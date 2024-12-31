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مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن

RH80T2SP7RM

مجفف ال جي بالمضخه الحراريه 8 كيلو لون فضي داكن

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*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

There is a dryer on the background of a smiling father and daughter.

نشافة LG بالمضخة الحرارية لعناية دائمة

استمتع بأسلوب حياة مريح وتجفيف صحي

* صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي

المضخة الحرارية

استمتع بالتجفيف اللطيف مع المضخة الحرارية

تجفف الملابس بحرارة منخفضة، لطيفة على الملابس

  • Heat Pump Dryer

  • Heater Dryer

*قد تختلف النتائج بالاعتماد على نوعية القماش

It shows that the drying time is different for each fabric.
مستشعر التجفيف

تجفيف مثالي بأوّل محاولة

احصلي على ملابس جافة بأوّل محاولة مع مستشعر التجفيف، حيث يستشعر الرطوبة ليحسّن وقت التجفيف

*قد تختلف النتائج حسب البيئة المحيطة

تصميم جميل أنيق

Washing machines and dryers are arranged in parallel in the interior background.

الغسالة والنشافة

There is a dryer with a good view of the door in the interior background.

الباب

Inside the interior background, the panel of the dryer is enlarged.

لوحة التحكم

* صور المنتج لأغراض العرض فقط وممكن أن تختلف من المنتج الفعلي

الأسئلة الشائعة

س.

لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

أ.
1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
س.

[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.
1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
س.

.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.
1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
س.

[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.
.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.
س.

.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

أ.
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك

الملخص

طباعة

الأبعاد

RH80T2SP7RM
السعة
8kg
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
610x850x600
التكنولوجيا الرئيسية
مضخة حرارية موفرة للطاقة
ميزة إضافية
مستشعر التجفيف

جميع المواصفات

المواصفات العامه

  • السعه

    8

  • اللون

    سلفر داكن

  • التصميم

    نشافة تحميل أمامي

  • نوع الغاز

    R290

  • فئة الطاقة

    A++

  • استهلاك الطاقة السنوي

    235.0 kWh/year

  • نشافة اوتوماتيك

    نعم

  • البرنامج القياسي

    قطن + تجفيف الدولاب

  • الوقت - قياسي

    138 min

  • الوقت - حمولة كاملة

    179 min

  • الوقت - حمولة جزئية

    107 min

  • الضجيج

    65dB

  • شاشة العرض

    LED (7-segment)

  • أزرار التحكم

    زر اللمس

  • الحوض

    Galvanized

البرامج

  • البرامج العامة - Cotton

    نعم

  • البرامج العامة - Synthetics

    نعم

  • البرامج العامة - Delicates

    نعم

  • البرامج العامة - Mixed Fabrics

    نعم

  • البرامج الخاصة - Shirt 20

    نعم

  • البرامج الخاصة - Quick 34

    نعم

  • البرامج الخاصة - Refresh

    نعم

  • البرامج الخاصة - Wool Refresh

    نعم

  • البرامج الخاصة - Outdoor

    نعم

  • البرامج الخاصة - Sportswear

    نعم

  • البرامج الخاصة - Duvet

    نعم

  • البرامج الخاصة - Babywear

    نعم

  • البرامج الخاصة - Hygiene

    نعم

  • البرامج الخاصة - Towel

    نعم

  • التجفيف محدد الوقت - Time Dry

    نعم

خيارات إضافية

  • تأخير بدء البرنامج (+1~23 hr)

    نعم

الخيارات

  • هدف التجفيف (Iron/Cupboard/Extra)

    نعم

  • نسبة التجفيف (Lv1 ~ Lv4)

    نعم

  • تجفيف محدد الوقت

    نعم

  • سرعة الدوران

    نعم

  • Delicates

    نعم

  • Buzzer

    On/Off

نوع التجفيف

  • للكي

    نعم

  • للدولاب

    نعم

  • اكسترا

    نعم

راحة الاستخدام

  • منبه انتهاء البرنامج

    نعم

  • الوقت المتبقي

    نعم

  • مرحلة التجفيف

    نعم

  • تنظيف الفلتر

    نعم

  • تفريغ المياه

    نعم

  • قفل الأطفال

    نعم

  • مصباح داخلي

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • مستشعر الفلتر

    نعم

الطاقة

  • القياس

    220-240V, 50 Hz

الأبعاد

  • الجهاز (الارتفاع x العمق x العرض)

    850×610×600

  • التغليف (الارتفاع x العمق x العرض)

    890×650×640

الوزن

  • الاجمالي / الصافي

    48/50

الجرار

  • سعة الجرار

    ℓ 5.25

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