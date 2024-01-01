حامل الجدار

قطعة فنية تستحق التعليق

تعامل مع تلفزيون OLED من إل جي كما لو كان تحفة فنية.

امنحه صدارة المكانة على الجدار الخاص بك. يسهل هيكل

التثبيت المبسط على الجدار من عملية التثبيت. بفضل صناعتها

من الألياف المركبة، يقل وزن أجهزة التلفزيون مقارنة بالأجيال

السابقة للحصول على مظهر رقيق بتأثير أقل على الجدار الخاص

بك. كونه خفيف الوزن للغاية، يعد تحريك التلفزيون من

الموضع ليناسب الديكورات الداخلية الخاصة بك أمر بسيط.

*يمكن ترك الكابلات ظاهرة اعتمادا على طريقة التثبيت.

**قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار اعتمادًا على عملية التثبيت

***يوصى بالتثبيت في المجموعة. يرجى ملاحظة أن المراسي المقدمة قد لا تكون مناسبة لجميع ظروف التثبيت. اقرأ جميع التعليمات واستشر مختصًا، إذا لزم الأمر، قبل بدء التثبيت.