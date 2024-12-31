يوفر تكييف الهواء التقليدي من نوع التشغيل/إيقاف التشغيل مستوى منخفضًا من كفاءة الطاقة. ومع ذلك، يعمل المحوّل بصورة مستمرة عن طريق تغيير مستوى سطوعه بدون إيقاف التشغيل. ومن ثم يقدم مستوى أعلى من توفير الطاقة.

