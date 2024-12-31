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غسالة اوتوماتيك تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD ، لون فولاذ أسود ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى.

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة اوتوماتيك تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD ، لون فولاذ أسود ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى.

F0L9DYP2E

غسالة اوتوماتيك تحميل أمامي سعة 15 كجم بتقنية ™AI DD ، لون فولاذ أسود ، سعة أكبر بالحجم نفسه ، ™SmartThinQ (Wi-Fi) ، باب من الزجاج المقوى.

(0)
F4R5TGG2T

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

عناية زكية مع زيادة حماية الأقمشة
بنسبة %14.5

يُعزِّز ™Inverter Direct Drive‎ الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أداء التنظيف ويطيل عمر ملابسك.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.

*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.

بخار

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

تقضي تقنية Steam+™‎ من إل جي على نسبة %99.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة %30.

*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في ديسمبر 2018، بناءً على معيار AATCC. دورة القطن مع خيار "العناية بالتجاعيد" (3 أقمصة مختلطة) مقارنة بدورة القطن بدون الخيار. قد تختلف النتائج بناءً على البيئة.

*خيار في 6 دورات.

تجاعيد أقل بنسبة 0

تجاعيد أقل بنسبة %30

تتشكل التجاعيد أثناء التجفيف، وتختفي باستخدام البخار أثناء الحركة المتقلبة.

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

تنخفض المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9 بواسطة البخار.

*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.

قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

سعة أكبر

سعة أكبر في الحجم نفسه

بات بالإمكان الآن زيادة كمية الغسيل في كل حمولة مع
حلّة الغسالة التي تم تحسين مساحتها من إل جي.

المتانة

متانة أكبر ونظافة أعلى

تم تعزيز الباب الزجاجي المقوى الخارجي المتين والأنيق وتطوير الرافع الصحي والمتين من الصلب المقاوم للصدأ.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.

وضوح أكثر وأناقة أكبر
التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.

*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.

متاح مع TWINWash™ Mini

التوافق

متاح مع TWINWash™ Mini

بالإضافة إلى TWINWash™ Mini وفقًا لتفضيلاتك لتناسب نمط حياتك واحتياجات التصميم الداخلي. يوفر لك الوقت والمال في حياتك المزدحمة.

*قد لا تتوفر TWINWash™ mini في جميع الدول أو في جميع بائعي التجزئة المحليين.

ThinQ™‎

جهاز ذكي

باستخدام تقنية ™ThinQ‎، تصبح الغسالة أكثر ذكاءً بدايةً من تشغيل الغسل عن بُعد وحتى تنزيل دورة إضافية. تفاعل بسهولة معها وتمكّن من الوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.

*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.

*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

طويلة الأمد و موثوقية عالية

طويلة الأمد و موثوقية عالية

يتميز موتور Inverter Direct Drive الذي يُشغِّل غسالاتنا بالموثوقية مع الهدوء ويأتي مزوّدًا بضمان قياسي لمدة 10 سنوات.

*لا يغطي الضمان المحدود الإصلاحات عند استخدام المنتج في غير الاستخدام العادي والمنزلي المعتاد (مثل الاستخدام التجاري، في المكاتب والمرافق الترفيهية) أو خلافًا للتعليمات الموضَّحة في دليل المالك الخاص بالمنتج.

*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.

الملخص

طباعة

الأبعاد

F0L9DYP2E
السعة
15 كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
940MM x 645MM x 770MM
التكنولوجيا الرئيسية
™AI DD (عناية ذكية مع حماية أكبر للأقمشة بنسبة ٪18)
ميزة إضافية
™ThinQ

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    15

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    645 x 940 x 770

  • Steam

    بخار

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    فولاذ أسود

  • نوع الباب

    زجاج معالج

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    15

البرامج

  • اللحف

    نعم

  • القطن

    نعم

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • غسيل سريع

    نعم

  • شطف+تنشيف

    نعم

  • الملابس الحساسة

    نعم

  • ملابس رياضية (ملابس رياضية)

    نعم

  • العناية بالحساسية (الغسالة)

    نعم

  • عناية بالبقع

    نعم

  • عناية بملابس الأطفال

    نعم

  • غسيل معقم

    نعم

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    319 ساعة

  • نوع الشاشة

    مؤشر LED أبيض

الميزات

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النوع

    غسالة أمامية التحميل

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • Steam

    بخار

  • رافع الحلة

    رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • غسل توربو

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    710 x 1020 x 795

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    645 x 940 x 770

  • الوزن (كجم)

    81

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    87

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • الغسل الأولي

    نعم

  • الشطف + العصر

    نعم

  • Steam

    نعم

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • TurboWash

    نعم

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    الإصدار 3.0

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