بالطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • مستشعر الإضاءة الأخضر

    نعم

  • معيار الطاقة

    نعم

الملحق

  • الريموت

    MR21

  • البطاريات

    نعم (AA x 2EA)

الميزة الإضافية

  • آلة الزمن (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري

    نعم

  • المشاهدة المؤجلة

    نعم

  • متوافق مع الدعامة الرفيعة

    نعم

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