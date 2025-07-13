We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Mando a distancia Magic Remote para televisores de la serie 2021
Cómo registrarlo
Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
Cómo registrar el mando a distancia Magic Remote.
Para usar el mando a distancia Magic Remote, en primer lugar emparéjalo con tu televisor.
1. Ponle las pilas al Magic Remote y enciende el televisor.
2. Apunta al televisor con el mando a distancia Magic Remote y pulsa el botón de rueda (OK) del mando a distancia.
* Si no se puede registrar el mando a distancia Magic Remote en el televisor, prueba de nuevo después de apagar y volver a encender el televisor.
Cómo anular el registro del mando a distancia Magic Remote.
Mantén pulsados los botones (HOME) y (Atrás) del mando a distancia a la vez durante cinco segundos para anular el emparejamiento del mando a distancia Magic Remote con tu televisor.
* Mantén pulsados los botones (Home) y (Ajustes) a la vez durante más de 5 segundos para desconectar y anular el registro del mando a distancia Magic Remote al mismo tiempo.
* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.
* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.
