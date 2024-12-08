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غسالة فيفاتشى 9 كيلو كيلو بتكنولوجيا الذكاء الاصتناعى و الDirect Drive
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*مختبرة من قبل انترتك في مارس 2019. دورة القطن مع 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة قطن إل جي التقليدية (F4V9RWP2W مقارنة مع FC1450S2W). قد تختلف النتائج اعتمادا على الملابس والبيئة.
*يتوفر الدفع المباشر بتقنية الذكاء الاصطناعي في 3 دورات (القطن، النسيج المختلط، العناية السهلة)
*تقلل دورة العناية بالحساسية 2 من المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) من الحساسية الناتجة عن عث الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
قد تختلف النتائج اعتمادا على البيئة.
*تم الاختبار بواسطة Intertek في يوليو 2013. تأثير مبيد جراثيم الزائفة الزنجارية من الصلب المقاوم للصدأ مقابل الكمية الأولية في 12 يومًا.
*قد لا تتوفر غسالة ™TWINWash الصغيرة في جميع الدول أو في جميع متاجر التجزئة المحلية.
*قد يختلف دعم الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa وGoogle Assistant تبعًا للبلد ولإعداد المنزل الذكي الفردي لديك.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
9
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 620
-
Steam
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
VCM
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
9
الميزات
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
Steam
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
600 x 850 x 620
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
Steam
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
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