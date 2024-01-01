دقة ألوان 100%

تمثيل حقيقي للألوان

اختبر الألوان بالدقة التي أرادها منشئ المحتوى. دون تشوه.

دون مغالاة. بفضل درجات الألوان الطبيعية التي تتوافق مع

محتوى المصدر الأصلي، تم اعتماد لوحات OLED من

انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% * مقارنة

بشاشات LCD التقليدية، والتي تصل إلى ما بين 70-80%3.

*مع 125 نمطًا لونيًا CIE DE2000 من إل جي من قبل انترتك للحصول على دقة ألوان بنسبة 100% تم قياسها وفقًا للمعيار OLED تم اعتماد لوحة