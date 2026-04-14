LG ELECTRONICS PRESENTA LA NUEVA GAMA QNED EVO MINI LED 2026 Y UN MODELO DE 115 PULGADAS

La nueva gama de televisores de la compañía llega al mercado europeo, destacando por la excelente calidad de imagen de su tecnología exclusiva y la integración de un avanzado procesador con Inteligencia Artificial

Madrid, 14 de abril de 2026 — LG Electronics (LG) presenta su gama QNED evo Mini LED 2026, liderada por un nuevo modelo de 115 pulgadas y con su tecnología exclusiva Dynamic QNED Color Pro1. Una gama diseñada para que los usuarios puedan disfrutar al máximo del ocio en el hogar, los nuevos modelos de la compañía, con tamaños para todos los gustos, combinan imagen y sonido de vanguardia impulsados por inteligencia artificial, convirtiéndose en los mejores aliados de cinéfilos, gamers y apasionados del deporte.

Colores más vivos y mayor contraste para una experiencia visual envolvente

Con los nuevos modelos de este año, la calidad de imagen de QNED alcanza nuevos horizontes, gracias a su tecnología exclusiva Dynamic QNED Color Pro1 y a Precision Dimming Ultra2.

La tecnología del primero optimiza la distribución del color, lo que ayuda a mantener tonos intensos y precisos incluso en las escenas HDR más luminosas. Certificada por Intertek por lograr un volumen de color del 100 %3, esta amplia cobertura de la gama cromática asegura una reproducción fiel del color en las pantallas QNED evo de mayor tamaño, intensificando el impacto al ver escenas deportivas muy luminosas o al jugar a videojuegos.

El procesador con IA α (Alpha) 8 Gen 34 de LG es el cerebro detrás de esta gran calidad visual. Ahora los televisores QNED aprovechan el procesador de los televisores OLED garantizando imágenes de calidad incluso en las pantallas más grandes sin renunciar al brillo o la fidelidad del color.

Esto permite que la tecnología Precision Dimming Ultra coordine miles de zonas de atenuación local, controlando con precisión la luz para revelar los detalles más sutiles en escenas oscuras mientras mantiene con una claridad nítida las zonas más luminosas. Como resultado, los negros son más profundos y luces más limpias, logrando un contraste más potente que preserva la profundidad incluso en escenas con muchas sombras, sea cual sea el tamaño de la pantalla.

El procesador que pone la IA al servicio de la imagen y la personalización

La Inteligencia Artificial del α (Alpha) 8 Gen 3 de LG, a través de diferentes tecnologías, optimiza aún más la calidad audiovisual de los nuevos QNED mientras la complementa con un conjunto de mejoras diseñadas para elevar la experiencia de uso y asegurar la sencillez de las interacciones.

AI Super Upscaling5, por ejemplo, analiza los objetos en pantalla con algoritmos de aprendizaje profundo para refinar la textura, los bordes y los detalles más pequeños, produciendo imágenes 4K de aspecto más natural que se mantienen nítidas en pantallas más grandes. AI Picture Pro, por su parte trabaja en 2.040 zonas independientes, identificando y mejorando rostros, cuerpos y otros elementos clave para aumentar la profundidad y el detalle percibidos. Finalmente, Dynamic Tone Mapping Pro6 analiza cada fotograma para ajustar la resolución, el brillo y la claridad de forma dinámica.

Sin embargo, garantizar la mejor experiencia audiovisual en casa no solo depende de la calidad de imagen, sino también de un sonido a la altura que la acompañe. Para lograrlo, AI Sound Pro sumerge a los espectadores en un sonido envolvente virtual de 11.1.2 canales, proporcionando una separación espacial más clara y un escenario sonoro más inmersivo a través de los altavoces integrados en el televisor.

Por otro lado, la plataforma webOS 26 de LG integra funciones de personalización avanzadas que mejoran aún más la experiencia del usuario gracias a distintas funciones. Voice ID permite al televisor reconocer quién está visualizando el contenido para cargar automáticamente su perfil personal en la pantalla de inicio; AI Concierge ofrece sugerencias contextuales y acceso rápido a funciones útiles basándose en la actividad de visualización del momento; y gracias al soporte de capacidades multi-IA impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot, los usuarios pueden realizar consultas, verificar información y buscar contenido relacionado mientras disfrutan de sus programas.

Asegurando todo este ecosistema está LG Shield, una tecnología galardonada con el premio a la Innovación en CES 2026 que utiliza cifrado avanzado para mantener seguros los datos del usuario y su experiencia personalizada.

