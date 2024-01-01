مشهد يظهر خلاله تلفزيون OLED evo من إل جي بالظلال ثم يملأ الشاشة بصورة زهرية زاهية ومجردة متراكبة مع النص 'هذا هو ما يتميز به تلفزيون OLED evo'

مشهد يظهر خلاله تلفزيون OLED evo من إل جي بالظلال ثم يملأ الشاشة بصورة زهرية زاهية ومجردة متراكبة مع النص 'هذا هو ما يتميز به تلفزيون OLED evo'

تقنية الإضاءة الذاتية تضيء وحدات البكسل

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