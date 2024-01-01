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غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™

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غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™

غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™

FWT1310BGP
()
  • صورة امامية|غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™|FWT1310BG
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
  • LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
صورة امامية|غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™|FWT1310BG
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP
LG غسالة ومجفف معا الكل في واحد 13/10kg Objet WashTower™, FWT1310BGP

الميزات الرئيسية

  • غسالة بسعة 13 كجم في جسم واحد مع المجفف بسعة 10 كجم
  • مركز تحكم واحد
  • محرك مباشر يستند إلى الذكاء الصناعي
  • TurboWashᵀᴹ 360
  • متوافقة مع تطبيق LG ThinQ
المزيد
خصصها لتناسب ذوقك الخاص

صممت لتناسب الأداء القوي، مصممة لتناسبك

صمم مساحتك واجعلها أكثر خصوصية مع LG Objet WashTower™.

يعرض منتجات مجموعة كائنات LG الموضوعة في غرفة المعيشة - مصفف شعر، ثلاجة، مجموعة الغسالة والمجفف، إلخ.

اللون

لون مستوحى من الطبيعة

اشعر بالهدوء والألوان المستوحاة من الطبيعة.

  • أخضر طبيعي

  • بيج طبيعي

معرض داخلي

أعد تعريف تنظيم مساحتك

غرفة الغسيل

LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.

    حمام

    LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.

      غرفة الخدمات

      LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.

        Clickable Thumbnail Image - Laundry Room Space Type
        Clickable Thumbnail Image - Bathroom Space Type
        Clickable Thumbnail Image - Utility Room Space Type
        Clickable Thumbnail Image - Laundry Room Space Type
        Clickable Thumbnail Image - Bathroom Space Type
        Clickable Thumbnail Image - Utility Room Space Type
        Clickable Thumbnail Image - Laundry Room Space Type

        غرفة الغسيل

        LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.

          Clickable Thumbnail Image - Bathroom Space Type

          حمام

          LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.

            Clickable Thumbnail Image - Utility Room Space Type

            غرفة الخدمات

            LG Objet WashTower™ تجعل غرفة الغسيل تستوعب مساحة عصرية أكثر.

              تصميم يناسبك

              تصميم شامل وسهل للغاية

              يوفر هذا التصميم مظهرًا مخصصًا ومدمجًا بفضل المواد غير اللامعة والألوان الطبيعية.

              LG Objet WashTower™ presents a harmonious interior that fits perfectly with the built-in furniture in the bathroom.

              مساحة أكبر لإلهام تصميمك لمساحتك

              توفر الغسالة LG Objet WashTower™ تصميمًا أنيقًا يوفر المساحة مما يجعلها عملية غسيل مريحة.

              لوحة تحكم سهلة الوصول

              توفر اللوحة ذات الموقع المركزي وصولاً سهلاً إلى كل من أدوات التحكم في الغسالة والمجفف في مكان يسهل الوصول إليه.

              Large view of the LG Objet WashTower center panel. A few buttons are on.

              *صورة المنتج لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

              تعد غسالة LG Objet WashTower™ أقصر من الغسالة التقليدية والمجفف المركب أعلاها.

              إمكانية ذكاء مدمجة

              لم يعد هناك حاجة للتخمين بشأن الغسيل النظيف ببراعة بفضل الذكاء المدمج في LG Objet WashTower™.

              a black basic image

              ™AI DD

              تحدد تقنية Auto Sense AI DD™ النمط الأنسب للتعامل مع ملابسك بعناية.

              هذه صورة للوحة المنتج. يتم تمييز زر Duvet بالمجفف وزر Duvet الغسالة.

              ™Smart Pairing

              بفضل تقنية Smart Pairing™، سيتم تجفيف الملابس المغسولة في الدورة المثلى. فقط اضغط على زر البدء.

              مختبرة من قبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.
              *صور المنتج في الصورة والفيديو هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

              يتم تقليل 99.9% من عث الغبار المنزلي المباشر مع دورة العناية بالحساسية من LG

              ارتد ملابسك بثقة مع العلم أن دورة LG Allergy Care يمكن أن تقضي على 99.9% من عث الغبار المنزلي الذي يمكن أن يسبب الحساسية.

              • العناية بالحساسية بواسطة المجفف

              • العناية بالحساسية بواسطة الغسالة

              *تقلل دورة العناية بالحساسية المعتمدة من قبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF) من عث الغبار المنزلي بنسبة 99.9% ودورة العناية بالحساسية الموجودة بالمجفف المعتمدة من قبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF) تقلل عث الغبار المنزل الحي بنسبة 99.9%.
              *يمكن تنزيل دورة العناية بالحساسية عبر تطبيق ThinQ أو تحديدها مباشرة من Cloud Cycle داخل التطبيق.
              *صور المنتج في الفيديو هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
              *قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.

              غسيل وتجفيف كامل في ساعة بحمولة صغيرة

              بفضل خيار الغسيل والتجفيف السريع من LG مع خيار الاستعداد للتجفيف، يمكنك إنهاء الغسيل والتجفيف في غضون ساعة لحمولة صغيرة مثل الملابس الرياضية والبيجامات.

              مختبرة من قبل Intertek. تم اختبارها مع 3 حالات مختلفة من حالات وضع الملابس في الغسالة؛ ملابس رياضية نسائية، 3 قطع من القمصان، وبيجامتين. تم اختبارها مع دورة الغسل السريع (الغسل السريع) في الغسالة، ودورة الحمولة الصغيرة (التجفيف السريع) على المجفف وخيار "التحضير للتجفيف".
              *قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.

