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دليل شراء التليفزيون

كيف أختار التلفزيون الأفضل لي؟

سيدتان تجلسان على أريكة أمام LG TV مثبت على الحائط في غرفة معيشة ملونة، وإحداهما تشير إلى جهاز التحكم عن بعد إلى شاشة التلفزيون.

OLED أو QNED أو UHD - ما هو التلفزيون الأفضل لك؟ هذا هو
دليلك للعثور على soundbar وLG TV المثاليين لك
، سواء كنت تريد تلفزيونًا ذكيًا بالذكاء الاصطناعي أو تلفزيونًا كبيرًا غامرًا أو
صورة ملونة إضافية.

سيدتان تجلسان على الأريكة وتأكلان الفشار. زاوية جانبية قريبة من الزاوية اليمنى السفلية لـ LG TV المثبت على الحائط وسماعة LG Soundbar المثبتة على الحائط أسفل التليفزيون.

ما هو الأهم بالنسبة لك عند شراء جهاز تلفزيون؟

ستة ميزات في صناديق فردية. يعرض LG OLED evo بأذكى تقنية ذكاء اصطناعي معالج LG alpha 11 على رسم اللوحة الأم في الظلام، مضاءً بضوء أرجواني نيون من الأسفل، مع خطوط نيون ملونة تمتد عبر اللوحة الأم. يعرض LG OLED evo بالتباين الرائع حوتًا يقفز من محيط مظلم تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم. يعرض LG QNED بالألوان النابضة بالحياة تلفزيون LG QNED TV الذي يعرض نمطًا حيويًا وملونًا. يعرض LG UHD Best Smart TV LG TV مثبتًا على الحائط ويعرض صورة مصغرة لفيلم وQuick Cards وشعارات خدمات البث، مع وجود شخصين جالسين أمامه. تلفزيون كبير للغاية بخاصة ”أكبر وأكثر وضوحًا“ LG TV مقاس 98 بوصة مثبتًا على جدار غرفة المعيشة. يُظهر Soundbar جهاز Soundbar المتناغم تمامًا منظرًا بزاوية قريبة لـ LG TV وLG Soundbar مثبتين على حامل على خزانة التلفزيون.

أذكى تقنية ذكاء اصطناعي التباين الرائع ألوان نابضة بالحياة أفضل تلفزيون ذكي أكبر وأكثر وضوحًا Soundbar متناغم تمامًا

لماذا نحتاج الذكاء الاصطناعي للتلفزيون؟

Ekranında bir kadın yüzü bulunan LG TV’nin üzerinde kırmızı gradyan bir desen içerisinde “EN AKILLI AI” yazısı yer alıyor. Kadının dış hatları boyunca uzanan kırmızı neon ışıklar ekrandan geçerek daha parlak bir görüntü meydana getiriyor. Sağ altta bir LG alfa 11 AI İşlemci grafiği yer alıyor.

الذكاء الاصطناعي هو بمثابة العقل بتلفزيونك، وهو أمر أساسي لتحسين جودة الصورة والصوت وسهولة الاستخدام. يتعلم معالج الذكاء الاصطناعي ألفا 11 الأكثر ذكاءً لدينا تفضيلاتك من أجل تجربة انغماس مذهلة.

شاهد صورة مخصصة بخبرة

للحصول على جودة صورة مذهلة بالطريقة التي تريدها بالضبط، يقوم AI Picture Wizard بتخصيص الصورة بدقة.

مقاطع صوتية مخصصة لكل غرفة

للحصول على صوت مثالي للمساحة الخاصة بك، تقوم ميزة ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي بتكييف الصوت مع صوتيات غرفتك.

*محاكاة صور الشاشة.
** يشير مصطلح "أذكى تقنية للذكاء الاصطناعي" إلى تقنية الذكاء الاصطناعي المستندة إلى معالج alpha 11 AI بدقة 4K.

