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21/16 كجم LG WashTower™ مع التحكم المركزي
*غسالات الملابس الاتوماتيك تأتي مع ضمان خمس سنوات، الموتور الدفع المباشر ضمان عشر سنوات، مجفف الملابس خمس سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
حل متكامل وذكي لغسل الملابس
مزيد من الجمال لمساحتك الداخلية
*موفر للمساحة مقارنةً بوضع غسالة ومجفف بشكل رأسي بعضهما فوق بعض.
قمة التحكم مع مزايا التحكم المركزي
الذكاء المدمج
*تم الاختبار من قِبل Intertek. دورة القطن مع 3 كجم من الملابس الداخلية مقارنةً بدورة القطن التقليدية من LG. قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
التخلص من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية مع دورة الحماية من الحساسية من LG
استمتعي وعائلتك بارتداء الملابس بمنتهى الثقة لمعرفتك بأن دورة الحماية من الحساسية من LG تخلصك من %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية، والتي قد تسبب الحساسية.
*تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالغسالة، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي، كما تقضي دورة الحماية من الحساسية الخاصة بالمجفف، والمعتمدة من قِبل مؤسسة الحساسية البريطانية (BAF)، على %99.9 من عثة الغبار المنزلي الحية.
*يمكن تنزيل دورة الحماية من الحساسية (Allergy Care Cycle) عبر تطبيق ThinQ أو اختيارها مباشرةً من Cloud Cycle داخل التطبيق.
*صور المنتج في الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
غسل وتجفيف شامل في ساعة واحدة مع الأحمال البسيطة
*تم الاختبار من قِبل Intertek. تم الاختبار باستخدام 3 أحمال مختلفة؛ ملابس رياضية نسائية، و3 قمصان، وبيجامتين. تم الاختبار باستخدام دورة الغسل السريع بالغسالة، ودورة الحِمل البسيط (التجفيف السريع) بالمجفف، وخيار "التجهيز للتجفيف".
*قد تختلف النتائج حسب الملابس وبيئة الاستخدام.
*تم الاختبار من قِبل Intertek، في دورة القطن مع الخيار الافتراضي اعتمادًا على أحمال تزن 3 كجم.
-
LG Dual Inverter
سرعة ضغط يتم التحكم فيها
-
التقليدي
سرعة ضغط لا يمكن التحكم فيها
تجفيف موفر للطاقة
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*قد تختلف درجة نظافة المكثف حسب بيئة التشغيل.
*قد يختلف معدل تشغيل "مكثف التنظيف التلقائي" حسب كمية الغسيل ودرجة رطوبته الأولية.
تحكم ذكي لحياة أذكى
تواصل وتحكم من أي مكان
صيانة المنتج بكفاءة
*LG SmartThinQ أصبح الآن اسمه LG ThinQ.
*قد تختلف المزايا الذكية حسب الدولة والموديل. الرجاء مراجعة الموزع المحلي أو شركة LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
تدوم طويلاً، اهتزاز أقل، ضوضاء أقل
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770 x 1890 x 700
جميع المواصفات
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
فضي
-
نوع الباب
إطار من الكروم + لون خفيف
السعة
-
أقصى سعة للتجفيف (كجم)
16
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
21
الميزات (الغسالة)
-
الدفع المباشر 6 حركات
نعم
-
بخار
نعم (سبا)
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
نعم
الميزات (المجفف)
-
الدفع المباشر 6 حركات
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
770 x 1890 x 700
-
الوزن (كجم)
156
البرامج
-
غسل سريع
نعم
-
تنظيف الحوض
نعم
-
غسل بارد
نعم
-
شطف + تدور
نعم
-
الصوف (اليد / الصوف)
نعم
-
تحميل دورة
نعم
-
غسيل هادئ
نعم
-
لحاف
نعم
-
ملابس رياضية
نعم
-
عناية بالحساسية
نعم
-
النظافة (الصحية)
نعم
البرامج (المجفف)
-
الملابس الرياضية
نعم
-
عناية ضد الحساسية
نعم
-
المناشف
نعم
-
دورة التحميل
نعم
-
الصوف
نعم
-
اللحف
نعم
تكنولوجيا ذكية
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
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