              يوجد باب للغسالة يدور حوله تيار الماء ديناميكيًا. يتدفق الماء من خمسة اتجاهات من داخل الغسالة.

              TurboWash™ 360

              إكمال الغسيل بالكامل في وقت قياسي

              يمكن تنظيف ملابسك تمامًا في دقائق دون المساس بحماية القماش.

              *تم اختبارها من قبل Intertek، دورة القطن مع الخيار الافتراضي بناءً على وزن ملابس يبلغ 3 كجم.
              *قد تختلف النتائج حسب الملابس والبيئة.

              • LG Dual Inverter

                التحكم في سرعة الضغط

              • تقليدي

                سرعة ضغط لا يمكن السيطرة عليها

              تقليدي

              طريقة تجفيف موفرة للطاقة

              يوسع نطاق سرعة الدوران بحيث تتراوح ما بين سريع جدًا إلى بطيء دون تشغيله وإيقافه.
              توضح الصورة كيف يتم تنقية الغبار الناعم المتولد أثناء عملية التجفيف عبر ثلاثة مرشحات في المكثف.
              مكثف التنظيف التلقائي

              مكثف سهل التنظيف

              استمتع بصيانة خالية من المتاعب لمكثف التنظيف التلقائي*؛ فهو يُنظف ذاتيًا حتى لا تضطر أنت إلى القيام بذلك.

              *صور المنتج في الصورة هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
              *قد تختلف نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.
              *قد يختلف معدل تكرار تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" وفقًا للحجم وكمية الرطوبة الأولية للغسيل.

              تحكم ذكي لحياة أكثر ذكاءً

              متعة الاتصال والتحكم من أي مكان

              يتيح لك تطبيق LG ThinQ™ الاتصال بسهولة بـ WashTower™ بطريقة لم تكن ممكنة من قبل. ابدأ الغسيل والتجفيف فقط بضغطة زر.

              صيانة فعالة للمنتج

              تحقق من حالة WashTower™، أو نزّل دورات جديدة، أو راقب استخدام الطاقة باستخدام LG ThinQ™.

              *أصبح اسم LG SmartThinQ الآن LG ThinQ.
              *قد تختلف الميزات الذكية حسب البلد والطراز. تحقق مع بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

              استدامة طويلة الأمد، اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

              محرك الدفع المباشر العاكس الذي يشغّل غسالاتنا موثوق للغاية وهادئ جدًا مع توفير أداء طويل الأمد مع ضمان لمدة 10 سنوات على المحرك. تمتع براحة البال مع DUAL Inverter Heat Pump™ الموفرة للطاقة، والمدعومة بضمان لمدة 10 سنوات.

              الأسئلة الشائعة

              س.

              لماذا الغسيل لديّ مغطى بالغبار والوبر؟

              أ.

              1. يتم ترشيح الغبار المتولد أثناء الغسيل من خلال فلتر تنظيف. إذا كان فلتر التنظيف ممتلئًا، فقد لا تتم تصفية الغبار بشكل صحيح. يمكن تنظيف فلتر التنظيف يدويًا قبل كل غسلة لمنع الغسالة من ترك الأتربة والوبر على الملابس.
              2. افصل ملابسك الملونة عن البيضاء عن الملابس السوداء والملابس التي تفرز النسالة. اغسل أوزان مختلفة من الغسيل لمنع الغبار والوبر غير المرغوب فيه في غسيلك.

              س.

              [IE] ماذا عليّ أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

              أ.

              1. يحدث ذلك عندما لا تمتلئ حاوية الغسيل بالماء لفترة زمنية معينة.
              2.تحقق مما إذا كان الصنبور مغلقًا أو خرطوم المياه غير متصل
              3.تحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه مضغوطًا أو مثنيًا
              4.يرجى التحقق مما إذا كان خرطوم إمداد المياه متجمدًا بسبب الطقس البارد

              س.

              .[OE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

              أ.

              1. إذا كان خرطوم التصريف ملتويًا أو مثنيًا، أو إذا تم تركيب خرطوم التصريف على مستوى عالٍ جدًا، فقد ينقطع تدفق المياه وقد لا يتم تصريف المياه جيدًا. في هذه الحالة، تأكد من أن خرطوم الصرف مرتفع عن الأرض بما لا يزيد عن 6 سم وقم بترتيبه بحيث ينزل الجزء السفلي من الخرطوم بشكل متساوٍ، دون عائق.
              2. تأكد من عدم انسداد خرطوم التصريف بالغبار أو أي مواد أخرى
              3. تحقق مما إذا كان خرطوم الصرف قد تجمد بسبب الطقس البارد

              س.

              [dE] ماذا علي أن أفعل عندما أواجه هذا الخطأ؟

              أ.

              .إذا كان الصمام في مكان توفير مصدر المياه مغلقًا أو كان صمام الصرف الخاص بالصنبور مغلقًا، فلن تعمل ميزات تعقيم أنابيب المياه وتعقيم مخرج المياه. يرجى فتح صمام مصدر المياه أو صمام الصرف.

              س.

              .كيف أسجل منتجات ThinQ الخاصة بي؟

              أ.

              1. تأكد من تشغيل كل من المنتج وموجه الإنترنت
              2. اجعل منتجك قريبًا من جهاز توجيه الإنترنت. إذا كانت المسافة بين المنتج والموجه بعيدة جدًا، فقد تكون قوة الإشارة ضعيفة وقد يستغرق تسجيل المنتج وقتًا طويلاً.
              يرجى الرجوع إلى الصفحة ذات الصلة ببلدك للحصول على مزيد من الإرشادات حول تثبيت تطبيق ThinQ وتسجيل منتجك

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