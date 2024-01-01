LG OLED evo G4، وLG OLED evo C4، وLG OLED B4 بشكل متجاور، يعرض كل منها عملا فنيًا تجريديًا مختلف الألوان على الشاشة. ينبعث الضوء من كلٍ من التلفزيونين إلى الأرض بالأسفل. شعار ذهبي لـ OLED TV رقم 1 في العالم لمدة 11 عامًا في الزاوية اليمنى العليا.