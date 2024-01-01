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شعار LG OLEDاختر OLED الخاصة بك
الشاشة
تميز، تطور دائم
OLED EVO
شاهد تلفزيون OLED
بشكل لم يسبق له
مثيل بوضوح ساطع
معزز السطوع
معزز السطوع
معزز السطوع
أكثر سطوعا من
أي وقت مضى
تضيء وحدات البكسل ذاتية الإضاءة بشكل لم يسبق له مثيل.
يعد معالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي
بمثابة جوهر التحكم في وحدات البكسل في OLED evo
من إل جي. ينضم ذلك إلى معزز السطوع القوي، مما يجعل
G2 أكثر سطوعًا بنسبة 30% من الطرازات الأخرى خلاف
OLED evo 1,2ومعزز السطوع، مما يجعل C2
أكثر سطوعًا بنسبة 20%.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
تقنية الإضاءة الذاتية
خالي من الإضاءة الخلفية
من أجل ظلام حقيقي
ومليارات الألوان الثرية
تباين لانهائي
ما وراء الأسود،
الأسود الفائق
شاهد الفرق الذي يصنعه اللون الأسود المثالي. تعمل وحدات
البكسل ذاتية الإضاءة على تشغيل وإيقاف تشغيل نفسها بدون
إضاءة خلفية، لذلك تظل المناطق المظلمة مظلمة مثل العقيق و
الأضواء الساطعة ساطعة بشكل استثنائي.
دقة ألوان 100%
تمثيل حقيقي للألوان
اختبر الألوان بالدقة التي أرادها منشئ المحتوى. دون تشوه.
دون مغالاة. بفضل درجات الألوان الطبيعية التي تتوافق مع
محتوى المصدر الأصلي، تم اعتماد لوحات OLED من
انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% * مقارنة
بشاشات LCD التقليدية، والتي تصل إلى ما بين 70-80%3.
*مع 125 نمطًا لونيًا CIE DE2000 من إل جي من قبل انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% تم قياسها وفقًا للمعيار OLED تم اعتماد لوحة
دقة ألوان 100%
تمثيل حقيقي للألوان
اختبر الألوان بالدقة التي أرادها منشئ المحتوى. دون تشوه.
دون مغالاة. بفضل درجات الألوان الطبيعية التي تتوافق مع
محتوى المصدر الأصلي، تم اعتماد لوحات OLED من
انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% * مقارنة
بشاشات LCD التقليدية، والتي تصل إلى ما بين 70-80%3.
*مع 125 نمطًا لونيًا CIE DE2000 من إل جي من قبل انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% تم قياسها وفقًا للمعيار OLED تم اعتماد لوحة
نطاق ألوان 100%
استمتع ببُعد جديد للون
بداية من أحلك المشاهد الليلية إلى أكثر الإطارات سطوعًا،
تغطي كل صبغة داخل مساحة الألوان ثلاثية الأبعاد نطاق الإضاءة
الكامل للتلفزيون. تم اعتماد هذا الإنجاز المتمثل في
نطاق الألوان بنسبة 100%* من قبل انترتك.
*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة عة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل انترتك.
شاشة مريحة للعين
أكثر راحة للعين
حتى بعد ماراثون الفيلم الملحمي، تشعر العيون
بالانتعاش. يعد تلفزيون OLED حاصل على اعتماد
توفالو راينلاند لإصدار كمية غير ضارة من الضوء
الأزرق * . خالي من الوميض، المعتمد من
أندررايتر، يخلو من ومضات الشاشة التي تسبب
إجهاد العين. يتم أيضًا التخلص من الوميض الساطع و
المتعب من خلال التحقق من الخلو من الوميض ** من أندررايتر
*تم اعتماد أجهزة تلفزيون OLED من إل جي كشاشات ذات إضاءة زرقاء منخفضة بواسطة توفالو
راينلاند لسلامة العين®.
**تم اعتماد لوحات تلفزيون OLED من إل جي على أنها خالية من الوميض وخالية من الانزعاج من قبل مختبرات أندررايتر (UL) .
أحجام متنوعة
من الأكبر في العالم إلى
الأصغر، لدينا تلفزيون
OLED مناسب لكل بيئة
الحجم الشخصي
اقترب أكثر من الحدث
ارتقِ بمستوى شاشة الألعاب لديك مع OLED من إل جي الأصغر حجمًا.
يعد الطرازان مقاس 42 بوصة5و 48 بوصة6مناسبًا تمامًا لركن لعبتك،
ومع ذلك يجلبان الانغماس الكبير في كل ما تلعبه.
عناية OLED
تجعل عناية OLED من
السهل منح شاشتك
الرعاية التي تستحقها
قائمة OLED مخصصة
انقر للحصول على الرعاية
تمتع براحة مشاهدة الصورة المثالية لبيئة المشاهدة الخاصة بك،
واحصل على توصيات مخصصة بناءً على عادات الاستخدام
الخاصة بك بعد موافقتك.
رنة بين كل طراز
-
A2أماكن الشراء
-
CSأماكن الشراء
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C2أماكن الشراء
-
G2أماكن الشراء
-
OLED 4K60HZ
معدل التحديث65" 55" 48"
-
OLED 4K120HZ
معدل التحديث65" 55"
-
OLED evo 4K
مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث83" 77"
-
تلفزيون OLED
evo 4K مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث65"
* 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
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الحافة الضيقة
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الحافة الضيقة
-
حافة انسيابيةوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
حافة انسيابية
حامل الجدار بتصميم المعرضوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..
* يتم دعم دقة الألوان بنسبة 100٪ في جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED. حجم اللون 100 ٪ مدعوم من قبل جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED باستثناء OLED evo ART90.
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
* ستتوفر تفاصيل Dolby Vision Precision كجزء من تحديث Dolby Vision IQ الذي سيصدر في يوليو 2022. قد يختلف التوقيت الدقيق حسب البلد.
Quality
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
صوت محيطي افتراضي
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
الصوت
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Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.
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VRR
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VRR
* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
-
واي فاي 6HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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- 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
- مقارنة استنادًا إلى قياس الأبيض الكلي لأجهزة تلفزيون LG OLED، مع استبعاد سلسلة OLED evo.
- مقارنةً بتلفزيونات LCD من إل جي وتم قياسها وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
- تعد تقنية 8K متوفر في سلسلة OLED Z2 من إل جي.
- يتوافر طراز 42 بوصة فقط في سلسلة OLED C2 من إل جي.
- يتوافر طراز 48 بوصة في سلسلة OLED C2 من إل جي و A2.
- يتوافر طراز 88 بوصة فقط في سلسلة OLED Z2 من إل جي.
- يتوافر طراز 83 بوصة في سلسلة OLED G2 من إل جي و C2.