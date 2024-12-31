يعمل التيار المتردد (AC) من نوع التشغيل/إيقاف التشغيل التقليدي بكفاءة منخفضة من حيث الطاقة. إلا أن العاكس يعمل بشكل مستمر من خلال تغيير سطوعه دون أن يتوقف عن العمل. الأمر الذي يمنح توفيرًا أكبر في الطاقة.