We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة 21 كيلو , 6 حركات , بخار موتور الدفع المباشر الموفر للطاقة TurboDry , TurboWash
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*110فولت: مختبرة من قبل انترتك في نوفمبر 2019. دورة عادية + خيار TurboWash™ (افتراضي) بحمل 3.6 كجم (8 أرطال وفق معايير IEC). قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*220فولت: مختبرة من قبل انترتك في مارس 2020. دورة عادية + خيار TurboWash™ (افتراضي) بحمل 3.6 كجم (8 أرطال وفق معايير IEC). قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تبعًا لمقدار الملابس ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت حرارة الماء أعلى من 40درجة مئوية، فلا يتم تحرير قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة.v
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
700 x 990 x 770
-
Steam
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
فضي لامع
-
نوع الباب
غطاء من الزجاج المقوى المظلل باللون الأسود
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
البرامج
-
اللحف
نعم
-
القطن
نعم
-
ملابس رياضية (ملابس رياضية)
نعم
-
العناية بالألوان
نعم
-
غسيل معقم
نعم
-
عناية بالبقع
نعم
-
غسيل سريع
نعم
-
تنظيف الحوض
نعم
-
العناية بالحساسية (الغسالة)
نعم
-
دورة التحميل
نعم
-
شطف+تنشيف
نعم
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
-
عناية بملابس الأطفال
نعم
-
غسيل هادئ
نعم
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
319 ساعة
-
نوع الشاشة
مفتاح دوّار + شاشة LED تعمل باللمس
-
إشارة قفل الباب
نعم
الميزات
-
النوع
غسالة أمامية التحميل
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
إضافة قطعة
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
نظام كشف الرغوة
نعم
-
LoadSense
نعم
-
Steam
نعم
-
TurboWash360˚
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
رافع الحلة
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
مستوى الماء
تلقائي
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
750 x 1080 x 800
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
700 x 990 x 770
-
الوزن (كجم)
92
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
102
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
770
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1396
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
إضافة قطعة
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
إنهاء التأخير
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
-
Steam
نعم
-
TurboWash
نعم
-
غسل
نعم
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
8806091957085
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
-
الاقتران الذكي
نعم
رأي المستخدمين
العثور عليه محليًا
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.