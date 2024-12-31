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21/16 كجم LG WashTower™‎ مع التحكم المركزي

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

21/16 كجم LG WashTower™‎ مع التحكم المركزي

FWT2116SS

21/16 كجم LG WashTower™‎ مع التحكم المركزي

(0)
الجهة الأمامية

*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

حل متكامل وذكي لغسل الملابس

LG WashTower™‎ هو أول جهاز متكامل من نوعه للغسل والتجفيف يوفر لكِ كل احتياجاتك في الحياة من السرعة، والسهولة، والذكاء، والأناقة أيضًا.

جهاز يوفر لكِ قمة الابتكار في عالم غسل الملابس

تحدد تقنية الذكاء المدمجة به دورات الغسل والتجفيف المثالية للملابس.

مزيد من الجمال لمساحتك الداخلية

استمتعي بالتصميم الأنيق والموفر للمساحة مع جهاز LG WashTower™‎ المريح لغسل الملابس.

يتناغم Washtower بمنتهى الجمال مع أثاث منزلك. سيدة تقوم بتشغيل Washtower.

يتناغم Washtower بمنتهى الجمال مع أثاث منزلك. سيدة تقوم بتشغيل Washtower.

جدار غرفة تبدو كغرفة غسل ملابس. يتناغم Washtower بمنتهى الجمال مع أثاث منزلك.

*موفر للمساحة مقارنةً بوضع غسالة ومجفف بشكل رأسي بعضهما فوق بعض.

قمة التحكم مع مزايا التحكم المركزي

لوحة تحكم شاملة في المتناول وبسيطة جدًا بشكل لم يسبق له مثيل.
امرأة تستخدم لوحة منتج على ارتفاع خصرها.
الوضع التقليدي الرأسي للغسالة والمجفف
امرأة تستخدم اللوحة بالجزء العلوي من المنتج وذراعاها مرفوعتان
LG WashTower™‎ مع التحكم المركزي

الذكاء المدمج

قولي وداعًا للشكوك، واحصلي على نتائج مذهلة للغسل مع الذكاء المدمج في LG WashTower™‎.

a black basic image

AI DD™‎

تقوم تقنية Auto Sense AI DD™‎ بتحديد النمط الأكثر ملاءمة للتعامل مع ملابسك بمنتهى العناية.

صورة للوحة المنتج. يتم إبراز زر اللحاف بالمجفف والغسالة.

Smart Paring™‎

بفضل تقنية Smart Paring™‎، سيتم تجفيف الملابس المغسولة في الدورة المثالية لها. ليس عليكِ سوى الضغط على زر بدء التشغيل.

*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

التخلص من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية مع دورة الحماية من الحساسية من LG

استمتعي وعائلتك بارتداء الملابس بمنتهى الثقة لمعرفتك بأن دورة الحماية من الحساسية من LG تخلصك من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية، والتي قد تسبب الحساسية.

  • الحماية من الحساسية من خلال المجفف

  • الحماية من الحساسية من خلال الغسالة

*تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالغسالة، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي، كما تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالمجفف، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية.

*يمكن تنزيل دورة الحماية من الحساسية (Allergy Care Cycle) عبر تطبيق ThinQ أو اختيارها مباشرةً من Cloud Cycle داخل التطبيق.

*صور المنتج في الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

غسل وتجفيف شامل في ساعة واحدة مع الأحمال البسيطة

بفضل دورة الغسل والتجفيف السريعة من LG مع خيار التجهيز للتجفيف، يمكنكِ الانتهاء من الغسل والتجفيف خلال ساعة واحدة للأحمال البسيطة، كالملابس الرياضية والبيجامات.

*تم الاختبار من قِبل Intertek. تم الاختبار باستخدام 3 أحمال مختلفة؛ ملابس رياضية نسائية، و3 قمصان، وبيجامتين. تم الاختبار باستخدام دورة الغسل السريع بالغسالة، ودورة الحِمل البسيط (التجفيف السريع) بالمجفف، وخيار "التجهيز للتجفيف".

*قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.

باب غسالة. المياه تتدفق من خمسة اتجاهات داخل الباب.

TurboWash™ 360

أنجزي كل مهامك بمنتهى السرعة

يمكنكِ الانتهاء من غسل ملابسك بالكامل في 30 دقيقة فقط مع حماية أعلى للأقمشة.

*تم الاختبار من قِبل Intertek، في دورة القطن مع الخيار الافتراضي اعتمادًا على أحمال تزن 3 كجم.

  • LG Dual Inverter

    سرعة ضغط يتم التحكم فيها

  • التقليدي

    سرعة ضغط لا يمكن التحكم فيها

مجفف DUAL Inverter Heat Pump™‎

تجفيف موفر للطاقة

نطاق أكبر من سرعة الدوران بدايةً من السرعة العالية للغاية إلى السرعة المنخفضة بدون تشغيل الجهاز وإيقافه.
تتم تنقية الهواء من خلال ثلاثة فلاتر في المكثف.
مكثف تلقائي التنظيف

مكثف التنظيف المريح

استمتعي بالصيانة السلسة لمكثف التنظيف التلقائي الذي ينظف ذاته دون أي تدخل من جانبك.

*صور المنتج في الصورة أو الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

*قد تختلف درجة نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.

*قد يختلف معدل تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" حسب كمية الغسيل ودرجة رطوبته الأولية.

تحكم ذكي لحياة أذكى

تواصل وتحكم من أي مكان

يتيح لكِ تطبيق LG ThinQ™‎ الاتصال بجهاز WashTower™‎ بسهولة لم يسبق لها مثيل. ابدئي الغسل والتجفيف بضغطة زر واحدة.

صيانة المنتج بكفاءة

تفقدي حالة WashTower™‎، أو نزلي الدورات الجديدة، أو راقبي استهلاك الطاقة، كل ذلك من خلال LG ThinQ™‎.

*LG SmartThinQ أصبح الآن اسمه LG ThinQ.

*قد تختلف المزايا الذكية حسب الدولة والموديل. الرجاء مراجعة الموزع المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

تدوم طويلاً، اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

يتميز موتور Inverter Direct Drive، الذي تعمل به الغسالة، باعتماديته الفائقة وهدوئه الفعلي مع توفيره أداءً يدوم طويلاً من خلال ضمان الموتور الساري لمدة 10 أعوام. استمتعي براحة البال مع مضخة التسخين DUAL Inverter Heat Pump™‎ الموفرة للطاقة والمدعومة بضمان لمدة 10 أعوام.

الملخص

طباعة

الأبعاد

FWT2116SS

المواصفات الأساسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    21

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    770 x 1890 x 700

جميع المواصفات

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    فضي

  • نوع الباب

    إطار من الكروم + لون خفيف

السعة

  • أقصى سعة للتجفيف (كجم)

    16

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    21

الميزات (الغسالة)

  • الدفع المباشر 6 حركات

    نعم

  • بخار

    نعم (سبا)

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    نعم

الميزات (المجفف)

  • الدفع المباشر 6 حركات

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    770 x 1890 x 700

  • الوزن (كجم)

    156

البرامج

  • غسل سريع

    نعم

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • غسل بارد

    نعم

  • شطف + تدور

    نعم

  • الصوف (اليد / الصوف)

    نعم

  • تحميل دورة

    نعم

  • غسيل هادئ

    نعم

  • لحاف

    نعم

  • ملابس رياضية

    نعم

  • عناية بالحساسية

    نعم

  • النظافة (الصحية)

    نعم

البرامج (المجفف)

  • الملابس الرياضية

    نعم

  • عناية ضد الحساسية

    نعم

  • المناشف

    نعم

  • دورة التحميل

    نعم

  • الصوف

    نعم

  • اللحف

    نعم

تكنولوجيا ذكية

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

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