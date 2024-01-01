دورة حياة صديقة للبيئة

دائرة حياة تلفزيون

OLED من إل جي

تم تصميم تلفاز OLED من LG ليغدو صديقًا بدرجة أكبر للبيئة، وذلك على مدار

عمره التشغيلي ما بين مرحلتي الإنتاج والتخلص منه. تستخدم شاشات العرض

مواد بلاستيكية مُعادًا استخدامها عندما تكون الحاجة إلى ذلك مُلحّة، وهي خالية كذلك من المواد

الخطرة، مثل الكادميوم وفوسفيد الإنديوم الثلاثي، ولا تشتمل على إضاءة خلفية

وليس بها إطار معدني بشكل رئيسي. يصلك التلفاز في صندوق من الكرتون المقوى المُعاد تدويره ومعه وحدة

تحكم عن بُعد في كيس مصنوع من مواد حيوية، وينطلق من التلفاز الذي يتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة مستوى

أقل من الانبعاثات في أثناء المشاهدة. عندما يحين وقت التخلص من تلفاز OLED من LG الذي تم إنتاجه في عام 2022،

لا ينبعث منه إلا الحد الأدنى من الانبعاثات في أثناء التخلص منه؛ فهو يتسم بالكفاءة العالية من حيث

قابلية إعادة التدوير، ما يجعله ذا تأثير طفيف للغاية على الكوكب على مدار عمره التشغيلي.

*ينطبق ملصق البصمة البيئية "انبعاثات ثاني أكسيد كربون منخفضة"

65C2 only. All على الطرازين 65G2 و65C2 فقط. تحتوي كل طرازات G2 وC2

الأخرى على ملصق "خضع لقياس ثاني أكسيد الكربون".