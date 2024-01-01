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غسالة سعة 10.2 كجم / مجفف سعة 5 كجم / تقنية Steam Direct Drive

المواصفات

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غسالة سعة 10.2 كجم / مجفف سعة 5 كجم / تقنية Steam Direct Drive

WD-12476RD

غسالة سعة 10.2 كجم / مجفف سعة 5 كجم / تقنية Steam Direct Drive

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جميع المواصفات

COMMON SPEC

  • نوع الغسالة

    الغسالة

  • نوع تفاصيل الوزن/القياس

    تحميل أمامي

السعة

  • سعة الغسيل (كجم)

    10.2

  • سعة التجفيف (كجم)

    5

الميزات العامة

  • اللون

    الأسود

  • حجم الباب (مم)

    300

  • زاوية فتح الباب

    170

  • سرعة العصر المتغيرة

    1200/1000/800/400/بدون عصر

  • درجة الحرارة المتغيرة

    بارد/30/40/60/95

  • التجفيف المحدد بوقت

    30-60-90-120-150

الشاشة

  • نوع الشاشة

    المؤشر الضوئي LED

  • تأخير الوقت (بالساعات)

    3~19

  • مؤشر قفل الباب

    نعم

  • مؤشر وقت التشغيل

    نعم

  • مؤشر/تنبيه رسالة الخطأ

    نعم

الميزات الخاصة

  • نوع المحرك

    محرك الدفع المباشر الذي يعمل بتقنية Direct Drive

  • وظيفة البخار

    نعم

  • وظيفة وضع الاستعداد دون استهلاك أي طاقة

    نعم

  • منع تسرب الماء

    نعم

  • نظام الغسيل الذكي

    نعم

  • التوازن التلقائي

    نعم

  • مع استشعار الرغوة وإزالتها

    نعم

  • نظام عكس الدورة

    نعم

  • اكتشاف الحمولة

    نعم

  • نظام الشطف بالرذاذ

    نعم

الأداء

  • استهلاك الماء (باللتر)

    58

  • فئة كفاءة الطاقة

    A+

  • فئة أداء الغسيل

    A

  • فئة أداء العصر

    A

البرامج

  • انتعاش

    نعم

  • العناية بملابس من يعانون من الحساسية

    نعم

  • العناية بملابس الأطفال

    نعم

  • القطن

    نعم

  • الأقمشة الصناعية

    نعم

  • المنسوجات الدقيقة

    نعم

  • الغسيل اليدوي/الصوف

    نعم

  • سريع 30 درجة مئوية

    نعم

  • اللحاف

    نعم

  • الغسيل اليدوي

    نعم

  • الصوف

    نعم

  • العصر

    نعم

  • الغسيل+التجفيف

    نعم

  • الغسيل التحضيري

    نعم

  • الشطف+

    نعم

  • الشطف+التعليق

    نعم

  • الشطف+العصر

    نعم

  • الغسل على البخار

    نعم

  • الشطف الطبي

    نعم

  • مكثف

    نعم

  • إلغاء العصر

    نعم

  • القفل للأطفال

    نعم

  • تأخير الوقت

    نعم

  • المفضلة

    نعم

  • عادي+ تعليق

    نعم

البرامج-النشّافة

  • تجفيف للكي

    نعم

  • عادي

    نعم

البرامج-التحميل العلوي

  • المفضلة

    نعم

الوزن(كجم)

  • الصافي

    91

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