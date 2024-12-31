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غسالة اوتوماتيك تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD ، لون فولاذ أسود ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى.
غسالة اوتوماتيك تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD ، لون فولاذ أسود ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى.
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)
*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 أقمصة مختلطة) مقارنة بدورة القطن بدون الخيار. قد تختلف النتائج بناءً على البيئة.
*خيار في 6 دورات.
*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.
*قد لا تتوفر TWINWash™ mini في جميع الدول أو في جميع بائعي التجزئة المحليين.
*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.
*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
*لا يغطي الضمان المحدود الإصلاحات عند استخدام المنتج في غير الاستخدام العادي والمنزلي المعتاد (مثل الاستخدام التجاري، في المكاتب والمرافق الترفيهية) أو خلافًا للتعليمات الموضَّحة في دليل المالك الخاص بالمنتج.
*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
15
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
645 x 940 x 770
-
Steam
بخار
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
فولاذ أسود
-
نوع الباب
زجاج معالج
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
15
البرامج
-
اللحف
نعم
-
القطن
نعم
-
تنظيف الحوض
نعم
-
غسيل سريع
نعم
-
شطف+تنشيف
نعم
-
الملابس الحساسة
نعم
-
ملابس رياضية (ملابس رياضية)
نعم
-
العناية بالحساسية (الغسالة)
نعم
-
عناية بالبقع
نعم
-
عناية بملابس الأطفال
نعم
-
غسيل معقم
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
319 ساعة
-
نوع الشاشة
مؤشر LED أبيض
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
النوع
غسالة أمامية التحميل
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
Steam
بخار
-
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
غسل توربو
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
710 x 1020 x 795
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
645 x 940 x 770
-
الوزن (كجم)
81
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
87
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
الغسل الأولي
نعم
-
الشطف + العصر
نعم
-
Steam
نعم
-
تنظيف الحوض
نعم
-
TurboWash
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
الإصدار 3.0
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