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شعار LG OLEDاختر OLED الخاصة بك
التصميم
أيقونة تظهر
على الشاشة
انظر الى المستقبل هنا اولا
انسَ التجارب التلفزيونية السابقة. في عالم OLED
من إل جي، اكتشف التصميمات التي كانت تعتبر مستحيلة في
السابق. بدءًا من الشاشات القابلة للطي إلى أجهزة التلفزيون
الأنيقة الرقيقة للغاية، تبدو الأجهزة وكأنها جزء من ورق
الجدار الخاص بك. ما تراه حقًا هو أساس التصديق.
تصميم مصقول
تمتزج الصورة الظلية
للعرض مع الجدار
الخاص بك وتكمل مساحتك
حواف رقيقة
انغماس يفوق الحدود
عمليًا. بحجم 6 ملم *1 فقط، لا شيء
يحجب رؤيتك. تصميم أنيق
وانغمار كامل دون انقطاع. *قد يختلف حجم الإطار وفقًا للطراز.
تصميم المعرض والظهر المسطح
يمتزج مع الجدار الخاص بكبفضل الجزء الخلفي المسطح 2, فإن الشاشة فائقة الرقة تستقر
على الجدار كما لو كانت جزءا مطليا.
لا زوايا بارزة ولا مشتتات للانتباه.
سواء خلال العروض الفنية أو الاستمتاع بالترفيه،
يبدو التلفزيون وكأنه جزء طبيعي من المساحة.
إعادة تحديد المساحة
اختر OLED من إل جي
الأنيق والبسيط للحصول
على مساحة ملهمة
حامل الجدار
قطعة فنية تستحق التعليقتعامل مع تلفزيون OLED من إل جي كما لو كان تحفة فنية.
امنحه صدارة المكانة على الجدار الخاص بك. يسهل هيكل
التثبيت المبسط على الجدار من عملية التثبيت. بفضل صناعتها
من الألياف المركبة، يقل وزن أجهزة التلفزيون مقارنة بالأجيال
السابقة للحصول على مظهر رقيق بتأثير أقل على الجدار الخاص
بك. كونه خفيف الوزن للغاية، يعد تحريك التلفزيون من
الموضع ليناسب الديكورات الداخلية الخاصة بك أمر بسيط.
*يمكن ترك الكابلات ظاهرة اعتمادا على طريقة التثبيت.
**قد تكون هناك فجوة بسيطة بين التلفزيون والجدار اعتمادًا على عملية التثبيت
***يوصى بالتثبيت في المجموعة. يرجى ملاحظة أن المراسي المقدمة قد لا تكون مناسبة لجميع ظروف التثبيت. اقرأ جميع التعليمات واستشر مختصًا، إذا لزم الأمر، قبل بدء التثبيت.
وضع المعرض
نظّم عرضك الفنيترفيه مقترن بالأناقة. عندما تنتهي برامجك المفضلة، قم بتشغيل
وضع المعرض لعرض الأعمال الفنية الرائعة. تشبه الألوان والتفاصيل
والأنسجة الأشياء الحقيقية إلى حد كبير. بعيدًا عن الشاشة،
يصبح التلفزيون جزءًا ذكيًا من نمط حياتك المنزلي.
اختيار الحامل
تصميم مميز. التميز.تحدى التجارب السابقة. ضع تلفزيون OLED من إل جي الخاص بك في
المكان والطريقة التي تريدها بالضبط باستخدام حامل المعرض4,
أو حامل الأرضية5, أو الحامل الدوار6,7. احتفظ بجميع
الأجهزة الطرفية مخفية في الخلف لتجربة مشاهدة رائعة ومرتبة.
رنة بين كل طراز
-
A2أماكن الشراء
-
CSأماكن الشراء
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C2أماكن الشراء
-
G2أماكن الشراء
-
OLED 4K60HZ
معدل التحديث65" 55" 48"
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OLED 4K120HZ
معدل التحديث65" 55"
-
OLED evo 4K
مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث83" 77"
-
تلفزيون OLED
evo 4K مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث65"
* 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
-
الحافة الضيقة
-
الحافة الضيقة
-
حافة انسيابيةوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
حافة انسيابية
حامل الجدار بتصميم المعرضوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..
* يتم دعم دقة الألوان بنسبة 100٪ في جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED. حجم اللون 100 ٪ مدعوم من قبل جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED باستثناء OLED evo ART90.
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
* ستتوفر تفاصيل Dolby Vision Precision كجزء من تحديث Dolby Vision IQ الذي سيصدر في يوليو 2022. قد يختلف التوقيت الدقيق حسب البلد.
Quality
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
صوت محيطي افتراضي
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
الصوت
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Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.
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VRR
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VRR
* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
-
واي فاي 6HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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- تتميز سلسلة OLED G2 وC2 من إل جي بحواف رقيقة للغاية.
- تتميز سلسلة OLED من إل جي G2 وسلسلة Z 77 حصريا بظهر مسطح مع تصميم المعرض.
- تتضمن عبوة تلفزيون OLED من إل جي بتصميم المعرض حامل التثبيت. سلسلة G2 و77Z2. نظرًا لأن هذه الطرازات يتم تثبيته على الجدار فهي تتضمن كتيفة تثبيت رقيقة. يمكنك شراء حامل التلفزيون بشكل منفصل.
- يمكن استخدام حامل المعرض مع موديلات 65 "و55" OLED G2 وC2 وA2 فقط من إل جي.
- يدعم الحامل الأرضي طرازات 48C2 و 42C2 و 48A2.
- يميل حامل تلفزيون G2 الدوار حوالي 4 درجات عند تثبيته.
- يُباع كل من حامل المعرض وحامل الارضية والحامل الدوار بشكل منفصل.