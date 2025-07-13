Mando a distancia Magic Remote para televisores de la serie 2021

Para usar el mando a distancia Magic Remote, en primer lugar emparéjalo con tu televisor.

1. Ponle las pilas al Magic Remote y enciende el televisor.

2. Apunta al televisor con el mando a distancia Magic Remote y pulsa el botón de rueda (OK) del mando a distancia.

* Si no se puede registrar el mando a distancia Magic Remote en el televisor, prueba de nuevo después de apagar y volver a encender el televisor.