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مكنسة كهربائية بدون كيس، سعة الغبار 1.3 لتر، قوة شفط طويلة الأمد، 2000 واط
*المكانس الكهربائية تأتي مع ضمان سنة واحدة، موتور كبس الغبار ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سنتين
الأسباب التي تدعو للشراء
الأسباب التي تدعو للشراء
قوة شفط عالية
قوة شفط عالية
سهولة التحكم في صندوق الغبار
صندوق غبار سهل التنظيف
حجم صغير
Ellipse Cyclone
فلتر امتصاص الجسيمات عالي الكفاءة 11 (HEPA)
أنبوب تليسكوبي
المواصفات الأساسية
-
أنبوب تلسكوبي
تلسكوبي من الصلب
جميع المواصفات
الملحقات
-
أداة الشقوق
نعم
-
فرشاة الأتربة
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (عرض × ارتفاع × عمق)
270 x 400 x 234
-
الوزن (كجم)
4.5
الميزات
-
فلتر عادم الكربون
EPA11
-
أنبوب تلسكوبي
تلسكوبي من الصلب
الفوهات (العلبة/الوعاء)
-
كاربت ماستر (فوهة التوربين)
NZ 62
الميزات الإضافية
-
نصف قطر التشغيل
8
-
طول سلك الطاقة (م)
5
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