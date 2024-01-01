We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شعار LG OLEDاختر OLED الخاصة بك
الألعاب
رؤية الفائز
بطل معتمد
حصل تلفزيون OLED من إل جي على جائزة الأداء
العالي للألعاب الذهبية * من توفالو راينلاند، مما يؤكد
أن الشاشات تتميز بأعلى درجات تكنولوجيا العرض للألعاب.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت انترتك أجهزة التلفزيون لأداء
الألعاب المؤهل نظرًا للألوان الفائقة ودعم تقنية HDR.
*ينطبق الأداء العالي للألعاب الذهبية (اختبار توفالو راينلاند) على جميع تلفزيونات
سلسلة OLED 2022 من إل جي باستثناء سلسلة OLED A من إل جي.
**معرّف الشهادة الموجود في الشعار خاص بطرازات OLED مقاس 65 بوصة. ستختلف أرقام معرف الشهادة لكل مقاس من تلفزيونات OLED.
الألعاب المعززة
حقق انتصارك مع ميزات
تغيير قواعد اللعبة
استجابة خالية من التقطيع
الطريقة السلسة للعب
ونظرًا لأن وحدات البكسل ذاتية الإضاءة في LG OLED تُنير بشكل مستقل، تحقق
الشاشة وقت استجابة يصل إلى 0.1 مللي ثانية الوقت* للحصول على صور مرئية أكثر
وضوحًا. يواكب معدل التحديث المتغيّر (VRR*)
التغييرات في معدل الإطارات لتقليل تمزق الصورة. وبفضل عرض النطاق الترددي
الذي يبلغ 48 جيجابت في الثانية،
*تم اختبار وقت الاستجابة واعتماده من قبل Intertek.
**VRR هي مواصفة معتمدة لـ HDMI 2.1 وهي مدعومة على سلسلة LG OLED Z2، وG2، وC2، وCS، وB2.
***صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
تقنية G-SYNC من انفيديا
تقنية AMD FreeSync الفائقة
حتى عندما تكون الحركة سريعة للغاية، تحافظ تقنية G-Sync
من انفيديا1 على سلاسة اللعبة. تمتع بالجمع بين هذه
التقنية ووحدات البكسل الحادة والدقيقة ذاتية الإضاءة من OLED
من إل جي للحصول على تجربة فائقة الاستجابة مع حركة سلسة.
تعمل تقنية AMD FreeSync Premium2 على التخلص من
تمزق وتقطعات الشاشة للاستمتاع بألعاب ذات زمن انتقال منخفض
للغاية. يبدو كل شيء على الشاشة سلسًا بشكل مذهل من خلال
الحفاظ على تزامن الشاشة مع معدل إطارات لعبتك.
*تتوافق G-SYNC من إنفيديا مع بطاقات الرسومات RTX 20 ,RTX 30 ,GTX 16 وحدات معالجة الرسومات الأقدم لا تدعم التوافق مع تقنية G-SYNC.
الألعاب بتقنية دولبي فيجن
ذرو ألعاب HDR
تعد تقنية OLED من إل جي هي الأولى في الصناعة التي
تدعم ألعاب دولبي فيجن 4K عند 1203 هرتز.
شاهد لعبتك تمامًا مثل الحياة الواقعية عندما تتميز بتقنية
HDR السلسة للغاية والحركة السائلة 120 هرتز.
HGiG
إعدادات HDR, كما
أرادها مطور اللعبة.
تم تطوير HGiG4 لتطبيق إعدادات HDR المثلى بما
يتماشى
مع نطاق أداء تلفزيونك. تمتع بصور أكثر دقة بدون الكثير
من التشبع أو المناطق الأكثر تفشيا، والعب بالطريقة
التي يريدها منشئ المحتوى على نحو تام.
ممارسة الألعاب بزمن وصول منخفض
الحد الأدنى من التباطؤ، والحد الأقصى من المتعة
يمكنك تشغيل ألعاب القتال المفضلة لديك كما لو كانت في الزمن الفعلي بفضل زمن
الوصول المنخفض للغاية الذي يتميز به تلفاز OLED من LG. اضغط فحسب على زر
في وحدة التحكم وستبدأ الإثارة في التدفق بشكل متزامن،
وبذلك يمكنك توجيه تلك اللكمات القاضية سريعًا وكسب الجوائز الذهبية.
*تمت محاكاة صور الشاشة.
الاستعداد للعب
ما عالم الألعاب الذي
سوف تستكشفه أولاً؟
مدير الألعاب
شاشة ألعابك الرائعة
بغض النظر عنما تلعبه، تأكد من أنه يبدو صحيحًا تمامًا. يمنحك
مدير الألعاب الإعدادات المثالية وفقًا للنوع. قلل التأخر في
الألعاب الرياضية، واكتشف الأعداء في عناوين FPS.
وشاهد المجد الخيالي الحقيقي للشخصيات في مغامرات RPG.
تعمق أكثر في التحسينات وتمتع بالألعاب في أفضل حالاتها.
لوحة التحكم
تحكم في عالم
الألعاب الخاص بك
لن يتم إيقاف اللعبة مؤقتًا بعد الآن لتغيير الإعدادات.
يمكنك الوصول إليها أثناء اللعب باستخدام لوحة التحكم باللعبة.
أنت دائمًا على بعد نقرات قليلة من إعدادات اللعبة المثالية
كما يمكنك التحقق من معدل التحديث في الوقت الفعلي.
رنة بين كل طراز
-
A2أماكن الشراء
-
CSأماكن الشراء
-
C2أماكن الشراء
-
G2أماكن الشراء
-
OLED 4K60HZ
معدل التحديث65" 55" 48"
-
OLED 4K120HZ
معدل التحديث65" 55"
-
OLED evo 4K
مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث83" 77"
-
تلفزيون OLED
evo 4K مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث65"
* 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
-
الحافة الضيقة
-
الحافة الضيقة
-
حافة انسيابيةوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
حافة انسيابية
حامل الجدار بتصميم المعرضوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..
* يتم دعم دقة الألوان بنسبة 100٪ في جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED. حجم اللون 100 ٪ مدعوم من قبل جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED باستثناء OLED evo ART90.
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
* ستتوفر تفاصيل Dolby Vision Precision كجزء من تحديث Dolby Vision IQ الذي سيصدر في يوليو 2022. قد يختلف التوقيت الدقيق حسب البلد.
Quality
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
صوت محيطي افتراضي
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
الصوت
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.
-
-
-
VRR
-
VRR
* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC
-
واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
-
واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
-
واي فاي 5HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
-
واي فاي 6HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
ابحث محليا
لا نتائجنصيحة: حاول إدخال موقع أو استخدام موقعك الحالي.
يرجى إدخال موقع.
ليس هنالك معلومات.يرجى إعادة المحاولة لإدخال الرمز البريدي.
يرجى إدخال موقع.
- دعم NVIDIA G-Sync على سلسلة LG OLED Z2، وG2، وC2، وCS، وB2.
- تتوفر تقنية AMD FreeSync Premium في سلسلة OLED Z2 وG2 وC2 من إل جي.
- تدعم سلاسل OLED Z2 من إل جي G2, C2 ألعاب دولبي فيجن 4K بسرعة 120 هرتز.
- تعد HGIG مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
- يتوفر اتصال واي فاي 6 في سلسلة OLED Z2 وG2 من إل جي.
- طراز 42 بوصة متوفر فقط في سلسلة LG OLED C2.
- طراز 48 بوصة متوفر في سلسلة LG OLED C2 وA2.