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8 كجم غسالة LG ذات الباب الأمامي مع خاصية Stain Care
*صور المنتج هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الاصلي.
تزيل 99.9% من عث الغبار من الأقمشة
يتم غسل الملابس في الغسالة.
*صور المنتج في الصورة والفيديو هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*دورة “Allergy Care” المعتمدة من BAF (مؤسسة الحساسية البريطانية) تقلل من عث الغبار المنزلي والمواد المسببة للحساسية بنسبة 99.9%.
تزيل البقع العنيدة
يوجد قميص على اليسار، نصفه ملوث ونصفه نظيف، وعلى اليمين امرأة تحمل قطعة قماش وتبتسم
*قد تختلف النتائج حسب حالة البيئية الفعلية.
*الصورة أعلاه هي لمساعدة العملاء على فهم المنتج.
غسيل قوي ودقيق مع استهلاك أقل للطاقة
توجد أعشاب لامعة على الحائط، وصورة لمحرك وغسالة ملابس على اليسار، ومؤشر لقياس الطاقة على اليمين
※ تم اختبارها بواسطة مختبر داخلي. تتم مقارنة WM1255 مع المحرك العاكس BLDC وWM1455 مع المحرك التقليدي وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي 2019/2023.
قد تختلف نتيجة الاختبار حسب البيئة.
غسل سريع لكمية ملابس صغيرة
يتم تمميز دائرة العرض العلوية للغسالة
*صور المنتج هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الاصلي.
*قد تختلف النتائج حسب حالة البيئية الفعلية.
تصميم جذاب وأنيق
توجد غسالة ملابس في التصميم الداخلي للمطبخ
غسالة ملابس ومجفف
توجد غسالة ملابس ومجفف في الخلفية لمكان داخل المنزل
الباب
غسالة ملابس في غرفة الغسيل
لوحة التحكم
غسالة ملابس أمام الحائط وأقمشة بعيدة
*صور المنتج هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الاصلي.
الأسئلة الشائعة
لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟
1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.
.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات
-
السعة
(24 بوصة) 8 كجم
-
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
600 x 560 x 850
-
اللون
فضي داكن
-
بلد المنشأ
تركيا
الميزة
-
الطاقة
ب
-
استهلاك الطاقة
55 كيلو وات / 100 دورة
-
RPM
1200
-
الضجيج
53 / 78 ديسيبل (غسلة / لفة)
-
الشاشة
LED كبيرة
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