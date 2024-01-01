Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

شعار LG OLED

اختر OLED الخاصة بك
يتم عرض صورة مجردة ملونة على تلفزيون OLED evo من إل جي يتم عرض صورة مجردة ملونة على تلفزيون OLED evo من إل جي

الشاشة

تميز، تطور دائم

معزز السطوع

أكثر سطوعا من
أي وقت مضى

تضيء وحدات البكسل ذاتية الإضاءة بشكل لم يسبق له مثيل.
يعد معالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي
بمثابة جوهر التحكم في وحدات البكسل في OLED evo 
من إل جي. ينضم ذلك إلى معزز السطوع القوي، مما يجعل
G2 أكثر سطوعًا بنسبة 30% من الطرازات الأخرى خلاف
OLED evo 1,2ومعزز السطوع، مما يجعل C2
أكثر سطوعًا بنسبة 20%.

*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.

4 مستويات للعرض من الأعلى. التخلي عن الإضاءة الخلفية وتجميع 3 مستويات معًا لتكوين صورة نابضة بالحياة.
4 مستويات للعرض من الأعلى. التخلي عن الإضاءة الخلفية وتجميع 3 مستويات معًا لتكوين صورة نابضة بالحياة.

تقنية الإضاءة الذاتية

خالي من الإضاءة الخلفية
من أجل ظلام حقيقي
ومليارات الألوان الثرية

تظهر كلمات 'الأسود الفائق' بخط عريض، ثم يظهر من الأسفل جبل جليدي وعرة ذات أخاديد معقدة تظهر كلمات 'الأسود الفائق' بخط عريض، ثم يظهر من الأسفل جبل جليدي وعرة ذات أخاديد معقدة
تظهر كلمات 'الأسود الفائق' بخط عريض، ثم يظهر من الأسفل جبل جليدي وعرة ذات أخاديد معقدة تظهر كلمات 'الأسود الفائق' بخط عريض، ثم يظهر من الأسفل جبل جليدي وعرة ذات أخاديد معقدة
تظهر كلمات 'الأسود الفائق' بخط عريض، ثم يظهر من الأسفل جبل جليدي وعرة ذات أخاديد معقدة تظهر كلمات 'الأسود الفائق' بخط عريض، ثم يظهر من الأسفل جبل جليدي وعرة ذات أخاديد معقدة

تباين لانهائي

ما وراء الأسود،
الأسود الفائق

شاهد الفرق الذي يصنعه اللون الأسود المثالي. تعمل وحدات
البكسل ذاتية الإضاءة على تشغيل وإيقاف تشغيل نفسها بدون
إضاءة خلفية، لذلك تظل المناطق المظلمة مظلمة مثل العقيق و
الأضواء الساطعة ساطعة بشكل استثنائي.

En toda la pantalla aparece una vista aérea de una ciudad costera con tráfico circulando por un puente mientras se pone el sol. Se recorta y se muestra en una pantalla de televisión LG OLED con los colores originales sin cambios. En toda la pantalla aparece una vista aérea de una ciudad costera con tráfico circulando por un puente mientras se pone el sol. Se recorta y se muestra en una pantalla de televisión LG OLED con los colores originales sin cambios. En toda la pantalla aparece una vista aérea de una ciudad costera con tráfico circulando por un puente mientras se pone el sol. Se recorta y se muestra en una pantalla de televisión LG OLED con los colores originales sin cambios.
En toda la pantalla aparece una vista aérea de una ciudad costera con tráfico circulando por un puente mientras se pone el sol. Se recorta y se muestra en una pantalla de televisión LG OLED con los colores originales sin cambios. En toda la pantalla aparece una vista aérea de una ciudad costera con tráfico circulando por un puente mientras se pone el sol. Se recorta y se muestra en una pantalla de televisión LG OLED con los colores originales sin cambios. En toda la pantalla aparece una vista aérea de una ciudad costera con tráfico circulando por un puente mientras se pone el sol. Se recorta y se muestra en una pantalla de televisión LG OLED con los colores originales sin cambios.

دقة ألوان 100%

تمثيل حقيقي للألوان

اختبر الألوان بالدقة التي أرادها منشئ المحتوى. دون تشوه.
دون مغالاة. بفضل درجات الألوان الطبيعية التي تتوافق مع
محتوى المصدر الأصلي، تم اعتماد لوحات OLED من
انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% * مقارنة
بشاشات LCD التقليدية، والتي تصل إلى ما بين 70-80%3.

*مع 125 نمطًا لونيًا CIE DE2000 من إل جي من قبل انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% تم قياسها وفقًا للمعيار  OLED تم اعتماد لوحة

دقة ألوان 100%

تمثيل حقيقي للألوان

اختبر الألوان بالدقة التي أرادها منشئ المحتوى. دون تشوه.
دون مغالاة. بفضل درجات الألوان الطبيعية التي تتوافق مع
محتوى المصدر الأصلي، تم اعتماد لوحات OLED من
انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% * مقارنة
بشاشات LCD التقليدية، والتي تصل إلى ما بين 70-80%3.

