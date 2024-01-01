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شعار LG OLEDاختر OLED الخاصة بك
الاستدامة
شاشة تتميز برؤية
لمستقبل مستدام
مهمتنا
خلق ابتكارات من
شأنها أن توفر
حياة أفضل للجميع،
اليوم وغدا
تفكير صديق للبيئة ويعتني بها
غد صديقللبيئة
دعنا ننتقل إلى غد
أكثر ملائمة للبيئة
التصنيع
جهاز يتميز
بتصميم صديقة للبيئة
العبوات
مواد تعبئة صديقة للبيئة
الاستخدام
الحد من انبعاث
الكربون*
التخلص
استعادة النفايات و
إعادة تدويرها
-
تم الحصول عليها للكفاءة
في استهلاك الموارد وعدم
الاحتواء على مواد خطرة
- التصنيع: منتج خالٍ من الكادميوم وفوسفيد الإنديوم الثلاثي
- الاستخدام: جهاز عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة في أثناء الاستخدام
- التخلص من الجهاز: كفاءة عالية في قابلية إعادة التدوير
-
تم الحصول عليها لانخفاض معدل الانبعاثات
الكربونية ما بين مرحلتي
إنتاج الجهاز والتخلص منه
بالمقارنة مع تلفاز
OLED من إنتاج العام السابق
*ينطبق ملصق البصمة البيئية "انبعاثات ثاني أكسيد كربون منخفضة" على الطرازين 65G2 و65C2 فقط. تحتوي
كل طرازات G2 وC2 الأخرى على ملصق "خضع لقياس ثاني أكسيد الكربون".
-
تم الحصول عليها بناءً على
معدل استخدام المواد المُعاد تدويرها
- التصنيع: استخدام المواد البلاستيكية المُعاد تدويرها في أجزاء التلفاز *حصلت السلسلتان G2 وC2 من تلفاز OLED من LG على شهادة "التحقق من الدعاوى البيئية" استنادًا إلى
إطار التلفاز وغطائه الخلفي. تختلف النسبة المئوية للمحتوى المُعاد تدويره باختلاف الطراز والحجم.
دورة حياة صديقة للبيئة
OLED من إل جي
عمره التشغيلي ما بين مرحلتي الإنتاج والتخلص منه. تستخدم شاشات العرض
مواد بلاستيكية مُعادًا استخدامها عندما تكون الحاجة إلى ذلك مُلحّة، وهي خالية كذلك من المواد
الخطرة، مثل الكادميوم وفوسفيد الإنديوم الثلاثي، ولا تشتمل على إضاءة خلفية
وليس بها إطار معدني بشكل رئيسي. يصلك التلفاز في صندوق من الكرتون المقوى المُعاد تدويره ومعه وحدة
تحكم عن بُعد في كيس مصنوع من مواد حيوية، وينطلق من التلفاز الذي يتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة مستوى
أقل من الانبعاثات في أثناء المشاهدة. عندما يحين وقت التخلص من تلفاز OLED من LG الذي تم إنتاجه في عام 2022،
لا ينبعث منه إلا الحد الأدنى من الانبعاثات في أثناء التخلص منه؛ فهو يتسم بالكفاءة العالية من حيث
قابلية إعادة التدوير، ما يجعله ذا تأثير طفيف للغاية على الكوكب على مدار عمره التشغيلي.
*ينطبق ملصق البصمة البيئية "انبعاثات ثاني أكسيد كربون منخفضة"
65C2 only. All على الطرازين 65G2 و65C2 فقط. تحتوي كل طرازات G2 وC2
الأخرى على ملصق "خضع لقياس ثاني أكسيد الكربون".
مواد تعبئة صديقة للبيئة
صندوق من الورق المقوى القابل لإعادة التدوير مع كيس
لجهاز التحكم عن بعد قائم على أساس حيوي. تم اختيار
جميع المواد بعناية لاعتمادها من حيث عدم التأثير
على البيئة. فقط انظر لعلامة المنتج الصديق للبيئة!
