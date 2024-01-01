دليل شراء التليفزيون

*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون LG TV على ميزات معينة فقط.

**يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع Soundbar Mode حسب الطراز.

***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.

****أجهزة التليفزيون المتوافقة مع WOW Interface: OLED G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80/75، NANO 80/77/75، UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63

*****أجهزة التليفزيون المتوافقة مع WOW Orchestra: OLED G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80. يقتصر دعم QNED 80 على طرازي 2022 و2023.

******أجهزة تليفزيون متوافقة مع WOWCAST: OLED G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2، QNED 85/80. يقتصر دعم QNED 80 على طرازي 2022 و2023.

*******قد يختلف توفر WOW Orchestra أو WOW Interface أو WOWCAST على LG Soundbar حسب الطراز والمنطقة وسنة الإصدار. يرجى زيارة موقع LG المحلي الخاص بك لمعرفة موديلات LG Soundbar التي تدعم هذه الميزات.

********جميع الصور المعروضة هي لأغراض التوضيح فقط. قد يختلف مظهر المنتجات حسب الاستخدام الفعلي والإعدادات وعوامل أخرى.

*********حامل حصري متوافق مع LG OLED TV C2/C3 مقاسات 55 و65 و77 بوصة، وQNED85/80 86، 75، 65، 55 بوصة. قد تختلف نماذج أجهزة التليفزيون والحامل المتوافقة حسب المنطقة.