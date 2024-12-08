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الغسالة المزودة بمحوّل ذكي من إل جي سعة 11 كجم
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
توفير الطاقة مع تحكم في المحول الذكي
توفير الطاقة مع تحكم في المحول الذكي
ما المحوّل؟
ما المحوّل؟
غسّالة تشتمل على محوّل ذكي
غسّالة تشتمل على محوّل ذكي
إعادة تشغيل تلقائية
عند إيقاف تشغيل الغسالة نتيجة لفشل الطاقة، ستتم إعادة تشغيلها تلقائيًا من الوضع الذي توقفت فيه للضبط وفقًا لذلك.
LoDecibel™ واهتزاز أقل
LoDecibel™ واهتزاز أقل
المتانة مع محرك المحول الذكي
المتانة مع محرك المحول الذكي
الأسئلة الشائعة
لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟
1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.
[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد
[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟
.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.
.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟
1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك
الملخص
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
11
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
590 x 960 x 606
-
ezDispense
لا
-
Steam
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
اسود وسطي
-
نوع الغطاء
زجاج مقوى
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
11
البرامج
-
غسيل بالذكاء الاصطناعي
لا
-
ملابس الأطفال
لا
-
عناية باللون
لا
-
غسيل ناعم
لا
-
تنزيل الدورة
لا
-
صرف + عصر
لا
-
لحاف
نعم
-
توفير اقتصادي
لا
-
تنظيف إضافي
نعم
-
غسيل عادي
نعم
-
غسيل مبدئي + غسيل عادي
نعم
-
غسيل سريع
نعم
-
الشطف + التجفيف
نعم
-
عناية مدرسية
لا
-
حمولة صغيرة
لا
-
الشطف الذكي
لا
-
الملابس الرياضية
لا
-
موجة قوية
لا
-
مناشف
لا
-
تنظيف الحوض
نعم
-
صوف
نعم
-
صامتة
لا
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
لا
-
نوع الشاشة
قرص + لمس + أزرار صلبة وشاشة LED
-
إشارة قفل الباب
لا
-
مؤشر الشكل
88
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
لا
-
تقنية TurboWash
نعم
-
النوع
غسالة تحميل علوي
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
لا
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
إضافة قطعة
لا
-
ezDispense
لا
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
LoadSense
لا
-
نظام كشف الرغوة
لا
-
Steam
لا
-
قواعد التسوية
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
لا
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
سخن وبارد
-
JetSpray
لا
-
فلتر نسالة
نعم
-
خليط + 3
لا
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
نعم
-
شلال مياه جانبي
نعم
-
محرك محوّل ذكي
نعم
-
الحركة الذكية
نعم
-
إقفال مرن للباب
لا
-
مرشح نسالة لا يصدأ
لا
-
TurboDrum
نعم
-
TurboWash 3D
لا
-
مستوى الماء
تلقائي/يدوي
-
WaveForce
لا
الأبعاد والأوزان
-
ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)
1310
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
590 x 960 x 606
-
الوزن (كجم)
38.0
خيارات إضافية
-
تشغيل/إيقاف العملية
نعم
-
Wi-Fi
لا
-
التجفيف بالهواء
لا
-
احتياطي مائي
لا
-
ملء عميق
لا
-
شطف إضافي
لا
-
غسل ساخن
لا
-
إضافة قطعة
لا
-
التأمين ضد عبث الأطفال
لا
-
غسل على البارد
لا
-
نقع
لا
-
عصر فقط
لا
-
العناية بالأوساخ
لا
-
الغسل الأولي
لا
-
موجة قوية
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد
لا
-
الشطف
لا
-
الشطف + العصر
لا
-
زمن التأخير
لا
-
تجفيف في الحوض
لا
-
عصر
لا
-
Steam
لا
-
درجة الحرارة
لا
-
مستوى الماء
8 مستويات
-
ماء إضافي
لا
-
تنظيف الحوض
لا
-
TurboWash
لا
-
غسل
لا
الرمز الشريطي
-
الرمز الشريطي
6222048402477
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
-
تنزيل الدورة
لا
-
مراقبة الطاقة
لا
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
لا
-
الاقتران الذكي
لا
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