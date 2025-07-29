مجفف ذو عاكس مزدوج سعة 18 كجم، مع مستشعر تجفيف, العناية بالحساسية ، بلون فضي ، يدعم تطبيق ThinQ

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*مقياس A+++ إلى D. وفقًا لمعيار IEC، في دورة القطن مع وضع الطاقة.
*تم الاختبار من قِبل Intertek، حمولة 9 كجم لمعيار IEC، دورة القطن، المقارنة بين وضع الوقت والطاقة.
*تقلل دورة العناية بالحساسية المعتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) من الغبار المنزلي الحي بنسبة ٪99.9.
معتمدة من BAF
خفض الغبار المنزلي الحي بنسبة %99.9
الريموت الذكي
يمكنك تشغيل الغسل أو مراقبته من أي مكان وفي أي وقت. يمكنك أيضًا تتبع استهلاك الطاقة.
تنزيل الدورات
يتيح تنزيل الدورات للمستخدمين تنزيل برامج تجفيف جديدة مثل ملابس الصالات الرياضية، وتجديد البطاطين، والملابس التحتية وتقليل الكرمشة
التشخيص الذكي
يكتشف نظام التشخيص الذكي بسرعة أي مشكلة بسيطة قبل أن تصبح مشكلة أكبر.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
لون الهيكل
الفضة المقاومة للصدأ
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
18.0
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770x990x820
-
باب قابل للانعكاس
لا
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
الفضة المقاومة للصدأ
-
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
السعة
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
18.0
البرامج
-
عناية ضد الحساسية (مجفف)
نعم
-
انتعاش الفراش
نعم
-
القطن
نعم
-
دورة التحميل
نعم
-
اللحف
نعم
-
العناية السهلة
نعم
-
التجفيف السريع
نعم
-
رف التجفيف
لا
-
المناشف
نعم
-
الصوف
نعم
-
ملابس رياضية
نعم
-
تجفيف بالهواء (هواء بارد)
نعم
-
تجفيف بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
القطن+
لا
-
انتعاش الجاكيت البالِ
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
قرص + لمس + أزرار صلبة وشاشة LED
-
إشارة قفل الباب
نعم
-
مؤشر الشكل
18:88
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
النوع
مجفِّف يعمل بالمكثِّف (بدون تهوية)
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
تجفيف مزدوج (EcoHybrid)
نعم
-
مؤشر المياه الفارغة
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
لا
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
باب قابل للانعكاس
لا
-
LoadSense
نعم
-
إضاءة الحلة
نعم
-
قواعد التسوية
نعم
-
TrueSteam
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
مكثف تلقائي التنظيف
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
نعم
-
مرشح نسالة مزدوج
نعم
-
نوع مصدر الحرارة
مضخة حرارية كهربائية
-
موتولر انفرتر
نعم
-
مستشعر التجفيف
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770x990x820
-
الوزن (كجم)
76.0
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (مم)
1340
خيارات إضافية
-
مكافحة التجعد
نعم
-
العناية بالمكثف
نعم
-
العناية بالحوض
نعم
-
المفضل
لا
-
وقت أقل
نعم
-
وقت أكثر
نعم
-
وقت التجفيف
نعم
-
Wi-Fi
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
إضاءة الحلة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
-
Steam
لا
-
مستوى التجفيف
5 مستويات
-
تجفيف الرف
لا
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
8806096120453
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
الاقتران الذكي
نعم
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