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مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
* صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي
استمتع بالتجفيف اللطيف مع المضخة الحرارية
*قد تختلف النتائج بالاعتماد على نوعية القماش
*قد تختلف النتائج حسب البيئة المحيطة
تصميم جميل أنيق
* صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي
الأسئلة الشائعة
لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
السعه
8
-
اللون
سلفر داكن
-
التصميم
نشافة تحميل أمامي
-
نوع الغاز
R290
-
فئة الطاقة
A++
-
استهلاك الطاقة السنوي
235.0 kWh/year
-
نشافة اوتوماتيك
نعم
-
البرنامج القياسي
قطن + تجفيف الدولاب
-
الوقت - قياسي
138 min
-
الوقت - حمولة كاملة
179 min
-
الوقت - حمولة جزئية
107 min
-
الضجيج
65dB
-
شاشة العرض
LED (7-segment)
-
أزرار التحكم
زر اللمس
-
الحوض
Galvanized
البرامج
-
البرامج العامة - Cotton
نعم
-
البرامج العامة - Synthetics
نعم
-
البرامج العامة - Delicates
نعم
-
البرامج العامة - Mixed Fabrics
نعم
-
البرامج الخاصة - Shirt 20
نعم
-
البرامج الخاصة - Quick 34
نعم
-
البرامج الخاصة - Refresh
نعم
-
البرامج الخاصة - Wool Refresh
نعم
-
البرامج الخاصة - Outdoor
نعم
-
البرامج الخاصة - Sportswear
نعم
-
البرامج الخاصة - Duvet
نعم
-
البرامج الخاصة - Babywear
نعم
-
البرامج الخاصة - Hygiene
نعم
-
البرامج الخاصة - Towel
نعم
-
التجفيف محدد الوقت - Time Dry
نعم
خيارات إضافية
-
تأخير بدء البرنامج (+1~23 hr)
نعم
الخيارات
-
هدف التجفيف (Iron/Cupboard/Extra)
نعم
-
نسبة التجفيف (Lv1 ~ Lv4)
نعم
-
تجفيف محدد الوقت
نعم
-
سرعة الدوران
نعم
-
Delicates
نعم
-
Buzzer
On/Off
نوع التجفيف
-
للكي
نعم
-
للدولاب
نعم
-
اكسترا
نعم
راحة الاستخدام
-
منبه انتهاء البرنامج
نعم
-
الوقت المتبقي
نعم
-
مرحلة التجفيف
نعم
-
تنظيف الفلتر
نعم
-
تفريغ المياه
نعم
-
قفل الأطفال
نعم
-
مصباح داخلي
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
مستشعر الفلتر
نعم
الطاقة
-
القياس
220-240V, 50 Hz
الأبعاد
-
الجهاز (الارتفاع x العمق x العرض)
850×610×600
-
التغليف (الارتفاع x العمق x العرض)
890×650×640
الوزن
-
الاجمالي / الصافي
48/50
الجرار
-
سعة الجرار
ℓ 5.25
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