تلفزيون مريح للعين
جهز يعتنيبعينيك
اهتم بعينيك ولا تخف من أي ضرر
عند مشاهدة هذا التلفزيون الرائع
انخفاض مستوى الضوء الأزرق
على عينيك. ينتج تلفزيون OLED من إل جي كمية صغيرة
وغير ضارة من الضوء الأزرق *. لذا، حتى بعد يوم أحد من
الاسترخاء البطيء أمام التلفزيون، تشعر العيون بالانتعاش.
تم اعتماد أجهزة تلفزيون OLED من إل جي كشاشات ذات إضاءة زرقاء منخفضة بواسطة توفالو راينلاند لسلامة العين®.
خالي من الوميض
التعرض له لفترة طويلة - حتى لو كان غير مرئي من
الناحية العملية. أما تلفزيونات OLED من LG
بعينيك من خلال شهادة الخلو من الوميض
(Flicker Free*)2,3,4 من UL.
*حصلت لوحات تلفزيون OLED من إل جي على شهادة الخلو من الوميض من أندررايتر.
الخلو من الوهج لمزيد من الراحة
المجال التي تحصل على شهادة الخلو من الوميض *5,6.
بغض النظر عن مدى سطوع بيئتك المظلمة أو الساطعة،
تنتج لوحات العرض إضاءة معتدلة للحصول على
رؤية أكثر راحة.
*حصلت لوحات تلفزيون OLED من إل جي على شهادة الخلو من الوميض والانزعاج من قبل أندررايتر.
ESG
كوكب جيد مع
ابتكارات إل جي
من أجل غد مشرق
رنة بين كل طراز
-
A2أماكن الشراء
-
CSأماكن الشراء
-
C2أماكن الشراء
-
G2أماكن الشراء
-
OLED 4K60HZ
معدل التحديث65" 55" 48"
-
OLED 4K120HZ
معدل التحديث65" 55"
-
OLED evo 4K
مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث83" 77"
-
تلفزيون OLED
evo 4K مع معزز السطوع القوي120HZ
معدل التحديث65"
* 48/42 نتائج اختبار معزز السطوع لا تنطبق على تلفزيون C2.
-
الحافة الضيقة
-
الحافة الضيقة
-
حافة انسيابيةوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
حافة انسيابية
حامل الجدار بتصميم المعرضوزن أكثر خفة
مواد من الألياف المركبة
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
خرائط درجات الألوان الديناميكية
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
-
شعار خرائط درجات الألوان الديناميكية الاحترافية
دولبي فيجن آ كيو ذات التفاصيل الدقيقة
* جميع منتجات OLED 2022 تدعم تقنية HDR 10 Pro..
* يتم دعم دقة الألوان بنسبة 100٪ في جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED. حجم اللون 100 ٪ مدعوم من قبل جميع موديلات تلفزيون 2022 OLED باستثناء OLED evo ART90.
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 لصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
* ستتوفر تفاصيل Dolby Vision Precision كجزء من تحديث Dolby Vision IQ الذي سيصدر في يوليو 2022. قد يختلف التوقيت الدقيق حسب البلد.
Quality
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
صوت محيطي افتراضي
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
صوت محيطي افتراضي
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
الصوت
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
-
Airplay 2
تقنية التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين
استعداددائم
* تدعم جميع منتجات OLED 2022 مساعد جوجل وأمازون أليكسا وايربلاي2 ، ولكن قد يختلف مدى توفر الخدمة حسب المنطقة.
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VRR
-
VRR
* تدعم جميع منتجات OLED تقنيات HGiG وALLM وeARC
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.0 - -3 لكل وحدة
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واي فاي 5HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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واي فاي 6HDMI 2.1 - -4 لكل وحدة
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- مقارنة الضوء الأزرق المنخفض بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
- ترتبط نتائج شهادة الخلو من الوميض باختبارات لوحة OLED. *مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
- شروط التصوير: شاشة بمعدل 120 هرتز لكل من OLED وLED، الإعداد الافتراضي للصورة/سرعة الغالق: 50FPS 120°.
- قد تختلف النتائج حسب بيئة التصوير والتشغيل.
- تستند النتائج إلى التصنيف الموحد للتوهج (UGR).
- تصدر الشهادة عندما يكون التصنيف الموحد للوميض أقل من 22 عند مشاهدة التلفزيون بين 70 لوكس و 300 لوكس.
- مقارنة بتلفزيونات LED من إل جي.