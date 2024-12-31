Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care

F2T2TYM1S

8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care

(0)
الجانب الأمامي

توجد غسالة في الخلفية لنشر قماش أبيض.

تنظيف صحي للملابس مع خاصية Stain Care

تنظيف صحي للملابس وإزالة المواد المسببة للحساسية والعث والبقع الأخرى.

*صور المنتج هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الاصلي.

عناية ضد الحساسية

تزيل 99.9% من عث الغبار من الأقمشة

ارتدي ملابسك بثقة عندما تعرف أنه تمت إزالة 99.9% من عث الغبار بواسطة دورة “Allergy Care” من LG.

يتم غسل الملابس في الغسالة.

*صور المنتج في الصورة والفيديو هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*دورة “Allergy Care” المعتمدة من BAF (مؤسسة الحساسية البريطانية) تقلل من عث الغبار المنزلي والمواد المسببة للحساسية بنسبة 99.9%.

Stain Care

تزيل البقع العنيدة

يمكنك غسل الملابس بالماء الساخن لإزالة البقع العنيدة بشكل فعال مثل العرق الشديد وبقع القهوة وخليط الزيت والطعام.

يوجد قميص على اليسار، نصفه ملوث ونصفه نظيف، وعلى اليمين امرأة تحمل قطعة قماش وتبتسم

*قد تختلف النتائج حسب حالة البيئية الفعلية.
*الصورة أعلاه هي لمساعدة العملاء على فهم المنتج.

كفاءة في استخدام الطاقة

غسيل قوي ودقيق مع استهلاك أقل للطاقة

تتيح تقنية العاكس الذكي لجهازك العمل بطاقة أقل مقارنة بالمحركات التقليدية.

توجد أعشاب لامعة على الحائط، وصورة لمحرك وغسالة ملابس على اليسار، ومؤشر لقياس الطاقة على اليمين

※ تم اختبارها بواسطة مختبر داخلي. تتم مقارنة WM1255 مع المحرك العاكس BLDC وWM1455 مع المحرك التقليدي وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي 2019/2023.
قد تختلف نتيجة الاختبار حسب البيئة.

غسل سريع 12 / غسل سريع 60

غسل سريع لكمية ملابس صغيرة

عندما يكون لديك كمية صغيرة من الملابس يراد غسلها، يمكنك غسلها باستخدام دورات الغسيل السريعة من LG مثل دورة الغسل السريع 12 (Speed 12) والغسل السريع 60 (Quick 60).

يتم تمميز دائرة العرض العلوية للغسالة

*صور المنتج هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الاصلي.
*قد تختلف النتائج حسب حالة البيئية الفعلية.

تصميم جذاب وأنيق

توجد غسالة ملابس في التصميم الداخلي للمطبخ

غسالة ملابس ومجفف

توجد غسالة ملابس ومجفف في الخلفية لمكان داخل المنزل

الباب

غسالة ملابس في غرفة الغسيل

لوحة التحكم

غسالة ملابس أمام الحائط وأقمشة بعيدة

*صور المنتج هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الاصلي.

الأسئلة الشائعة

س.

لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

أ.

1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.

س.

[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد

س.

.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد

س.

[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.

س.

.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

أ.

1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك

الملخص

طباعة

الأبعاد

f2t2tym1s-V
السعة
8 كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
850MM x 600mm x 560MM
التكنولوجيا الرئيسية
كفاءة في استخدام الطاقة
ميزة إضافية
Allergy Care

جميع المواصفات

المواصفات

  • السعة

    (24 بوصة) 8 كجم

  • الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)

    600 x‏ 560 ‏x‏ 850‏‏

  • اللون

    فضي داكن

  • بلد المنشأ

    تركيا

الميزة

  • الطاقة

    ب

  • استهلاك الطاقة

    55 كيلو وات / 100 دورة

  • RPM

    1200

  • الضجيج

    53 / 78 ديسيبل (غسلة / لفة)

  • الشاشة

    LED كبيرة

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 