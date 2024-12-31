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غسالة تحميل علوية، 18.5 كجم،
لون سلفر، العاكس الذكي،
™Smart Diagnosis™،TurboDrum
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
توفير الطاقة مع التحكم بواسطة العاكس الذكي
توفير الطاقة مع التحكم بواسطة العاكس الذكي
ما هو العاكس؟
ما هو العاكس؟
غسالة بعاكس ذكي
غسالة بعاكس ذكي
*توفر غسالة إل جي Smart Inverter 36٪ الطاقة، مما يعني استخدام 4.32 شهراً. تم الاختبار بواسطة VDE في أبريل 2017 مع إل جي T2515VSAL و إل جي WF-T1480TD، باستخدام البرنامج العادي بحمل 7.5 كجم.
*صور المنتج توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*تبدأ الدورة العادية بعد 8 دقائق من دورة ما قبل الغسل.
™LoDecibel صوت واهتزاز أقل
قوة تحمل المحرك العاكس الذكي
قوة تحمل المحرك العاكس الذكي
*مختبرة في VDE في أبريل 2017 مع LG T2514VSAL، باستخدام البرنامج العادي وحمل 8.4 كجم، عند مستوى ضوضاء الغسل.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
18.5
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
632 x 1020 x 670
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
فضي خالص متوسط
-
نوع الغطاء
زجاج ماسي
السعة
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
18.5
البرامج
-
تنظيف الحوض
نعم
التحكم والشاشة
-
نوع الشاشة
LED، أزرار
الميزات
-
فلتر نسالة
نعم
-
خليط + 3
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ جزئيًّا
نعم
-
محرك محوّل ذكي
نعم
-
TurboDrum
نعم
-
مستوى الماء
10
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
632 x 1020 x 670
-
الوزن (كجم)
44.5
خيارات إضافية
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
الغسل الأولي
نعم
-
مستوى الماء
10
-
تنظيف الحوض
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تشخيص ذكي
نعم
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