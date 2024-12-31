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الغسالة المزودة محرك ذكي من إل جي سعة 13 كجم

الميزات

المعرض

المواصفات

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الغسالة المزودة محرك ذكي من إل جي سعة 13 كجم

T1364NEHGB

الغسالة المزودة محرك ذكي من إل جي سعة 13 كجم

(0)
Front view

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

توفير الطاقة مع تحكم في المحول الذكي

تعمل تكنولوجيا المحول الذكي على الحد من التشغيل الضائع من خلال التحكم الفعال في استخدام الطاقة.

توفير الطاقة مع تحكم في المحول الذكي

ما المحوّل؟

يوفر تكييف الهواء التقليدي من نوع التشغيل/إيقاف التشغيل مستوى منخفضًا من كفاءة الطاقة. ومع ذلك، يعمل المحوّل بصورة مستمرة عن طريق تغيير مستوى سطوعه بدون إيقاف التشغيل. ومن ثم يقدم مستوى أعلى من توفير الطاقة.

ما المحوّل؟

غسّالة تشتمل على محوّل ذكي

تقوم الغسّالات التي تشتمل على محوّل ذكي بضبط استهلاك الطاقة عند المستوى المثالي وفقًا للطاقة المطلوبة.

غسّالة تشتمل على محوّل ذكي

إعادة تشغيل تلقائية

عند إيقاف تشغيل الغسالة نتيجة لفشل الطاقة، ستتم إعادة تشغيلها تلقائيًا من الوضع الذي توقفت فيه للضبط وفقًا لذلك.

توفير الطاقة في وضع الاستعداد

حتى إذا تم فصل سلك الطاقة أثناء توقف تشغيل الطاقة، فسيظل ثمة قدر قليل جدًا فقط من الكهرباء يسري في الغسالة. لا داعي للقلق بشأن الكهرباء المهدرة.

الحركة الذكية

الحركة الذكية

تتألف الحركة الذكية من 3 أنواع من الحركة الناتجة من المحول الذكي للوصول إلى غسل محسّن حسب نوع النسيج. استمتع بتشكيلة رائعة للحصول على عناية أفضل.
TurboDrum™‎

TurboDrum™‎

تتيح تكنولوجيا TurboDrum™‎ تحقيق أقوى غسل وتزيل أصعب الأوساخ من خلال تدفق قوي للمياه بتدوير الحلة والنابض في الاتجاه المعاكس.

خليط

خليط +3

ينشئ الخليط +3 تدفقات المياه القوية التي تمزج الغسيل ارتفاعًا وهبوطًا بشكل متكرر للحصول على نتيجة غسل متساوية.


غسل أولي أوتوماتيكي

غسل أولي أوتوماتيكي

بلمسة واحدة، يتم التخلص من البقع الصعبة. استريحي، واتركي الغسالة تقوم بالغسل من أجلك.

الشلال الجانبي

الشلال الجانبي
تيح الشلال الجانبي المزج الأفضل للمنظف مع الماء مع تقليل فضلات المنظف إلى الحد الأدنى والتي يمكنها التسبب في تهيج الجلد والحساسية.

LoDecibel™‎ واهتزاز أقل

يقلل محرك المحول الذكي من مستوى الضوضاء والاهتزاز. هذا بالإضافة إلى المزيد من المتانة والضمان على المحرك لمدة 10 سنوات.

LoDecibel™‎ واهتزاز أقل

المتانة مع محرك المحول الذكي

منع الصدأ عن طريق إحاطة المحرك بقالب من BMC خاص قادر على حماية الجزء الداخلي من المحرك من الأتربة والرطوبة.

المتانة مع محرك المحول الذكي

Smart Diagnosis™‎

Smart Diagnosis™‎

يساعد Smart Diagnosis™‎ في تشخيص المشاكل الميكانيكية وإصلاحها، وتقليل عدد زيارات الصيانة المكلفة والمزعجة

الأسئلة الشائعة

س.

لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

أ.

1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.

2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.

س.

[IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.
1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد
س.

.[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.

2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى

3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد

س.

[dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

أ.

.إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.

س.

.كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

أ.

1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت

2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.

يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك

الملخص

طباعة
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
13
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
590 x 960 x 606
التكنولوجيا الرئيسية
التحكم في المحوّل الذكي
ميزة إضافية
TurboDrum™‎

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    13

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    590 x 960 x 606

  • ezDispense

    لا

  • Steam

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    اسود وسطي

  • نوع الغطاء

    زجاج مقوى

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    13

البرامج

  • غسيل بالذكاء الاصطناعي

    لا

  • ملابس الأطفال

    لا

  • عناية باللون

    لا

  • غسيل ناعم

    لا

  • تنزيل الدورة

    لا

  • صرف + عصر

    لا

  • لحاف

    نعم

  • توفير اقتصادي

    لا

  • تنظيف إضافي

    نعم

  • غسيل عادي

    نعم

  • غسيل مبدئي + غسيل عادي

    نعم

  • غسيل سريع

    نعم

  • الشطف + التجفيف

    نعم

  • عناية مدرسية

    لا

  • حمولة صغيرة

    لا

  • الشطف الذكي

    لا

  • الملابس الرياضية

    لا

  • موجة قوية

    لا

  • مناشف

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • صوف

    نعم

  • صامتة

    لا

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    لا

  • نوع الشاشة

    قرص + لمس + أزرار صلبة وشاشة LED

  • إشارة قفل الباب

    لا

  • مؤشر الشكل

    88

الميزات

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    لا

  • تقنية TurboWash

    نعم

  • النوع

    غسالة تحميل علوي

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    لا

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • إضافة قطعة

    لا

  • ezDispense

    لا

  • إعادة بدء تلقائية

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    لا

  • نظام كشف الرغوة

    لا

  • LoadSense

    لا

  • Steam

    لا

  • قواعد التسوية

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    لا

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • مستشعر الاهتزاز

    لا

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    سخن وبارد

  • JetSpray

    لا

  • فلتر نسالة

    نعم

  • خليط + 3

    لا

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا

    نعم

  • شلال مياه جانبي

    نعم

  • محرك محوّل ذكي

    نعم

  • الحركة الذكية

    نعم

  • إقفال مرن للباب

    لا

  • مرشح نسالة لا يصدأ

    لا

  • TurboDrum

    نعم

  • TurboWash 3D

    لا

  • مستوى الماء

    تلقائي/يدوي

  • WaveForce

    لا

الأبعاد والأوزان

  • ارتفاع المنتج أثناء فتح الغطاء (مم)

    1310

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    590 x 960 x 606

  • الوزن (كجم)

    38.0

خيارات إضافية

  • تشغيل/إيقاف العملية

    نعم

  • Wi-Fi

    لا

  • التجفيف بالهواء

    لا

  • احتياطي مائي

    لا

  • ملء عميق

    لا

  • شطف إضافي

    لا

  • غسل ساخن

    لا

  • إضافة قطعة

    لا

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    لا

  • غسل على البارد

    لا

  • نقع

    لا

  • عصر فقط

    لا

  • العناية بالأوساخ

    لا

  • الغسل الأولي

    لا

  • موجة قوية

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد

    لا

  • الشطف

    لا

  • زمن التأخير

    لا

  • الشطف + العصر

    لا

  • تجفيف في الحوض

    لا

  • عصر

    لا

  • Steam

    لا

  • درجة الحرارة

    لا

  • مستوى الماء

    8 مستويات

  • ماء إضافي

    لا

  • تنظيف الحوض

    لا

  • TurboWash

    لا

  • غسل

    لا

الرمز الشريطي

  • الرمز الشريطي

    6222048402422

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

  • تنزيل الدورة

    لا

  • مراقبة الطاقة

    لا

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    لا

  • الاقتران الذكي

    لا

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