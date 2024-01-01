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أول تليفزيون فى العالم ألترا ديفنيشن 84 بوصه

المواصفات

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أول تليفزيون فى العالم ألترا ديفنيشن 84 بوصه

84LM9600

أول تليفزيون فى العالم ألترا ديفنيشن 84 بوصه

(0)
تليفزيون إل جى 84 بوصه ألترا هاى ديفنيشن
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جميع المواصفات

خصائص الشاشه

  • نوع وحده الإضاءه الخلفيه

    LED Plus

  • دقه الصوره

    3840 x 2160

  • التعتيم

    نعم

  • مقاس الشاشه بالبوصه

    84

الصوره

  • Triple XD Engine

    نعم

  • AV Mode

    3 Modes (Off / Cinema / Game)

  • Resolution Upscaler (Plus/Basic)

    Plus

  • خاصيه Picture Wizard II

    نعم

  • نسبه التباين

    6 modes ( 16:9, Original, 4:3, 14:9, Zoom 1 Zoom 2)

  • أنماط الصوره

    7 Mode (Vivid/Standard/APS/Cinema/Sports/Game/Photo)

الصوت

  • مخرج الصوت

    10W+10W+5W(Sub Woofer)

  • نظام السماعات

    عشره سماعات بثلاث إتجاهات

  • Clear Voice II

    نعم

  • محسن الصوت

    3أنماط

السينما ثلاثيه الأبعاد

  • 3D Type (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

    FPR

  • Format Auto Detection

    نعم

  • 3D to 2D Convert Source

    نعم

  • 2D to 3D Convert Source

    نعم

  • 3D Depth Control

    نعم

  • 3D Viewpoint Control

    نعم

  • Dual Play/3d

    نعم

التليفزيون الذكى

  • Home Dashboard 2.0

    نعم

  • App Store

    نعم

  • Full Web Browser

    نعم

  • 3D World (3D Contents Streaming)

    نعم

  • Smart Phone Remort Support

    نعم

الشبكه

  • خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)

    نعم

  • Wifi

    نعم

  • Windows 7 Certified

    نعم

  • Media Link

    نعم

  • MHL

    نعم

  • WiFi Display

    نعم

مواصفات خاصه

  • خاصيه Smart Energy Saving

    نعم

  • خاصيه Intelligent Sensor

    نعم

  • خاصيه Input Labeling

    نعم

الواجهه الجانبيه

  • HDMI/HDCP 1.4 (3D Auto Setting/ARC)

    4

  • USB 2.0

    3 (1: Hub)

الواجهه الخلفيه

  • RF In

    1

  • Component In (Y,Pb,Pr) + Audio

    1

  • RGB In (D-sub 15pin) - PC

    1

  • LAN (Wired)

    1

  • PC Audio Input

    1

  • Digital Audio Out (Optical)

    1

  • AV In

    1

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