هل تريد تلفزيونًا أكثر سطوعًا ووضوحًا؟

عبارة ”التباين الرائع“ بتدرج سلس من الأزرق الفاتح إلى الأسود.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

تعمل خوارزمية تعزيز الضوء المحسنة وبنية التحكم في الضوء على تضخيم السطوع بنسبة 150% للحصول على صورة واضحة ومشرقة ببراعة.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

يوفر التباين اللامتناهي مع وحدات البكسل السوداء المثالية جودة صورة حادة بشكل مذهل.

*تعزيز السطوع بنسبة 150% يغطي 3% من الشاشة، وينطبق على OLED G4.
**السطوع المعزز بنسبة 70% أكثر ينطبق على شاشة OLED G4.
***يختلف السطوع حسب السلسلة والحجم.
****محاكاة صور الشاشة.

تعرف على OLED TV المزودة بذكاء اصطناعي

*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.

هل تريد تلفزيونًا بألوان نابضة بالحياة؟

الكلمات &quot;ألوان نابضة بالحياة&quot; بنمط متدرج متعدد الألوان.

أدخل عالمًا مذهلاً من الألوان المضيئة بشكل حيوي، حيث تملأ تقنية QNED Color تلفزيونات QNED الكبيرة جدًا بمجموعة لامعة من الظلال المذهلة للحصول على وضوح ألوان مذهل.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

Açık maviden siyaha yumuşak bir geçişle “MÜKEMMEL KONTRAST” yazısı.

هل يتوفر نفس المستوى من الوضوح على شاشة أكبر؟

  بفضل تقنية التعتيم الدقيقة، تظل التفاصيل واضحة للغاية حتى على 

 شاشة أوسع.

LG TV مثبت على جدار غرفة المعيشة مع LG Soundbar مثبت أسفله مباشرة. يعرض التلفزيون فيلين، ويقف طفل صغير أمام التلفزيون.

هل تبحث عن أكبر تلفزيون من LG؟ إليك QNED 98 بوصة

للحصول على انغماس أقوى، تغمر تلفزيونات QNED الكبيرة جدًا حواسك بالإثارة بالحجم الطبيعي.

*يتميز QNED89 وQNED85 وQNED80 بألوان QNED.
**Color Gamut Volume (CGV) يعادل أو يتجاوز CGV لمساحة الألوان DCI-P3 حسب ما تم التحقق منه بشكل مستقل بواسطة Intertek.
***تتميز طرازات QNED89 بتقنية التعتيم الدقيق.
****يتميز QNED85 وQNED80 التي لها خاصية Advanced Local Dimming وDimming Pro.
*****يأتي QNED85، وQNED80 بمقاس يصل إلى 86 بوصة كحد أقصى، ويأتي QNED89 بمقاس يصل إلى 98 بوصة كحد أقصى.
******قد تختلف النماذج المطبقة حسب المنطقة.

اكتشف تلفزيونات QNED أكبر وأكثر حيوية

*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.

ماذا لو أردت تلفزيونًا ذكيًا بسعر أكثر ذكاءً؟

عبارة &quot;أفضل تلفزيون ذكي&quot; بنمط متدرج باللون البرتقالي والأصفر فوق امرأة تتدرب على حصيرة أمام LG TV. يتم عرض مجموعة متنوعة من القنوات الأخرى على جانب LG TV برسومات مستطيلة مستديرة الشكل.

الخيار الأفضل لتلفزيون ثانٍ متعدد الأغراض. توفر تلفزيونات UHD ذات الأسعار المعقولة قيمة وجودة استثنائية. استمتع بالمحتوى المفضل لديك في أي مكان في المنزل.

تظهر الصور المصغرة للبرامج التلفزيونية بشكل مسطح على الشاشة على خلفية سوداء، وتظهر الشعارات التالية أعلاه: Netflix، Prime Video، Disney+، Apple TV.

