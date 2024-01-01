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*Omdia. 11 عامًا من التربع على المركز الأول في تحقيق عدد الوحدات المباعة من 2013 حتى 2023. هذه النتيجة لا تمثل دعايةً لشركة LGE أو منتجاتها. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
أساطير تم اختبارها عبر الزمن وروائع صاعدة
ابتكار إحساس مذهل ومثير مثل LG OLED لا يحدث بين عشية وضحاها. إن ذلك يتطلب التزامًا لا مثيل له بالابتكار والفن ووجود معالج Alpha 11 AI الذي يغيّر الكثير، وليس مجرد الصورة. والآن، هناك تحفة فنية جديدة أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة التميّز - هاتف LG OLED evo G4.
*محاكاة صور الشاشة.
**المقارنة مع تلفزيون تقليدي مزود بمعالج Alpha 5 AI.
***تتوفر تقنية الصوت المحيطي الافتراضي 11.1.2 وAI Voice Remastering فقط على معالج Alpha 11 AI.
****يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
*****قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
LG OLED evo AI G4
مصممة ليتناسب بشكل مثالي بكل الأساليب
ابتكار مذهل للديكورات الداخلية الإبداعية. تصميم وضع كل من LG OLED evo G4 ومكبر الصوت LG Soundbar SG10TY المطابق على حائط واحد يعتبر من الطفرات في هندسة التصميم، حيث يقتربان بشكل لا يصدق من الحائط مع حواف أو نتوءات لا تُذكَر لمشاهدة غامرة بشكل أعمق.
زوجان يشاهدان حفلاً موسيقيًا على LG OLED evo G4 مع وجود LG Soundbar SG10TY المتوافق تمامًا في غرفة معيشة عصرية. منظور بزاوية للجزء السفلي من LG OLED TV والسماعات المنفصلة LG Soundbar.منظر جانبي لجهاز LG OLED evo G4 وLG Soundbar SG10TY، وكلاهما بأبعاد رفيعة بشكل لا يصدق ومع عدم وجود فجوة تقريبًا بينهم وبين الحائط.
LG OLED evo AI C4 مع SC9
صمم لأداء متناغم تمامًا
تناغم بين الصورة والصوت المذهلين. انغمس في كل ما تشاهده مع LG OLED evo C4 وLG Soundbar SC9 المدمج.
منظر جانبي لشاشة LG OLED evo C4 يُظهر تصوير المناظر الطبيعية في غرفة معيشة عادية على الطراز البوهيمي مع أضواء دافئة. سيدتان تستمتعان بمشاهدة وتشجيع مباراة كرة القدم على LG OLED evo C4 في غرفة معيشة ذات إضاءة ساطعة وغير رسمية. LG Soundbar SC9 موصل بشكل أنيق بالتلفزيون. منظر مقصوص بزاوية لـ LG OLED evo C4 متصل بـ LG Soundbar SC9 مع Synergy Bracket.
LG OLED Flex
إعادة تعريف الألعاب
إمكانيات عرض متعدد هائلة، لتجربة ألعاب قوية. شاشة LG OLED Flex المبتكرة القابلة للانحناء تنقل تجربتك من مجرد شاشة مسطحة إلى شاشة منحنية بقطر 900R بلمسة زر واحدة لتعزيز الانغماس في المشاهدة.
شاشة LG OLED Flex كما تظهر من الخلف في غرفة ألعاب مليئة بالألوان. يضيء تصميم الدرع بإضاءة حمراء بالخلفية. شاشة LG OLED Flex مرئية من الأمام في غرفة ألعاب داكنة ومضاءة باللون الأرجواني وهي تشغل لعبة سباق.
تعرف على السبب الذي دفع المخرجين العالميين إلى اختيار LG OLED AI
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات 2013-2023. النتائج لا تعتبر مصادقة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الخارجي. يرجى زيارة https://www.omdia.com/for لمزيد من التفاصيل.