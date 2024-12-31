*تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالغسالة، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي، كما تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالمجفف، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية.

*يمكن تنزيل دورة الحماية من الحساسية (Allergy Care Cycle) عبر تطبيق ThinQ أو اختيارها مباشرةً من Cloud Cycle داخل التطبيق.

*صور المنتج في الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.