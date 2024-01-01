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دليل شراء التليفزيون
كيف أختار التلفزيون الأفضل لي؟
OLED أو QNED أو UHD - ما هو التلفزيون الأفضل لك؟ هذا هو
دليلك للعثور على soundbar وLG TV المثاليين لك
، سواء كنت تريد تلفزيونًا ذكيًا بالذكاء الاصطناعي أو تلفزيونًا كبيرًا غامرًا أو
صورة ملونة إضافية.
ما هو الأهم بالنسبة لك عند شراء جهاز تلفزيون؟
لماذا نحتاج الذكاء الاصطناعي للتلفزيون؟
الذكاء الاصطناعي هو بمثابة العقل بتلفزيونك، وهو أمر أساسي لتحسين جودة الصورة والصوت وسهولة الاستخدام. يتعلم معالج الذكاء الاصطناعي ألفا 11 الأكثر ذكاءً لدينا تفضيلاتك من أجل تجربة انغماس مذهلة.
*محاكاة صور الشاشة.
** يشير مصطلح "أذكى تقنية للذكاء الاصطناعي" إلى تقنية الذكاء الاصطناعي المستندة إلى معالج alpha 11 AI بدقة 4K.
هل تريد تلفزيونًا أكثر سطوعًا ووضوحًا؟
تعمل خوارزمية تعزيز الضوء المحسنة وبنية التحكم في الضوء على تضخيم السطوع بنسبة 150% للحصول على صورة واضحة ومشرقة ببراعة.
يوفر التباين اللامتناهي مع وحدات البكسل السوداء المثالية جودة صورة حادة بشكل مذهل.
*تعزيز السطوع بنسبة 150% يغطي 3% من الشاشة، وينطبق على OLED G4.
**السطوع المعزز بنسبة 70% أكثر ينطبق على شاشة OLED G4.
***يختلف السطوع حسب السلسلة والحجم.
****محاكاة صور الشاشة.
تعرف على OLED TV المزودة بذكاء اصطناعي
*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.
هل تريد تلفزيونًا بألوان نابضة بالحياة؟
أدخل عالمًا مذهلاً من الألوان المضيئة بشكل حيوي، حيث تملأ تقنية QNED Color تلفزيونات QNED الكبيرة جدًا بمجموعة لامعة من الظلال المذهلة للحصول على وضوح ألوان مذهل.
*يتميز QNED89 وQNED85 وQNED80 بألوان QNED.
**Color Gamut Volume (CGV) يعادل أو يتجاوز CGV لمساحة الألوان DCI-P3 حسب ما تم التحقق منه بشكل مستقل بواسطة Intertek.
***تتميز طرازات QNED89 بتقنية التعتيم الدقيق.
****يتميز QNED85 وQNED80 التي لها خاصية Advanced Local Dimming وDimming Pro.
*****يأتي QNED85، وQNED80 بمقاس يصل إلى 86 بوصة كحد أقصى، ويأتي QNED89 بمقاس يصل إلى 98 بوصة كحد أقصى.
******قد تختلف النماذج المطبقة حسب المنطقة.
اكتشف تلفزيونات QNED أكبر وأكثر حيوية
*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.
ماذا لو أردت تلفزيونًا ذكيًا بسعر أكثر ذكاءً؟
الخيار الأفضل لتلفزيون ثانٍ متعدد الأغراض. توفر تلفزيونات UHD ذات الأسعار المعقولة قيمة وجودة استثنائية. استمتع بالمحتوى المفضل لديك في أي مكان في المنزل.
يمكنك تخصيص كل لحظة باستخدام My Profile
اكتشف My Profile عن طريق إنشاء ملفات تعريف مخصصة لكل فرد من أفراد العائلة بسهولة باستخدام شاشات رئيسية مخصصة تتميز بتوصيات محتوى مخصصة، مما يؤدي إلى الارتقاء بكل تجربة.
ستصل إلى جميع ما تريد بنقرة واحدة
استمتع بتجربة السهولة التي لا مثيل لها التي توفرها بطاقة Quick Card، التي تنقلك دون عناء إلى وجهتك المرغوبة بشكل فوري، سواء كانت ملاذ الألعاب، أو قوائم التشغيل المفضلة، أو المكتب المنزلي للعمل.
