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غسالة تحميل علوية، 18.5 كجم،
لون سلفر، العاكس الذكي،
™Smart Diagnosis™،TurboDrum

الميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة تحميل علوية، 18.5 كجم،
لون سلفر، العاكس الذكي،
™Smart Diagnosis™،TurboDrum

T1885NEHTE

غسالة تحميل علوية، 18.5 كجم،
لون سلفر، العاكس الذكي،
™Smart Diagnosis™،TurboDrum

(0)
T1885NEHTE

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

توفير الطاقة مع التحكم بواسطة العاكس الذكي

تعمل تقنية العاكس الذكي على تقليل التشغيل المهدور من خلال التحكم الفعال في استخدام الطاقة.

توفير الطاقة مع التحكم بواسطة العاكس الذكي

ما هو العاكس؟

يعمل التيار المتردد (AC) من نوع التشغيل/إيقاف التشغيل التقليدي بكفاءة منخفضة من حيث الطاقة. إلا أن العاكس يعمل بشكل مستمر من خلال تغيير سطوعه دون أن يتوقف عن العمل. الأمر الذي يمنح توفيرًا أكبر في الطاقة.

ما هو العاكس؟

غسالة بعاكس ذكي

تقوم الغسالات المزودة بعاكس ذكي بضبط استهلاك الطاقة عند المستوى المثالي وفقًا للطاقة المطلوبة.

غسالة بعاكس ذكي

*توفر غسالة إل جي Smart Inverter 36٪ الطاقة، مما يعني استخدام 4.32 شهراً. تم الاختبار بواسطة VDE في أبريل 2017 مع إل جي T2515VSAL و إل جي WF-T1480TD، باستخدام البرنامج العادي بحمل 7.5 كجم.
*صور المنتج توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

إعادة تشغيل تلقائي

عندما تتوقف الغسالة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، فسيُعاد تشغيلها تلقائيًا من الوضع التي توقفت عنده ليتم ضبطها وفقًا لذلك.

توفير الطاقة الاحتياطية

حتى إذا كان سلك الطاقة متصلاً عند انقطاع الكهرباء، فإنه سيمرر كهرباء قليلة للغاية خلال الغسالة. فلا تقلق حيال الكهرباء المهدرة.

الحركة الذكية

الحركة الذكية

الحركة الذكية هي 3 أنواع من الحركة تنشأ عن طريق العاكس الذكي لتحسين الغسل حسب نوع القماش. استمتعي بمزيج أفضل لعناية أفضل.
TurboDrum™‎

TurboDrum™‎

تمكن تقنية ™TurboDrum من الغسل بأقصى قوة وتعمل على إزالة أصعب الأوساخ من خلال التدفق القوي لمياه الحوض الدوار والنابض في الاتجاه المعاكس.

Punch+3

Punch+3

تعمل تقنية Punch+3 على خلق تيارات مياه قوية من شأنها أن تحرك الغسيل إلى أعلى وأسفل بشكل متكرر للحصول على نتيجة غسل متساوية.

ما قبل الغسل التلقائي

ما قبل الغسل التلقائي

بلمسة واحدة، تكون البقع القوية معدة للإزالة. حرري يديك، واتركي الغسالة تقوم بالغسيل.

*تبدأ الدورة العادية بعد 8 دقائق من دورة ما قبل الغسل.

شلال المياه الجانبي

شلال المياه الجانبي

يمكن شلال المياه الجانبي من مزج المنظف مع الماء بأفضل طريقة مع تقليل بقايا المنظف التي قد تتسبب في تهيج البشرة والحساسية.

™LoDecibel صوت واهتزاز أقل

يعمل المحرك العاكس الذكي على تقليل مستوى الضوضاء والاهتزاز. بالإضافة إلى المزيد من المتانة وضمان المحرك لمدة 10 سنوات.

قوة تحمل المحرك العاكس الذكي

للحؤول دون التآكل عن طريق إحاطة المحرك بقالب BMC* خاص يمكنه من حماية الجزء الداخلي للمحرك من الأتربة والرطوبة.

قوة تحمل المحرك العاكس الذكي

*مختبرة في VDE في أبريل 2017 مع LG T2514VSAL، باستخدام البرنامج العادي وحمل 8.4 كجم، عند مستوى ضوضاء الغسل.

™Smart Diagnosis

™Smart Diagnosis

يساعد التشخيص الذكي™ في تشخيص واستكشاف الأخطاء والأعطال الميكانيكية والحد من الزيارات المكلفة وغير المريحة إلى مركز الخدمة.

الملخص

طباعة

الأبعاد

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    18.5

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    632 x 1020 x 670

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    فضي خالص متوسط

  • نوع الغطاء

    زجاج ماسي

السعة

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    18.5

البرامج

  • تنظيف الحوض

    نعم

التحكم والشاشة

  • نوع الشاشة

    LED، أزرار

الميزات

  • فلتر نسالة

    نعم

  • خليط + 3

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا

    نعم

  • محرك محوّل ذكي

    نعم

  • TurboDrum

    نعم

  • مستوى الماء

    10

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    632 x 1020 x 670

  • الوزن (كجم)

    44.5

خيارات إضافية

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • الغسل الأولي

    نعم

  • مستوى الماء

    10

  • تنظيف الحوض

    نعم

تكنولوجيا ذكية

  • تشخيص ذكي

    نعم

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