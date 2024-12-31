حتى إذا تم فصل سلك الطاقة أثناء توقف تشغيل الطاقة، فسيظل هناك قدر قليل جدًا فقط من الكهرباء يسري في الغسالة. لا داعي للقلق بشأن الكهرباء المهدرة.