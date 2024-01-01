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بعد 11 عامًا لا يزال على القمة

*Omdia. ‏11 عامًا من التربع على المركز الأول في تحقيق عدد الوحدات المباعة من 2013 حتى 2023. هذه النتيجة لا تمثل دعايةً لشركة LGE أو منتجاتها. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

أساطير تم اختبارها عبر الزمن وروائع صاعدة

ابتكار إحساس مذهل ومثير مثل LG OLED لا يحدث بين عشية وضحاها. إن ذلك يتطلب التزامًا لا مثيل له بالابتكار والفن ووجود معالج Alpha 11 AI الذي يغيّر الكثير، وليس مجرد الصورة. والآن، هناك تحفة فنية جديدة أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة التميّز - هاتف LG OLED evo G4.

لتجربة الصورة والصوت بشكل فريد مخصص لك

معالج Alpha 11 AI بدقة 4K من LG بالكاد يمكن مشاهدته وسط الظلام. معالج الذكاء الاصطناعي يضيء باللونين الأرجواني والزهري، وتنطلق منه إشارات مضيئة ملونة. تظهر المزيد من البراغي عبر اللوحة الأم، وتمتد لما بعدها.

معالج Alpha 11 AI

تعيد مجموعة الشرائح الوحيدة المخصصة لـ OLED تعريف التجربة بخبرة تمتد حتى 11 عامًا عبر التعلم العميق والرسومات والسرعة.

6.7x

أداء أسرع للذكاء الاصطناعي بمعدل

7.7x

رسومات محسّنة أكثر بمعدل

2.8x

سرعات معالجة أعلى بمعدل

معالج الصور

حدد صورك المفضلة، وسيقوم معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard) بإنشاء صورة مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك الفريد من بين 85 مليون احتمال، ثم احفظها في ملفك الشخصي.

ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي

يكتشف نظام الصوت تصميم غرفتك والمكان الذي تجلس فيه لإنشاء قبة صوتية تحيط بك، يتم ضبطها بشكل مثالي مع العناصر الصوتية الفريدة في غرفتك.

تعزيز الجودة الفائق بالذكاء الاصطناعي

بعد تصنيف الإطار، تعمل تقنية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وتقنية التعزيز الفائق للجودة بالذكاء الاصطناعي بتعزيز مستوى الواقعية للمَشاهد.

LG OLED TV يعرض أداءً موسيقيًا بالجيتار ويطفو على خلفية باللون البنفسجي الفاتح. تظهر حبات صوتية وموجات بيضاء من التلفزيون وتدور حولها.

نظام صوت محيطي افتراضي بـ 11.1.2 قناة

استمتع بتجربة الانغماس الفائق في نظام الصوت المحيطي الافتراضي 11.1.2 الشامل.

*محاكاة صور الشاشة.
**المقارنة مع تلفزيون تقليدي مزود بمعالج Alpha 5 AI.
***تتوفر تقنية الصوت المحيطي الافتراضي 11.1.2 وAI Voice Remastering فقط على معالج Alpha 11 AI.
****يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
*****قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

للتصاميم التي تناسب كل طريقة من حياتك

LG OLED evo AI G4

مصممة ليتناسب بشكل مثالي بكل الأساليب

ابتكار مذهل للديكورات الداخلية الإبداعية. تصميم وضع كل من LG OLED evo G4 ومكبر الصوت LG Soundbar SG10TY المطابق على حائط واحد يعتبر من الطفرات في هندسة التصميم، حيث يقتربان بشكل لا يصدق من الحائط مع حواف أو نتوءات لا تُذكَر لمشاهدة غامرة بشكل أعمق.

تعرف على المزيد

زوجان يشاهدان حفلاً موسيقيًا على LG OLED evo G4 مع وجود LG Soundbar SG10TY المتوافق تمامًا في غرفة معيشة عصرية. منظور بزاوية للجزء السفلي من LG OLED TV والسماعات المنفصلة LG Soundbar.منظر جانبي لجهاز LG OLED evo G4 وLG Soundbar SG10TY، وكلاهما بأبعاد رفيعة بشكل لا يصدق ومع عدم وجود فجوة تقريبًا بينهم وبين الحائط.