ما هي خدمات البث التي تدعمها تلفزيونات LG الذكية؟

انغمس في مستوى من الترفيه لا نهاية له من خلال نظام التشغيل webOS، مع أفضل منصات البث لعشاق الأفلام والبرامج التلفزيونية.

يمكنك تخصيص كل لحظة باستخدام My Profile

اكتشف My Profile عن طريق إنشاء ملفات تعريف مخصصة لكل فرد من أفراد العائلة بسهولة باستخدام شاشات رئيسية مخصصة تتميز بتوصيات محتوى مخصصة، مما يؤدي إلى الارتقاء بكل تجربة.

ستصل إلى جميع ما تريد بنقرة واحدة

استمتع بتجربة السهولة التي لا مثيل لها التي توفرها بطاقة Quick Card، التي تنقلك دون عناء إلى وجهتك المرغوبة بشكل فوري، سواء كانت ملاذ الألعاب، أو قوائم التشغيل المفضلة، أو المكتب المنزلي للعمل.

*قد تختلف الميزات والقوائم والتطبيقات المدعومة والمحتوى المتوفر حسب البلد والمنتج واتصال الشبكة ووقت الإصدار.
**يجب توفر اشتراكات منفصلة في Netflix وDisney+ وAmazon Prime وApple TV+ والخدمات المرتبطة بها.
***Apple وشعار Apple وApple TV هي علامات تجارية مملوكة لشركة .Apple Inc، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
****Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها.
*****يمكن إنشاء 10 ملفات تعريف وعرضها على الشاشة الرئيسية.

اكتشف تلفزيونات UHD الذكية بأسعار أكثر ذكاءً

*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.

هل التليفزيون الأكبر أفضل؟

الكلمات &quot;الأكبر والأكثر وضوحًا&quot; بنمط متدرج باللون الأرجواني والخوخي الساطع.

Parlak mor ve şeftali rengi gradyan desen içerisinde “NE KADAR BÜYÜK, O KADAR NET” yazısı.

الشاشة الأكبر تعني حقًا انغماسًا أفضل. انطلق إلى مستوى أعلى لرفع مستوى رؤيتك باستخدام تقنية تعزيز الجودة الفائقة بالذكاء الاصطناعي واشعر بأعمق انغماس ممكن في الأفلام والمحتوى الرياضي والألعاب.

يقع LG TV مقاس 75 بوصة على بعد 2.3 مترًا أمام أريكة ذات مقعدين تُظهر زاوية 40 درجة. الأريكة تتغير إلى ثلاثة مقاعد، والمسافة إلى 2.6 متر، وحجم التلفزيون إلى 86 بوصة. بعد ذلك تتغير الأريكة إلى أربعة مقاعد، والمسافة إلى 2.9 متر وحجم التلفزيون إلى 98 بوصة.

ما حجم التلفزيون الذي أحتاجه؟

يجب تغيير مسافة المقعد من الشاشة حسب حجم الشاشة. للحصول على انغماس سينمائي أعمق، يوصى بالجلوس بزاوية 40 درجة من الشاشة.

*تعتمد العلاقة بين حجم التلفزيون والتباعد/الزوايا على المجالات البصرية البشرية.

LG TV كبير جدًا مثبت على الحائط في غرفة معيشة مريحة ويعرض لقطة قريبة لرائد فضاء، ويشغل معظم مساحة الجدار. رجل يجلس على أريكة ويشاهد التلفاز أمامه مع كلب، مع عرض منظر المدينة ليلاً خلف النافذة.

هل تحب الأفلام؟ كبّر الشاشة لأكبر حجم ممكن

اختر تلفزيونًا فائق الحجم لتجربة إثارة السينما في منزلك.