El estadio en el salón gracias a webOS 26

La plataforma de Smart TV webOS 26, permite a los aficionados del deporte seguir en vivo sus juegos favoritos gracias a un conjunto de funciones versátiles que ofrecen una forma más conectada y personalizada de disfrutar los partidos deportivos. Además, la compañía propone algo único al ofrecer 5 años de renovaciones gratuitas a los usuarios, permitiendo a los usuarios “estrenar televisión cada año” e incorporar todas las novedades de la IA.

Sports Portal ofrece un centro unificado con contenido en directo, resultados, horarios de partidos y clasificaciones de liga, permitiendo a los amantes del deporte consultar información clave sin cambiar de aplicación o Fuente de contenido. Por otro lado, Sports Alert7 permite a los usuarios recibir notificaciones personalizadas de equipos y ligas seleccionados, incluyendo actualizaciones de resultados, desenlaces de partidos y próximos encuentros. Además, para aquellos que no puden perderse ni un partido, AI Concierge ofrece estadísticas clave de progreso y predicciones de resultados de varios juegos a la vez.

Gaming sin límites: fluidez y respuesta para una inmersión total.

También pensados para los gamers más exigentes, los últimos televisores de LG también incluyen funciones para videojuegos diseñadas con el fin de ofrecer un movimiento fluido y una experiencia de juego con una capacidad de respuesta excepcional.

Con soporte para frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 165Hz,8 AMD FreeSync™ Premium9 y Modo Automático de Baja Latencia (ALLM), los televisores QNED optimizan la claridad del movimiento para que la acción rápida en el juego se mantenga nítida, altamente sensible y sin demoras. Además, el nuevo Motion Booster eleva la frecuencia de actualización a unos ultra-rápidos 330Hz10 en los modelos compatibles, reduciendo significativamente el desenfoque de movimiento y ofreciendo una fluidez visual excepcional durante juegos de disparos y de carreras de ritmo rápido donde las respuestas en fracciones de segundo son cruciales.

Como plataforma todo en uno para jugadores, LG Gaming Portal11 proporciona acceso a miles de servicios de juegos en la nube y títulos web nativos, ampliando las posibilidades de entretenimiento.

Innovación tecnológica a medida para cada hogar.

La gama QNED evo de 2026 de LG ofrece una variedad de modelos Mini LED, desde el QNED90 hasta el QNED70, con tamaños de pantalla diseñados para diferentes preferencias y entornos de visualización. El imponente QNED90 de 115 pulgadas lleva los deportes y los juegos a la gran pantalla con una precisión visual sobresaliente, gracias a la tecnología Mini LED, Dynamic QNED Color Pro y Precision Dimming Ultra. Por su parte, el QNED85 de 100 pulgadas ofrece una configuración de entretenimiento doméstico igualmente inmersiva, permitiendo a los espectadores disfrutar de contenido cinematográfico en casa con una experiencia similar a la de una sala de cine. Además, las series QNED82 y QNED80 ofrecen claridad Mini LED precisa para el uso diario, mientras que el popular QNED70 Mini LED proporciona un atractivo equilibrio de tamaño, rendimiento y accesibilidad para un público más amplio.

“En LG, nuestra filosofía Life´s Good nos inspira a ir más allá, utilizando la innovación tecnológica no solo para impresionar, sino para enriquecer el día a día de nuestros consumidores” afirma Raquel Gutiérrez, Marketing Manager de la división Home en LG Electronics España “Por ello, con los nuevos QNED evo Mini LED 2026, fusionamos la calidad de imagen y sonido con la Inteligencia Artificial más avanzada, ofreciendo una experiencia de ocio que se adapta a las necesidades de cada hogar.”

Los usuarios españoles podrán disfrutar de la gama de televisores LG QNED evo de 2026 en sus hogares en los próximos meses.

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1Disponible en los modelos QNED90 de 115 pulgadas, QNED85, QNED82, QNED8M y QNED80.

2Disponible en el modelo QNED90 de 115 pulgadas.

3El Volumen de Gama de Color de la Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado independientemente por Intertek.

4Los modelos QNED90 de 115 pulgadas, QNED85 y QNED82 incorporan el procesador de IA Alpha 8 Gen 3.

5Disponible en los modelos QNED90 de 115 pulgadas y QNED85 de 100 pulgadas.

6Disponible en los modelos QNED90, QNED85, QNED82 y QNED8M.

7La disponibilidad de Sports Portal y Sports Alert varía según el modelo y el país.

8El modelo QNED90 de 115 pulgadas soporta VRR de 165Hz.

9Los modelos QNED90, QNED85, QNED82 y QNED8M son compatibles con FreeSync™ Premium.

10Disponible en el modelo QNED90 de 115 pulgadas.

11La disponibilidad de Gaming Portal varía según el modelo y el país.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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