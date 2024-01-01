We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
أول تليفزيون فى العالم ألترا ديفنيشن 84 بوصه
جميع المواصفات
خصائص الشاشه
-
نوع وحده الإضاءه الخلفيه
LED Plus
-
دقه الصوره
3840 x 2160
-
التعتيم
نعم
-
مقاس الشاشه بالبوصه
84
الصوره
-
Triple XD Engine
نعم
-
AV Mode
3 Modes (Off / Cinema / Game)
-
Resolution Upscaler (Plus/Basic)
Plus
-
خاصيه Picture Wizard II
نعم
-
نسبه التباين
6 modes ( 16:9, Original, 4:3, 14:9, Zoom 1 Zoom 2)
-
أنماط الصوره
7 Mode (Vivid/Standard/APS/Cinema/Sports/Game/Photo)
الصوت
-
مخرج الصوت
10W+10W+5W(Sub Woofer)
-
نظام السماعات
عشره سماعات بثلاث إتجاهات
-
Clear Voice II
نعم
-
محسن الصوت
3أنماط
السينما ثلاثيه الأبعاد
-
3D Type (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
FPR
-
Format Auto Detection
نعم
-
3D to 2D Convert Source
نعم
-
2D to 3D Convert Source
نعم
-
3D Depth Control
نعم
-
3D Viewpoint Control
نعم
-
Dual Play/3d
نعم
التليفزيون الذكى
-
Home Dashboard 2.0
نعم
-
App Store
نعم
-
Full Web Browser
نعم
-
3D World (3D Contents Streaming)
نعم
-
Smart Phone Remort Support
نعم
الشبكه
-
خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)
نعم
-
Wifi
نعم
-
Windows 7 Certified
نعم
-
Media Link
نعم
-
MHL
نعم
-
WiFi Display
نعم
مواصفات خاصه
-
خاصيه Smart Energy Saving
نعم
-
خاصيه Intelligent Sensor
نعم
-
خاصيه Input Labeling
نعم
الواجهه الجانبيه
-
HDMI/HDCP 1.4 (3D Auto Setting/ARC)
4
-
USB 2.0
3 (1: Hub)
الواجهه الخلفيه
-
RF In
1
-
Component In (Y,Pb,Pr) + Audio
1
-
RGB In (D-sub 15pin) - PC
1
-
LAN (Wired)
1
-
PC Audio Input
1
-
Digital Audio Out (Optical)
1
-
AV In
1
رأي المستخدمين
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.