رجل في استوديو تحرير فيديو مظلم ينظر إلى LG TV يعرض فيلم &quot;Killers of the Flower Moon&quot;. النص الموجود في الصورة هو &quot;For home viewing, every film should be seen in filmmaker mode&quot; (للمشاهدة المنزلية، يجب مشاهدة كل فيلم في filmmaker mode). يظهر أسفله “Martin Scorsese, Director, Killers of the Flower Moon” (مارتن سكورسيزي، مخرج فيلم Killers of the Flower Moon). يوجد أسفل ذلك شعار Killers of the Flower Moon وشعار Apple TV و“Coming soon” (قريبًا).

احصل على رؤية كالمُخرِج في كل مرة

شاهد الأفلام بالطريقة التي أرادها المخرج، بينما تكمل تقنية Dolby Vision كل مشهد بلمسة نهائية مفعمة بالحيوية.

يملأ LG TV الكبير للغاية المثبت على الحائط جدارًا كاملاً في غرفة المعيشة المريحة، وتنبعث حبات الضوء البيضاء من التلفزيون وتتوالى في جميع أنحاء الغرفة.

أحط نفسك بصوت Dolby Atmos

تحيطك أجهزة LG TV المزودة بتقنية Dolby Atmos بصوت مذهل حتى تتمكن من سماع كل تفاصيل الحدث.

*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.

رجل يجلس على أريكة أمام LG TV كبير جدًا يعرض مباراة كرة سلة، وذراعاه مرفوعتان في الهواء كما لو كان يهتف.

اجلب الملعب إلى بيتك

استمتع بكل حدث في مشاعدة واقعية كبيرة جدًا من الأريكة مع ميزات رياضية مذهلة.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

كل المحتوى الرياضي المفضل لديك في انتظارك

Sports Portal هي المكان المفضل لديك لمشاهدة المباريات المباشرة وأبرز الأحداث الرياضية والمزيد على شاشة واحدة.

Ultra büyük, duvara monteli LG TV, rahat bir oturma odasındaki tüm duvarı kaplıyor. TV’den yayılan beyaz ışık boncukları odanın etrafını kaplıyor.

التقط التحركات الديناميكية بدقة شديدة

التقط أكبر اللحظات الرياضية بتفاصيل أكثر سطوعًا وسلاسة وإبهارًا مع Sports Mode.

*محاكاة صور الشاشة.
**قد تختلف الخدمة والدوري المدعومين حسب المنطقة والبلد.
***يجب الاتصال بالإنترنت.

منظر جانبي لـ LG TV كبير جدًا معلق على الحائط في غرفة معيشة مريحة يعرض لعبة ملونة، وطفلان يجلسان على الأرض أمام التلفزيون ويحملان أجهزة التحكم في الألعاب.

واصل الفوز حتى المستويات المتقدمة مع الميزات الأسطورية

مغامرات ملحمية تنتظرك على أجهزة LG TV التي تضم

ميزات ألعاب رائعة للاعبين الطموحين.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

حيث الحركة السريعة لا تتقطع أبدًا

تجعل ميزات الألعاب الاحترافية مثل FreeSync وVRR وeARC الطريق نحو الانتصار أكثر سلاسة وسرعة.

يعرض جهازا LG TV ألعاب. تعرض الشاشة اليسرى لوحة تحكم اللعبة وتعرض الشاشة اليمنى أداة تحسين اللعبة، وكلاهما يظهر أعلى اللعبة.

ابق على تواصل من خلال الإعدادات القابلة للتخصيص

اضبط الإعدادات المفيدة في اللعبة في منتصف اللعب حتى لا تحتاج إلى التوقف مؤقتًا عند اللعب على تلفزيونات LG TV.

*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة السريعة من Intertek.
**معدل VRR يتراوح من 40 هرتز إلى 144Hz، وهي مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1.
***ينطبق وضع 144Hz على أجهزة evo M4 مقاسات 65/77/83 بوصة وG4 مقاسات 55/65/77/83 هو متوافق مع المحتوى المتصل بالكمبيوتر، باستثناء جهاز LG SIGNATURE OLED M4 مقاس 97 بوصة.
****يعمل وضع 144Hz من C4 فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم معدل 144Hz.
*****يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
******محاكاة صور الشاشة.

