Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
غسالة فيفاتشى 9 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

غسالة فيفاتشى 9 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive

F4R3VYG6J

غسالة فيفاتشى 9 كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive

(0)
F4R3VYG6J

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

™‎AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

™AI DD

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة %18

بناءً على بيانات كبيرة من تجربة الغسل المتراكمة، توفر تقنية ™‎AI DD‎ حركة الغسل المثلى للعناية بالغسيل.

*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019. دورة القطن مع 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (F4V9RWP2W مقارنة مع FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.

*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)

ما المقصود بتقنية ™AI DD‎؟

لا تكتشف تقنية ™AI DD‎ الوزن فحسب، بل تستشعر أيضًا نعومة النسيج، وتختار الحركات المثلى للقماش بنفسها.

إزالة المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9

تنخفض المواد المثيرة للحساسية بنسبة %99.9 بواسطة البخار.

*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.

قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.

سعة أكبر

قدرة أكبر في المساحة ذاتها

احصل على حوض ذي سعة أكبر في نفس الحجم!

المتانة

متانة أكبر ونظافة أعلى

تم تعزيز الباب الزجاجي المقوى الخارجي المتين والأنيق وتطوير الرافع الصحي والمتين من الصلب المقاوم للصدأ.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.

التصميم

وضوح أكثر وأناقة أكبر

تم تصميم شاشة أكثر وضوحًا وزيادة حجم مقبض الباب مع طلاء معدني.

*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.

الملخص

طباعة

الأبعاد

f4r3vyg6j
السعة
9كجم
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق,mm)
565x850x600
التكنولوجيا الرئيسية
AIDD
ميزة إضافية
بخار

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    9

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • Steam

    نعم

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    أسود متوسط

  • نوع الباب

    باب دائري (بدون غطاء)

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    9

البرامج

  • اللحف

    نعم

  • القطن

    نعم

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • القطن+

    نعم

  • سريع 30

    نعم

  • الصوف (غسيل يدوي / صوف)

    نعم

  • عناية بملابس الأطفال بالبخار

    نعم

  • شطف+تنشيف

    نعم

  • العناية بالحساسية (الغسالة)

    نعم

  • العناية السهلة

    نعم

  • غسيل هادئ

    نعم

  • أقمشة مختلطة

    نعم

  • ملابس رياضية (ملابس رياضية)

    نعم

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    319 ساعة

  • نوع الشاشة

    مفتاح دوّار + شاشة LED تعمل باللمس

  • إشارة قفل الباب

    نعم

الميزات

  • النوع

    غسالة أمامية التحميل

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • إضافة قطعة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • Steam

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • رافع الحلة

    رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • مستوى الماء

    تلقائي / يدوي

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    655 x 885 x 655

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    600 x 850 x 565

  • الوزن (كجم)

    61.5

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    64.5

  • عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

    615

  • عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

    1100

الطاقة

  • تقدير الطاقة (غسل)

    أمبير

خيارات إضافية

  • إضافة قطعة

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • الغسل الأولي

    نعم

  • شطف+

    نعم

  • عصر

    1400/1200/1000/800/400/بدون عصر

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    6223007499743

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 