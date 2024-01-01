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غساله بسعه 8كيلو و امكانيه الغسيل بالبخار

المواصفات

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غساله بسعه 8كيلو و امكانيه الغسيل بالبخار

F1480TDS5

غساله بسعه 8كيلو و امكانيه الغسيل بالبخار

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جميع المواصفات

المواصفات العامه

  • النوع

    التحميل الامامى

  • اللون

    فضى

  • حجم الحله باللترات

    59

  • التوازن التلقائى

    نعم

  • استشعار الحمل

    نعم

  • استشعار الرغوه و ازالتها

    نعم

  • سرعه الدوران

    1400/1200/1000/800/600/400/لا دوران

  • درجه الحراره

    Cold/30/40/60/95℃

  • Standby Power zero

    نعم

  • شطف الغسيل بنظام الرش

    نعم

  • Door Switch type

    Auto Door

  • نوع المحرك

    الدفع المباشر

  • نوع الحله الداخليه

    Embossing

  • Drum Lifter

    Wave Lifter

  • مقاس الباب

    350 ملى متر

  • زاويه فتح الباب

    120 درجه

  • Door Rim

    Black Cover

  • قفل المياه

    نعم

المواصفات الخاصه

  • العادى

    نعم

  • العادى و العصر

    نعم

  • الشطف+

    نعم

  • الشطف++

    نعم

  • الشطف++العصر

    نعم

  • الشطف +الدوران

    نعم

  • الشطف السريع

    نعم

  • المكثف

    نعم

  • الدوران فقط

    نعم

  • بدون دوران

    نعم

  • قفل لمنع عبث الاطفال

    نعم

  • Beeper On/Off

    نعم

  • المفضله

    نعم

  • توفير الوقت

    نعم

  • الغسيل بالبخار

    نعم

السعه

  • سعه الغسيل بالكيلو

    8

البرامج

  • الاقطان

    نعم

  • الاقطان-موفر للطاقه

    نعم

  • العنايه السهله

    نعم

  • تحميل مختلط

    نعم

  • الغسيل الداكن

    نعم

  • الملابس الرياضيه

    نعم

  • الغسيل الصامت

    نعم

  • الغسل اللطيف

    نعم

  • الغسيل اليدوى-الاصواف

    نعم

  • المكثف 60

    نعم

  • الانتعاش

    نعم

  • Duvet (Bulky)

    نعم

  • العنايه بالتجاعيد

    نعم

الاداء

  • استهلاك المياه

    56لتر

  • استهلاك الطاقه-بارد

    1.04كيلوواط

  • متوسط زمن دوره الغسيل

    94دقيقه

  • مستوى كفاءه الطاقه

    A+++

  • مستوى اداء الغسيل

    A

  • مستوى الضوضاء-الغسيل

    54ديسيبل

  • مستوى الضوضاء-اللفه

    69ديسيبل

الابعاد(العرض-العمق-الارتفاع)ملى متر

  • الجهاز

    600x590x850

الوزن-كجم

  • الصافى

    66

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