تعرف على أجهزة التليفزيون فائق الحجم

*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.

ما هو أفضل soundbar لـ LG TV لديّ؟

الكلمات &quot;تجربة واحدة&quot; بنمط متدرج باللون الوردي الداكن والأرجواني.

تم تصميم مكبرات الصوت LG Soundbar لتكمل أجهزة LG TV بشكل مثالي، وتضمن لك تجربة صوت متوازنة بشكل جيد في كل مرة تشاهدها. استمتع بتجربة LG TV الغنية، بدءًا من جودة الصوت المذهلة وحتى سهولة الاستخدام.

LG TV يعرض رجلاً يعزف على الجيتار وLG Soundbar أسفله مباشرة، مع وجود مكبر صوت آخر في الأمام.

تُكمل سماعات LG Soundbars تجربة LG TV

يوجد LG Soundbar وLG TV ومضخم الصوت في غرفة المعيشة ويقدمون عرضًا موسيقيًا كلاسيكيًا. تُصدر القطرات البيضاء موجات صوتية تنطلق لأعلى وللأمام من Soundbar وتنطلق من التلفزيون. يقوم مضخم الصوت بإنشاء تأثير صوتي من الأسفل.

التلفزيون وSoundbar متناغمين تمامًا

WOW Orchestra توفر تناغمًا بين جهاز LG Soundbar وLG TV للحصول على صوت مكاني متناغم.

جهاز تحكم عن بعد واحد يوفر إمكانية الوصول الفوري

توفر WOW Interface تحكمًا سريعًا في soundbar من LG TV لديك باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اتصال لاسلكي مدمج للحصول على صوت فائق

استمتع بالحرية اللاسلكية مع جودة صوت استثنائية عند اختيار LG Soundbar المزود بـ WOWCAST.

يندمج بسلاسة مع LG TV لديك

ارتقِ بمستوى تصميمك الداخلي من خلال حامل متعدد الاستخدامات وسهل التركيب، متوفر بشكل مثبت على الحائط أو بشكل مستقل.

LG TV ve LG Soundbar’ın yakından görünümü. Önce TV ardından Soundbar kaybolur. TV ve Soundbar şeklindeki beyaz çizgiler görünür. Arkalarında bir Sinerji Braketi görünür, TV ve Soundbar tekrar görüntüye girerken stand olarak kullanılır. Ardından, sahne başka bir duvara doğru kayarak arkasında Sinerji Braketi ile duvara monte edilmiş bir TV ve Soundbar haline gelen çizgileri gösterir.

*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون LG TV على ميزات معينة فقط.
**يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع Soundbar Mode حسب الطراز.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****أجهزة التليفزيون المتوافقة مع WOW Interface: OLED G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80/75، NANO 80/77/75، UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63
*****أجهزة التليفزيون المتوافقة مع WOW Orchestra: OLED G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80. يقتصر دعم QNED 80 على طرازي 2022 و2023.
******أجهزة تليفزيون متوافقة مع WOWCAST: OLED G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80. يقتصر دعم QNED 80 على طرازي 2022 و2023.
*******قد يختلف توفر WOW Orchestra أو WOW Interface أو WOWCAST على LG Soundbar حسب الطراز والمنطقة وسنة الإصدار. يرجى زيارة موقع LG المحلي الخاص بك لمعرفة موديلات LG Soundbar التي تدعم هذه الميزات.
********جميع الصور المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف مظهر المنتجات حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى.
*********حامل حصري متوافق مع LG OLED TV C2/C3 مقاسات 55 و65 و77 بوصة، وQNED85/80 86، 75، 65، 55 بوصة. قد تختلف نماذج أجهزة التليفزيون والحامل المتوافقة حسب المنطقة.

اعثر على أفضل مجموعة من LG Soundbar وLG TV

*قد تختلف الميزات حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للحصول على المواصفات التفصيلية.

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