We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG WASHTOWER™ TRIUNFA A NIVEL GLOBAL GRACIAS A LA INNOVACIÓN Y LA EFICIENCIA
La solución que integra lavadora y secadora en una única unidad ha alcanzado los 3,2 millones de unidades vendidas en los 77 países en los que está disponible
Madrid, 31 de marzo de 2026 — LG Electronics ha alcanzado un importante hito con su solución de lavado todo en uno WashTower™, reconocida por ofrecer una experiencia de uso más cómoda, innovadora y eficiente. La torre de lavado, que integra lavadora y secadora en una única unidad con las tecnologías clave de LG y un diseño pensado para ofrecer comodidad en el uso diario, ha superado los 3,2 millones de unidades vendidas a nivel mundial.
LG WashTower, lanzada por primera vez en 2020, y disponible en 77 países, conquistado a consumidores de todo el mundo, reflejo de la creciente preferencia de los clientes por soluciones de lavado prácticas que ofrecen una mayor eficiencia en espacio y energía. El rendimiento de este electrodoméstico está respaldado por tecnologías propias como Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™), que detecta el peso de la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad, y selecciona un patrón de lavado adecuado para limpiar las prendas de forma óptima, minimizando también los daños en los tejidos, y la tecnología DUAL Inverter HeatPump™, que ofrece un secado a baja temperatura, más delicado con la ropa y la lencería.
Esta inteligencia central se complementa con funciones para mayor comodidad como AI Wash o Smart Pairing™, que permite que la lavadora se comunique con la secadora y seleccione automáticamente el ciclo de secado adecuado. Otras funciones como Prepare to Dry están diseñadas para mejorar aún más la usabilidad, al precalentar la secadora antes de que termine el ciclo de lavado, ayudando a reducir el tiempo total de la colada.
LG continúa ampliando su gama de productos de lavado para dar respuesta a la evolución constante del estilo de vida de los usuarios. La compañía prevé introducir nuevos modelos, funciones de IA y opciones de color para adaptarse a un abanico más amplio de necesidades, preferencias y requisitos de espacio.
# # #
Sobre LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com
Sobre LG Electronics España
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.
CONTACTO:
LG Electronics
Eva Corrales
Víctor del Cura
/content/lge/es/es/acerca-de-lg/comunicados-de-prensa/lg-washtower--triunfa-a-nivel-global-gracias-a-la-innovacion-y-la-eficienciaisCopied
paste