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شعار LG OLED

اختر OLED الخاصة بك
شخصية من ألعاب الخيال العلمي تمر عبر نفق به أضواء نيون شخصية من ألعاب الخيال العلمي تمر عبر نفق به أضواء نيون

الألعاب

رؤية الفائز

بطل معتمد

حصل تلفزيون OLED من إل جي على جائزة الأداء
العالي للألعاب الذهبية * من توفالو راينلاند، مما يؤكد
أن الشاشات تتميز بأعلى درجات تكنولوجيا العرض للألعاب.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت انترتك أجهزة التلفزيون لأداء
الألعاب المؤهل نظرًا للألوان الفائقة ودعم تقنية HDR.

*ينطبق الأداء العالي للألعاب الذهبية (اختبار توفالو راينلاند) على جميع تلفزيونات سلسلة OLED 2022 من إل جي باستثناء سلسلة OLED A من إل جي.
**معرّف الشهادة الموجود في الشعار خاص بطرازات OLED مقاس 65 بوصة. ستختلف أرقام معرف الشهادة لكل مقاس من تلفزيونات OLED.

الألعاب المعززة

حقق انتصارك مع ميزات
تغيير قواعد اللعبة

مشهد لمنزل صغير خيالي المظهر مع الأشجار والفطر والصخور الكبيرة تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم مشهد لمنزل صغير خيالي المظهر مع الأشجار والفطر والصخور الكبيرة تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم

HGiG

إعدادات HDR, كما
أرادها مطور اللعبة.

تم تطوير HGiG4 لتطبيق إعدادات HDR المثلى بما يتماشى
مع نطاق أداء تلفزيونك. تمتع بصور أكثر دقة بدون الكثير
من التشبع أو المناطق الأكثر تفشيا، والعب بالطريقة
التي يريدها منشئ المحتوى على نحو تام.

وحدة تحكم في الألعاب أمام تلفاز OLED من LG يعرض لعبة قتالية يقوم فيها مقاتلان مفتولا العضلات بتوجيه اللكمات أحدهما إلى الآخر.

ممارسة الألعاب بزمن وصول منخفض

الحد الأدنى من التباطؤ، والحد الأقصى من المتعة

يمكنك تشغيل ألعاب القتال المفضلة لديك كما لو كانت في الزمن الفعلي بفضل زمن
الوصول المنخفض للغاية الذي يتميز به تلفاز OLED من LG. اضغط فحسب على زر
في وحدة التحكم وستبدأ الإثارة في التدفق بشكل متزامن،
وبذلك يمكنك توجيه تلك اللكمات القاضية سريعًا وكسب الجوائز الذهبية.

*تمت محاكاة صور الشاشة.

الاستعداد للعب

ما عالم الألعاب الذي
سوف تستكشفه أولاً؟

مشهد يظهر به تلفزيون OLED من إل جي في غرفة الألعاب. أثناء الضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد، تظهر لوحة معلومات اللعبة على الشاشة.

لوحة التحكم

تحكم في عالم
الألعاب الخاص بك

لن يتم إيقاف اللعبة مؤقتًا بعد الآن لتغيير الإعدادات.
يمكنك الوصول إليها أثناء اللعب باستخدام لوحة التحكم باللعبة.
أنت دائمًا على بعد نقرات قليلة من إعدادات اللعبة المثالية
كما يمكنك التحقق من معدل التحديث في الوقت الفعلي.

معرفة المزيد
انظر كيف تتم المقا
رنة بين كل طراز
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  • OLED 4K
    60HZ

    معدل التحديث

    65" 55" 48"
  • OLED 4K
    120HZ

    معدل التحديث

    65" 55"
  • OLED evo 4K

    مع معزز السطوع القوي

    120HZ

    معدل التحديث

    83" 77"
  • تلفزيون OLED
    evo 4K مع معزز السطوع القوي
    120HZ

    معدل التحديث

    65"

* 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.

الشاشة
المعالج
  • الحافة الضيقة
  • الحافة الضيقة
  • حافة انسيابية
    وزن أكثر خفة

    مواد من الألياف المركبة

  • حافة انسيابية
    حامل الجدار بتصميم المعرض
    وزن أكثر خفة

    مواد من الألياف المركبة

التصميم

  • خرائط درجات الألوان الديناميكية

  • خرائط درجات الألوان الديناميكية

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

  • شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية

    دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة

* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..

* يتم دعم دقة الألوان بنسبة  100٪  في جميع موديلات  تلفزيون 2022  OLED. حجم اللون 100 ٪ مدعوم من قبل جميع موديلات  تلفزيون 2022  OLED باستثناء  OLED evo ART90.

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي

* ستتوفر تفاصيل  Dolby Vision Precision  كجزء من تحديث  Dolby Vision IQ  الذي سيصدر في يوليو  2022.  قد يختلف التوقيت الدقيق حسب البلد.

Picture
Quality
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    صوت محيطي افتراضي

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.

جودة
الصوت
  • Airplay 2
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم
  • Airplay 2

    تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

    استعداد

    دائم

* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.

ذكاء اصطناعي / منتج ذكي
  • VRR
  • VRR

* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC

الألعاب

  • واي فاي 5

    HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة

  • واي فاي 5

    HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة

  • واي فاي 5

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة

  • واي فاي 6

    HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
Connectivity

  • نظرة عامة

  • الشاشة

  • السينما

  • الألعاب

  • التصميم

  • الاستدامة

  1. دعم  NVIDIA G-Sync  على سلسلة  LG OLED Z2، وG2، وC2، وCS، وB2.
  2. تتوفر تقنية AMD FreeSync Premium في سلسلة OLED Z2 وG2 وC2 من إل جي.
  3. تدعم سلاسل OLED Z2  من إل جي G2, C2 ألعاب دولبي فيجن 4K بسرعة 120 هرتز.
  4. تعد HGIG مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
  5. يتوفر اتصال واي فاي 6 في سلسلة OLED Z2 وG2 من إل جي.
  6. طراز  42  بوصة متوفر فقط في سلسلة  LG OLED C2.
  7. طراز  48  بوصة متوفر في سلسلة  LG OLED C2 وA2.
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
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