*قد تختلف الميزات والقوائم والتطبيقات المدعومة والمحتوى المتوفر حسب البلد والمنتج واتصال الشبكة ووقت الإصدار.
**يجب توفر اشتراكات منفصلة في Netflix وDisney+ وAmazon Prime وApple TV+ والخدمات المرتبطة بها.
***Apple وشعار Apple وApple TV هي علامات تجارية مملوكة لشركة .Apple Inc، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
****Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.
*****يمكن إنشاء 10 ملفات تعريف وعرضها على الشاشة الرئيسية.
اكتشف تلفزيونات UHD الذكية بأسعار أكثر ذكاءً
*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.
هل التليفزيون الأكبر أفضل؟
الشاشة الأكبر تعني حقًا انغماسًا أفضل. انطلق إلى مستوى أعلى لرفع مستوى رؤيتك باستخدام تقنية تعزيز الجودة الفائقة بالذكاء الاصطناعي واشعر بأعمق انغماس ممكن في الأفلام والمحتوى الرياضي والألعاب.
*تعتمد العلاقة بين حجم التلفزيون والتباعد/الزوايا على المجالات البصرية البشرية.
*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.
*محاكاة صور الشاشة.
**قد تختلف الخدمة والدوري المدعومين حسب المنطقة والبلد.
***يجب الاتصال بالإنترنت.
*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة السريعة من Intertek.
**معدل VRR يتراوح من 40 هرتز إلى 144Hz، وهي مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1.
***ينطبق وضع 144Hz على أجهزة evo M4 مقاسات 65/77/83 بوصة وG4 مقاسات 55/65/77/83 هو متوافق مع المحتوى المتصل بالكمبيوتر، باستثناء جهاز LG SIGNATURE OLED M4 مقاس 97 بوصة.
****يعمل وضع 144Hz من C4 فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم معدل 144Hz.
*****يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
******محاكاة صور الشاشة.
تعرف على أجهزة التليفزيون فائق الحجم
*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.
ما هو أفضل soundbar لـ LG TV لديّ؟
تم تصميم مكبرات الصوت LG Soundbar لتكمل أجهزة LG TV بشكل مثالي، وتضمن لك تجربة صوت متوازنة بشكل جيد في كل مرة تشاهدها. استمتع بتجربة LG TV الغنية، بدءًا من جودة الصوت المذهلة وحتى سهولة الاستخدام.
تُكمل سماعات LG Soundbars تجربة LG TV
يندمج بسلاسة مع LG TV لديك
ارتقِ بمستوى تصميمك الداخلي من خلال حامل متعدد الاستخدامات وسهل التركيب، متوفر بشكل مثبت على الحائط أو بشكل مستقل.
*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون LG TV على ميزات معينة فقط.
**يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع Soundbar Mode حسب الطراز.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****أجهزة التليفزيون المتوافقة مع WOW Interface: OLED G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80/75، NANO 80/77/75، UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63
*****أجهزة التليفزيون المتوافقة مع WOW Orchestra: OLED G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80. يقتصر دعم QNED 80 على طرازي 2022 و2023.
******أجهزة تليفزيون متوافقة مع WOWCAST: OLED G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80. يقتصر دعم QNED 80 على طرازي 2022 و2023.
*******قد يختلف توفر WOW Orchestra أو WOW Interface أو WOWCAST على LG Soundbar حسب الطراز والمنطقة وسنة الإصدار. يرجى زيارة موقع LG المحلي الخاص بك لمعرفة موديلات LG Soundbar التي تدعم هذه الميزات.
********جميع الصور المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف مظهر المنتجات حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى.
*********حامل حصري متوافق مع LG OLED TV C2/C3 مقاسات 55 و65 و77 بوصة، وQNED85/80 86، 75، 65، 55 بوصة. قد تختلف نماذج أجهزة التليفزيون والحامل المتوافقة حسب المنطقة.
اعثر على أفضل مجموعة من LG Soundbar وLG TV
*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.