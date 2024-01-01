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شعار LG OLEDاختر OLED الخاصة بك
من إل جي OLED لماذا تلفزيون
مشهد يظهر خلاله تلفزيون OLED evo من إل جي بالظلال ثم يملأ الشاشة بصورة زهرية زاهية ومجردة متراكبة مع النص 'هذا هو ما يتميز به تلفزيون OLED evo'
من إل جي OLED لماذا تلفزيون
مشهد يظهر خلاله تلفزيون OLED evo من إل جي بالظلال ثم يملأ الشاشة بصورة زهرية زاهية ومجردة متراكبة مع النص 'هذا هو ما يتميز به تلفزيون OLED evo'
هذا ما يتميز به تلفزيون
OLED evo
استمتع بتجربة تلفزيون
يتميز بصورة تنبض
لحياة أمام عينيك
أضئ عالمك بتلفاز
OLED evo
الذي يسحر
الألباب من LG.
تقنية الإضاءة الذاتية
تضيء وحدات البكسل
بشكل مستقل
اكتشف الإمكانات الكاملة
للتلفزيون الذي يتسم
بإضاءة خلفية لا حدود لها.
الآن،
الألوان الثرية و
الحيوية تكتسح الساحة.
بداية من الحجم
الشخصي إلى
الشاشة الملحمية
قد تختلف القاسات او الموديلات حسب الدوه او المنطقة
السينما
صنع من أجل الانغماس في
مشاهدة الأفلام
صور تخطف الأنفاس
وصوت واضح
يبهر القلب
الألعاب
تخيل فوزك
التي تظهر بالألوان من هنا.
التصميم
استمتع بمشاهدة الشاشة
من جميع الزوايا
بسلاسة في مساحتك.
يتجاوز التلفزيون مرحلة
الاندماج بمساحتك، فهو
مصمم لخلق مساحة استثنائية.
يتجاوز التلفزيون مرحلة
الاندماج بمساحتك، فهو
مصمم لخلق مساحة استثنائية.
الاستدامة
تلفزيون صديق
للبيئة و
الناس على حد سواء
أفضل وبيئة أكثر استدامة.
منصة webOS
عالمك الخاص من المحتوى
اكتشف OLED من إل
جي من أجلك
-
اختيار رائع يناسب
التصميمات الداخلية الملهمة
أهم ما يميز تشكيلة المنتجات هو اتسام تلفزيون OLED evo بمعالج α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي من إل جي إضافة لمعزز السطوع القوي. يتماشى تصميم المعرض الأنيق مع الجدار الخاص بك مثل اللوحة.
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الاختيار
المثالي للاعبين
اختيار اللاعبين. نقدم لك مجموعة من الأحجام بداية من الحجم الشخصي إلى الملحمي بالإضافة إلى تميز تلفزيون OLED evo من إل جي بمعزز السطوع وأحدث معالجات α9 من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي.
*48 / 42 لا تنطبق تحسينات معزز السطوع على تلفزيون C2.
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الأكثر شهرة لدينا
OLED TV
عادت سلسلة OLED C1 المفضلة لدى الجميع - وأفضل من ذلك من أي وقت مضى ، مثل سلسلة LG OLED TV CS الجديدة. استمتع بجمال C1 ، معبأة بميزات 2022 الجديدة وجهاز ɑ9 Gen5 4K المبتكر معالج AI.
-
تلفزيون و
احد يناسب الجميع
حتى تلفزيون OLED الأقل تكلفة لدينا يحتوي على كل ما تحتاجه. جرب تألق تقنية OLED ذاتية الإضاءة لتجربة ترفيهية رائعة. كل شيء فيما يتعلق بالتلفزيون
رنة بين كل طراز
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A2أماكن الشراء
-
CSأماكن الشراء
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C2أماكن الشراء
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G2أماكن الشراء
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OLED 4K60HZ
معدل التحديث65" 55" 48"
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OLED 4K120HZ
معدل التحديث65" 55"
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OLED evo 4K
مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث83" 77"
-
تلفزيون OLED
evo 4K مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث65"
* 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
-
الحافة الضيقة
-
الحافة الضيقة
-
حافة انسيابيةوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
حافة انسيابية
حامل الجدار بتصميم المعرضوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..
* يتم دعم دقة الألوان بنسبة 100٪ في جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED. حجم اللون 100 ٪ مدعوم من قبل جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED باستثناء OLED evo ART90.
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
* ستتوفر تفاصيل Dolby Vision Precision كجزء من تحديث Dolby Vision IQ الذي سيصدر في يوليو 2022. قد يختلف التوقيت الدقيق حسب البلد.
Quality
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
صوت محيطي افتراضي
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
الصوت
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
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Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.
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VRR
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VRR
* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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واي فاي 6HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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