*مع 125 نمطًا لونيًا CIE DE2000 من إل جي من قبل انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% تم قياسها وفقًا للمعيار  OLED تم اعتماد لوحة

تصبح بتلات الخوخ أكثر إشراقًا ونضارة مع تفتح الزهرة
تصبح بتلات الخوخ أكثر إشراقًا ونضارة مع تفتح الزهرة

نطاق ألوان 100%

استمتع ببُعد جديد للون

بداية من أحلك المشاهد الليلية إلى أكثر الإطارات سطوعًا،
تغطي كل صبغة داخل مساحة الألوان ثلاثية الأبعاد نطاق الإضاءة
الكامل للتلفزيون. تم اعتماد هذا الإنجاز المتمثل في
نطاق الألوان بنسبة 100%* من قبل انترتك.

*نطاق مجموعة ألوان الشاشة (CGV) يكافئ أو تتجاوز نطاق مجموعة عة ألوان الشاشة لمساحة ألوان DCI-P3 وفق ما تم التحقق منها بشكل مستقل من قبل انترتك.

شاشة مريحة للعين

أكثر راحة للعين

منظر جانبي عن قرب لطفل ينظر نحو تلفزيون غير موجود في الإطار منظر جانبي عن قرب لطفل ينظر نحو تلفزيون غير موجود في الإطار

حتى بعد ماراثون الفيلم الملحمي، تشعر العيون
بالانتعاش. يعد تلفزيون OLED حاصل على اعتماد
توفالو راينلاند لإصدار كمية غير ضارة من الضوء
الأزرق * . خالي من الوميض، المعتمد من
أندررايتر، يخلو من ومضات الشاشة التي تسبب
إجهاد العين. يتم أيضًا التخلص من الوميض الساطع و
المتعب من خلال التحقق من الخلو من الوميض ** من أندررايتر

*تم اعتماد أجهزة تلفزيون OLED من إل جي كشاشات ذات إضاءة زرقاء منخفضة بواسطة توفالو راينلاند لسلامة العين®.
**تم اعتماد لوحات تلفزيون OLED من إل جي على أنها خالية من الوميض وخالية من الانزعاج من قبل مختبرات أندررايتر (UL) .

الحجم الشخصي

اقترب أكثر من الحدث

ارتقِ بمستوى شاشة الألعاب لديك مع OLED من إل جي الأصغر حجمًا.
يعد الطرازان مقاس 42 بوصة5و 48 بوصة6مناسبًا تمامًا لركن لعبتك،
ومع ذلك يجلبان الانغماس الكبير في كل ما تلعبه.

معرفة المزيد
انظر كيف تتم المقا
رنة بين كل طراز
prev
next
  • OLED 4K
    60HZ

    معدل التحديث

    65" 55" 48"
  • OLED 4K
    120HZ

    معدل التحديث

    65" 55"
  • OLED evo 4K

    مع معزز السطوع القوي

    120HZ

    معدل التحديث

    83" 77"
  • تلفزيون OLED
    evo 4K مع معزز السطوع القوي
    120HZ

    معدل التحديث

    65"

* 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.

الشاشة
المعالج
  • الحافة الضيقة
  • الحافة الضيقة
  • حافة انسيابية
    وزن أكثر خفة

    مواد من الألياف المركبة

  • حافة انسيابية
    حامل الجدار بتصميم المعرض
    وزن أكثر خفة

    مواد من الألياف المركبة

التصميم

  • خرائط درجات الألوان الديناميكية

  • خرائط درجات الألوان الديناميكية

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..

* يتم دعم دقة الألوان بنسبة  100٪  في جميع موديلات  تلفزيون 2022  OLED. حجم اللون 100 ٪ مدعوم من قبل جميع موديلات  تلفزيون 2022  OLED باستثناء  OLED evo ART90.

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي

* ستتوفر تفاصيل  Dolby Vision Precision  كجزء من تحديث  Dolby Vision IQ  الذي سيصدر في يوليو  2022.  قد يختلف التوقيت الدقيق حسب البلد.

Picture
Quality
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.

جودة
الصوت
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.

ذكاء اصطناعي / منتج ذكي
  • VRR
  • VRR

* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC

الألعاب

  • واي فاي 5

    HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة

  • واي فاي 5

    HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة

  • واي فاي 5

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة

  • واي فاي 6

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
Connectivity

  • نظرة عامة

  • الشاشة

  • السينما

  • الألعاب

  • التصميم

  • الاستدامة

  1. 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
  2. مقارنة استنادًا إلى قياس الأبيض الكلي لأجهزة تلفزيون LG  OLED،  مع استبعاد سلسلة  OLED evo.
  3. مقارنةً بتلفزيونات LCD من إل جي وتم قياسها وفقًا لمعيار  CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
  4. تعد تقنية 8K متوفر في سلسلة OLED Z2 من إل جي.
  5. يتوافر طراز 42 بوصة فقط في سلسلة OLED C2 من إل جي.
  6. يتوافر طراز 48 بوصة في سلسلة OLED C2 من إل جي و A2.
  7. يتوافر طراز 88 بوصة فقط في سلسلة  OLED Z2 من إل جي.
  8. يتوافر طراز 83 بوصة في سلسلة OLED G2  من إل جي و C2.
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 