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شعار LG OLEDاختر OLED الخاصة بك
السينما
من إل جي:
العرض الحالي OLED
تجربة سينمائية مثالية
تضفي وحدات البكسل ذاتية
الإضاءة واللون الأسود الداكن
للغاية الحيوية على الأفلام
نابضة بالحياة بشكل لم
يسبق له مثيل
معزز السطوع
صورة أكثر سطوعًا لعرض سينمائي
تبدو أفلامك المفضلة أفضل مع صورة أكثر سطوعًا. يُحسن
"معزز السطوع" ذروة سطوع الشاشة بحيث يصبح
كل مشهد أكثر سطوعًا وحيوية من أي وقت مضى.
**لم يتم تضمين 48/42C2 في نتائج اختبار "معزز السطوع".
***مقارنة بناءً على إدارة "الأبيض الكلي" لأجهزة تلفزيون LG OLED مع استبعاد سلسلة OLED evo.
تقنية دولبي فيجن أي كيو بتفاصيل دقيقة
مشاهد تنبض بالحياة
أمام عينيك
يستخدم دولبي فيجن أي كيو مستشعرات الضوء
لتحسين الصورة وفقًا لسطوع الغرفة. حتى
أثناء النهار، لاحظ التفاصيل التي فاتتك ذات
يوم في الأعمال الدرامية الملحمية. صور تنبض
بالحياة حيث تعمل تقنية دولبي فيجن أي
كيو مع التفاصيل الدقيقة، المحسَّنة باستخدام
معالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء
الاصطناعي، على جعل كل عنصر حيًا وواضحًا.
المقرر طرحه بدءًا من يونيو 2022 ؛ ويختلف التوقيت المحدد حسب البلد. تلفزيون سينمائي، G2
دولي أتموس
صوت غامر من كل مكان
مع تقنية دولبي أتموس، يتم وضع كل صوت في مساحته
الخاصة لتجربة متعددة الأبعاد. اسمع الهمس في
أذنك. زئير من بجانب الأريكة. انفجار يقفز
من الشاشة. تماما كما قصد المخرج.
ترفيه ذكي
عرض وقف المحتوى
ترفيه سينمائي على بعد نقرة واحدة فقط مع الدمج السلس
لمفضلات البث مثل نتفليكس2, وأمازون برايم فيديو3
أبل تي في4,بالإضافة إلى قنوات إل جي 5.
**يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة بخدمات OTT.
وضع مخرج الفيلم
تماما كما قصد المخرج
الحفاظ على المقصد الإبداعي للمخرج. تمتع بالمشاهدة مع نسب
العرض إلى الارتفاع والألوان ومعدلات الإطارات الأصلية، مع
تقليل المعالجة التي قد تؤثر على الصورة.
قدّر حرفة فيلمك المفضل في شكله الأصلي.
HDR 10 PRO
تجسد الصور المرئية
التفاصيل الرائعة
تنبثق الصورة بتباين وتفاصيل زاهية. تستخدم تقنية HDR 10 Pro
الخاص بشركة إل جي بيانات وصفية ثابتة لضبط اللون والسطوع
للحصول على صور أكثر ديناميكية في كل من
المشاهد المظلمة والمشرقة.
صوت وصورة معالج α9 من الجيل الخامس
قم بتحويل ما تراه وتسمعه
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
العقول، تجسيد الجمال
يعملمعالج (α9 Gen 5 AI Processor)6 على ضبط الصورة للحصول على مشاهد رائعة. تعمل تقنية خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية (Dynamic Tone Mapping Pro)7 على الارتقاء بالصورة عبر 5000 منطقة بالشاشة. للحصول على المزيد من جودة الصورة ثلاثية الأبعاد، تعمل ميزة (Body and Object Enhancing)8 على اكتشاف الأشخاص والعناصر وتعزيز حدة الوضوح ودقته، بينما تعمل ميزة تحسين المقدمة والخلفية (Foreground and Background Enhancing) على زيادة مجال العمق. تعمل ميزة الإعدادات الحيوية الديناميكية (Dynamic Vivid) على تمديد التدرج اللوني للحصول على صورة مكتملة نابضة بالحياة.اكتشف الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
صوت أكثر واقعية
يكتشف الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي الصوت
ويعمل معالج α9 6من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي
لتحويل الصوت ثنائي القناة إلى صوت محيطي افتراضي
7.1.2 ثم يطبق إعدادات الصوت المثالية. لذا،
سواء كان ذلك إجراءً يهز الغرفة أو حوارًا
حميميًا، يبدو الأمر أكثر واقعية من ذي قبل.
رنة بين كل طراز
-
A2أماكن الشراء
-
CSأماكن الشراء
-
C2أماكن الشراء
-
G2أماكن الشراء
-
OLED 4K60HZ
معدل التحديث65" 55" 48"
-
OLED 4K120HZ
معدل التحديث65" 55"
-
OLED evo 4K
مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث83" 77"
-
تلفزيون OLED
evo 4K مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث65"
* 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
-
الحافة الضيقة
-
الحافة الضيقة
-
حافة انسيابيةوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
حافة انسيابية
حامل الجدار بتصميم المعرضوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..
* يتم دعم دقة الألوان بنسبة 100٪ في جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED. حجم اللون 100 ٪ مدعوم من قبل جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED باستثناء OLED evo ART90.
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
* ستتوفر تفاصيل Dolby Vision Precision كجزء من تحديث Dolby Vision IQ الذي سيصدر في يوليو 2022. قد يختلف التوقيت الدقيق حسب البلد.
Quality
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
صوت محيطي افتراضي
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
الصوت
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.
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VRR
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VRR
* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC
-
واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
-
واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
-
واي فاي 6HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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- تدعم سلاسل تلفزيونات إل جي التالية تقنية دولبي فيجن بتفاصيل دقيقة: OLED Z2, OLED G2, OLED C2.
- يتطلب الأمر عضوية في تدفق نتفليكس.
- تعد أمازون وبرايم فيديو وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com أو الشركات التابعة لها، وتُطبق عضوية أمازون برايم و/أو رسوم برايم فيديو ذات الصلة. يرجى مراجعة شروط primevideo.com لمزيد من التفاصيل.
- يتطلب الأمر وجود اشتراك في أبل تي في + . تعد أبل وشعارها علامات تجارية مسجلة لشركة أبل في الولايات المتحدة ودول أخرى.
- قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
- تتميز سلسلة OLED Z2 من إل جي G2, C2, بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي.
- تتوافر خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية في سلسلة OLED Z2 ,G2 ,C2 من إل جي A2 بتخطيط درجة اللون الديناميكي بفضل معالج α7 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي.
- α9 Gen 5 AI Processor معالج المميّز على سلسلة LG OLED Z2، وG2، وC2، وCS.
- يتوفر Dynamic Tone Mapping Pro على سلسلة LG OLED Z2، وG2، وC2، وCS. يتميّز LG OLED B2، وA2 بخاصية "تعيين درجة اللون الديناميكي" لمعالج α7 Gen 5 AI Processor