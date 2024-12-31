Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
13كجم الغسالة ذات التحميل العلوي المزودة بمحول ذكي

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

13كجم الغسالة ذات التحميل العلوي المزودة بمحول ذكي

T1388NEHGE

13كجم الغسالة ذات التحميل العلوي المزودة بمحول ذكي

(0)
الغسالة ذات التحميل العلوي المزودة بمحول ذكي

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

توفير الطاقة مع تحكم في المحول الذكي

تعمل تكنولوجيا المحول الذكي على الحد من التشغيل الضائع من خلال التحكم الفعال في استخدام الطاقة.

إعادة تشغيل تلقائية

عند إيقاف تشغيل الغسالة نتيجة لفشل الطاقة، ستتم إعادة تشغيلها تلقائيًا من الوضع الذي توقفت فيه للضبط وفقًا لذلك.

توفير الطاقة في وضع الاستعداد

حتى إذا تم فصل سلك الطاقة أثناء توقف تشغيل الطاقة، فسيظل هناك قدر قليل جدًا فقط من الكهرباء يسري في الغسالة. لا داعي للقلق بشأن الكهرباء المهدرة.

الحركة الذكية

تتألف الحركة الذكية من 3 أنواع من الحركة الناتجة من المحول الذكي للوصول إلى غسل محسّن حسب نوع النسيج. استمتعي بتشكيلة رائعة للحصول على عناية أفضل.
TurboDrum™‎<br>3

TurboDrum™‎

تتيح تكنولوجيا TurboDrum™‎ تحقيق أقوى غسل وتزيل أصعب الأوساخ من خلال تدفق قوي للمياه بتدوير الحلة والنابض في الاتجاه المعاكس.

خليط +3 1

خليط +3

ينشئ الخليط +3 تدفقات المياه القوية التي تمزج الغسيل ارتفاعًا وهبوطًا بشكل متكرر للحصول على نتيجة غسل متساوية.

غسل أولي أوتوماتيكي<br>1

غسل أولي أوتوماتيكي

بلمسة واحدة، يتم التخلص من البقع الصعبة. استريحي، واتركي الغسالة تقوم بالغسل من أجلك.

*تبدأ الدورة العادية بعد 8 دقائق ما قبل عملية الغسيل.

الشلال الجانبي<br>1

الشلال الجانبي

يتيح الشلال الجانبي المزج الأفضل للمنظف مع الماء مع تقليل فضلات المنظف إلى الحد الأدنى والتي يمكنها التسبب في تهيج الجلد والحساسية.

LoDecibel™‎ واهتزاز أقل

يقلل محرك المحول الذكي من مستوى الضوضاء والاهتزاز. هذا بالإضافة إلى المزيد من المتانة والضمان على المحرك لمدة 10 سنوات.

™Smart Diagnosis

يساعد Smart Diagnosis™‎ على تشخيص المشاكل الميكانيكية وإصلاحها، وتقليل عدد زيارات الصيانة المكلفة والمزعجة.
تصميم آمن ومريح<br>3

تصميم آمن ومريح

يضمن التصميم الأنيق والمتين تحقيق الراحة والسلامة مع تقديم الميزات الفعالة والمبتكرة.
طباعة

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    13

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    590 x 960 x 606

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    فضي

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    13

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    590 x 960 x 606

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 