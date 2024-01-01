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غساله بسعه 8كيلو و امكانيه الغسيل بالبخار
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
النوع
التحميل الامامى
-
اللون
فضى
-
حجم الحله باللترات
59
-
التوازن التلقائى
نعم
-
استشعار الحمل
نعم
-
استشعار الرغوه و ازالتها
نعم
-
سرعه الدوران
1400/1200/1000/800/600/400/لا دوران
-
درجه الحراره
Cold/30/40/60/95℃
-
Standby Power zero
نعم
-
شطف الغسيل بنظام الرش
نعم
-
Door Switch type
Auto Door
-
نوع المحرك
الدفع المباشر
-
نوع الحله الداخليه
Embossing
-
Drum Lifter
Wave Lifter
-
مقاس الباب
350 ملى متر
-
زاويه فتح الباب
120 درجه
-
Door Rim
Black Cover
-
قفل المياه
نعم
المواصفات الخاصه
-
العادى
نعم
-
العادى و العصر
نعم
-
الشطف+
نعم
-
الشطف++
نعم
-
الشطف++العصر
نعم
-
الشطف +الدوران
نعم
-
الشطف السريع
نعم
-
المكثف
نعم
-
الدوران فقط
نعم
-
بدون دوران
نعم
-
قفل لمنع عبث الاطفال
نعم
-
Beeper On/Off
نعم
-
المفضله
نعم
-
توفير الوقت
نعم
-
الغسيل بالبخار
نعم
السعه
-
سعه الغسيل بالكيلو
8
البرامج
-
الاقطان
نعم
-
الاقطان-موفر للطاقه
نعم
-
العنايه السهله
نعم
-
تحميل مختلط
نعم
-
الغسيل الداكن
نعم
-
الملابس الرياضيه
نعم
-
الغسيل الصامت
نعم
-
الغسل اللطيف
نعم
-
الغسيل اليدوى-الاصواف
نعم
-
المكثف 60
نعم
-
الانتعاش
نعم
-
Duvet (Bulky)
نعم
-
العنايه بالتجاعيد
نعم
الاداء
-
استهلاك المياه
56لتر
-
استهلاك الطاقه-بارد
1.04كيلوواط
-
متوسط زمن دوره الغسيل
94دقيقه
-
مستوى كفاءه الطاقه
A+++
-
مستوى اداء الغسيل
A
-
مستوى الضوضاء-الغسيل
54ديسيبل
-
مستوى الضوضاء-اللفه
69ديسيبل
الابعاد(العرض-العمق-الارتفاع)ملى متر
-
الجهاز
600x590x850
الوزن-كجم
-
الصافى
66
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