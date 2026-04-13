LG DESVELARÁ EL FUTURO DE LA COCINA EUROPEA EN LA MILAN DESING WEEK 2026

La compañía, a través de sus marcas LG y Signature Kitchen Suite (SKS), unifica tecnología, diseño y sostenibilidad en su visión de cocinas para el mercado europeo

Madrid, 13 de abril de 2026 — LG Electronics (LG) anuncia su participación en EuroCucina/FTK (Technology For the Kitchen), la prestigiosa exposición internacional de cocinas que se celebrará en Fiera Milano del 20 al 26 de abril como parte de la Milan Design Week 2026. Tras su debut hace dos años en la feria, la compañía surcoreana, junto a su marca premium Signature Kitchen Suite (SKS), mantiene así su apuesta por el segmento de las cocinas con una propuesta de valor que unifica tecnología, diseño y sostebinidad. LG desplegará su innovadora propuesta en con un stand de 800 mestros diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura GamFratesi y en un renovado showroom en Via Manzoni 47, ofreciendo una inmersión completa en la redefinición de la cocina contemporánea europea.

Bajo el concepto "Built for Your Today", la marca presentará sus nuevas soluciones, diseñadas para abordar los desafíos actuales de los hogares europeos. Para ello, LG ha priorizado la máxima eficiencia energética, una optimización inteligente del espacio y un rendimiento superior impulsado por Inteligencia Artificial que eleva la experiencia del usuario. Esta perspectiva más equilibrada posiciona las cocinas con electrodomésticos integrados como una respuesta inteligente e integral a las necesidades prácticas y estéticas de la vida moderna.

Cocina integrada al servicio de la eficiencia

Los visitantes de la feria podrán descubrir gracias a "Cocinas LG", las nuevas soluciones diseñadas para encastrables que abarcan desde la refrigeración y la cocción hasta el lavado de vajilla, todos concebidos para optimizar el espacio y la eficiencia. Esta línea de cocinas integradas promete una armonía estética y funcional, integrándose a la perfección en el diseño de interiores europeo.

Complementando esta oferta, se presentará la nueva generación de lavavajillas de LG, una innovadora serie que ofrece ciclo completo de lavado y secado en tan solo una hora, sin perder en eficiencia energética. Su funcionamiento inteligente impulsado por IA y un diseño plano y sin fisuras, garantizan una integración impecable y un rendimiento superior para el hogar moderno.

SKS: diseño y pasión por la cocina

En su compromiso por ofrecer soluciones adaptadas a diferentes necesidades, LG presentará también en la feria los nuevos modelos de Signature Kitchen Suite, su marca de electrodomésticos encastrables premium. SKS, reconocida por su sofisticado diseño y tecnología de vanguardia, presenta sus novedades en línea con su filosofía "True to Food™", centrada en el profundo respeto por los ingredientes y la promoción de una sostenibilidad alimentaria consciente. Esta marca premium es la expresión de la excelencia en la cocina, fusionando la funcionalidad con la estética más depurada.

Los stands de LG y SKS en EuroCucina, que se extienden por más de 800 metros cuadrados, han sido concebidos por el prestigioso estudio de arquitectura GamFratesi. Su diseño, inspirado en la modularidad, no solo busca impresionar visualmente, sino también transmitir los valores de ambas compañías, guiando a los visitantes a través de la oferta tecnológica más puntera para el mercado internacional.

Además, LG SKS contará con un showroom en Via Manzoni 47, donde ofrecerá una experiencia más allá de la exhibición de productos. Será el epicentro de "Feeding the Future", una iniciativa inmersiva que invita a los visitantes a un viaje interactivo, guiado por inteligencia artificial y con la colaboración del renombrado chef con dos estrellas Michelin Andrea Aprea. Este recorrido explorará el ciclo de vida de los alimentos, destacando el papel fundamental de la tecnología en la minimización del desperdicio alimentario y la promoción de hábitos sostenibles. En este contexto, SKS desvelará "Tracce", una exclusiva colección cápsula que rinde un tributo al gran diseño italiano, subrayando el compromiso de la marca premium con la elegancia atemporal y la innovación funcional.

LG invita a los visitantes a descubrir estas novedades en sus stands C24 y C31 del Pabellón 4 en EuroCucina/FTK (Fiera Milano) del 21 al 26 de abril, y en el showroom LG | SKS de Via Manzoni 47, esquina Piazza Cavour, en Milán.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

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LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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