LG OLED evo AI C4 مع SC9

صمم لأداء متناغم تمامًا

تناغم بين الصورة والصوت المذهلين. انغمس في كل ما تشاهده مع LG OLED evo C4 وLG Soundbar SC9 المدمج.

تعرف على المزيد

منظر جانبي لشاشة LG OLED evo C4 يُظهر تصوير المناظر الطبيعية في غرفة معيشة عادية على الطراز البوهيمي مع أضواء دافئة. سيدتان تستمتعان بمشاهدة وتشجيع مباراة كرة القدم على LG OLED evo C4 في غرفة معيشة ذات إضاءة ساطعة وغير رسمية. LG Soundbar SC9 موصل بشكل أنيق بالتلفزيون. منظر مقصوص بزاوية لـ LG OLED evo C4 متصل بـ LG Soundbar SC9 مع Synergy Bracket.

LG OLED Flex

إعادة تعريف الألعاب

إمكانيات عرض متعدد هائلة، لتجربة ألعاب قوية. شاشة LG OLED Flex المبتكرة القابلة للانحناء تنقل تجربتك من مجرد شاشة مسطحة إلى شاشة منحنية بقطر 900R بلمسة زر واحدة لتعزيز الانغماس في المشاهدة.

شاشة LG OLED Flex كما تظهر من الخلف في غرفة ألعاب مليئة بالألوان. يضيء تصميم الدرع بإضاءة حمراء بالخلفية. شاشة LG OLED Flex مرئية من الأمام في غرفة ألعاب داكنة ومضاءة باللون الأرجواني وهي تشغل لعبة سباق.

تعرف على السبب الذي دفع المخرجين العالميين إلى اختيار LG OLED AI

صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع شون بيكر. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة بالأبيض والأسود لـ “لي سونغجين” مع عرض اسمه بأحرف كبيرة باللون البرتقالي، بالإضافة إلى الكلمتين &quot;LG OLED&quot; و&quot;الفيلم&quot;.
صورة بالأبيض والأسود لـ “ريوسوكي هاماجوتشي” مع عرض اسمه بأحرف كبيرة باللون البرتقالي، بالإضافة إلى الكلمتين &quot;LG OLED&quot; و&quot;الفيلم&quot;.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع شون بيكر. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة بالأبيض والأسود لـ “لي سونغجين” مع عرض اسمه بأحرف كبيرة باللون البرتقالي، بالإضافة إلى الكلمتين ''LG OLED'' و''الفيلم''.
صورة بالأبيض والأسود لـ “ريوسوكي هاماجوتشي” مع عرض اسمه بأحرف كبيرة باللون البرتقالي، بالإضافة إلى الكلمتين ''LG OLED'' و''الفيلم''.
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Anora(2024)

الفائز بجائزة السعفة الذهبية شون بيكر يتحدث عن تأثيراته وإلهاماته.

Beef(2023)

في محادثة مع مخرج Beef في Netflix، "لي سونغ جين".

Evil Does Not Exist(2023)

حيث يصنع Ryusuke Hamaguchi أفلامه الحائزة على جوائز.

LG OLED evo G4، وLG OLED evo C4، وLG OLED B4 بشكل متجاور، يعرض كل منها عملا فنيًا تجريديًا مختلف الألوان على الشاشة. ينبعث الضوء من كلٍ من التلفزيونين إلى الأرض بالأسفل. شعار ذهبي لـ OLED TV رقم 1 في العالم لمدة 11 عامًا في الزاوية اليمنى العليا.

شاشة LG OLED AI جديدة تمامًا

تعرف على أيقونات LG OLED للعام الـ 11 على التوالي من صدارة القمة

تعرف على أيقونات LG OLED للعام الـ 11 على التوالي من صدارة القمة تعرف على المزيد

*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات 2013-2023. النتائج لا تعتبر مصادقة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الخارجي. يرجى زيارة https://www.omdia.com/for لمزيد من التفاصيل.

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